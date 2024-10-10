Какой завтра, 11 октября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 11 октября, Международный день девочек. Верующие чтят память святого апостола Филиппа. До Нового года остался 81 день.

11 октября 2024 года – пятница. 961-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

11 октября в церковном календаре – день памяти святого апостола Филиппа. Он был одним из двенадцати апостолов Иисуса Христа. Он родился в Вифсаиде в Галилее, где родились Андрей и Петр. Филипп был призван Иисусом Христом одним из первых, и его имя упоминается во всех четырех Евангелиях. Также известен тем, что привел ко Христу Нафанаилу (апостол Варфоломей). После воскресения Христа Филипп проповедовал в Малой Азии и Греции. Погиб мученической смертью в городе Иераполис, где его распяли на кресте.

Что нельзя делать 11 октября

Нельзя выходить из дома – это опасно.

Не следует употреблять в пищу какие-либо ягоды.

Запрещается рисковать и начинать что-нибудь новое.

Народные приметы и традиции на 11 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: северный ветер – к суровой зиме;

западный ветер – зима будет снежной;

зайцы еще не изменили свой окрас — зима еще не придет.

11 октября зайцы еще не изменили свой окрас — зима еще не придет / Фото: Unsplash

Наши предки верили, что этот день благоприятен для решения любых семейных проблем. Чтобы получить благосостояние, обязательно подайте подаяние.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 11 октября

Какие завтра именины: Александр, Макар, Зинаида.

Талисманом человека, рожденного 11 октября, является шпинель. Этот камень использовался для лечения еще в Киевской Руси. Верили, что шпинель помогает останавливать кровотечения.

В этот день родились:

1969 год — украинская легкоатлетка, бронзовый призер Олимпийских игр Татьяна Терещук-Антипова;

1983 год — украинский шахматист, чемпион мира по шахматам (2002, по версии ФИДЕ) Руслан Пономарев;

1998 год — украинский хип-хоп и рэп-исполнитель Вячеслав Дрофа.

Памятные даты 11 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 11 октября:

1138 год — землетрясение в Алеппо уносит жизни 230 тысяч человек;

1881 год — американец Хьюстон Дэвид получает патент на первую фотопленку;

1887 год — американский изобретатель Томас Эдисон получил патент на электрическую машину для подсчета голосов на выборах;

1891 год — в Стокгольме открывают первый этнографический музей под открытым небом;

1899 год — начинается Вторая англо-бурская война;

1921 год — на Всеукраинском православном Синоде в Киеве создали независимую от русской православной церкви Украинскую Автокефальную Православную Церковь (УАПЦ);

1938 год — центральная власть Чехословацкой республики утверждает правительство Карпатской Украины;

2018 год — Вселенский Патриархат поддерживает предоставление автокефалии Украинской православной церкви.

Погода на 11 октября

Завтра, 11 октября, в Киеве облачно, но к вечеру уже ясно, без осадков. Во Львове пасмурно, будет идти дождь, который даже усилится днем, но ослабеет до вечера. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе весь день будет ясным, но к вечеру облачно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве — +20 днем и +14 ночью. Во Львове — +14 днем и +10 ночью. В Харькове — +22 днем и +11 ночью. В Одессе — +22 днем и +16 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

11 октября в Украине и мире празднуют Международный день девочек / Фото: Unsplash

11 октября в Украине и мире празднуют Международный день девочек. Он был начат Организацией Объединенных Наций 2012 года. Этот день призван обратить внимание на важные вопросы, с которыми сталкиваются девочки по всему миру, включая право на образование, здравоохранение, защиту от насилия и равные возможности. Это также день для празднования успехов и достижений девочек, которые, несмотря на все трудности, продолжают бороться за свои права и вносить большой вклад в общество.

Также 11 октября Всемирный день яйца. Выпадает на вторую пятницу октября. Этот день начат Международной яичной комиссией 1996 года, чтобы подчеркнуть важность продукта в нашем питании. Яйца – это богатый источник белка и других питательных веществ, что делает их незаменимым продуктом в рационе многих людей во всем мире.

А еще 11 октября Международный день ветеринарной медсестры. Они играют ключевую роль в обеспечении надлежащего ухода за нашими четвероногими друзьями, от оказания медицинской помощи до эмоциональной поддержки. Это день, когда мы можем выразить благодарность за их трудную работу и преданность делу.

11 октября отмечают Международный день каминг-аута. Этот день был начат в 1988 году в США, чтобы поддержать ЛГБТК+ сообщество в признании своей сексуальной ориентации или гендерной идентичности. Цель этого дня – повысить видимость, уменьшить стигму и содействовать равенству для всех. Каминг-аут – важный шаг для многих людей, и этот день служит напоминанием, что каждый заслуживает жить открыто и без страха.