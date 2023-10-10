Какой завтра, 11 октября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 11 октября, Международный день девочек. Верующие чтят память святого Филиппа. До Нового года остался 81 день.
11 октября 2023 года – среда, 595-й день войны в Украине.
Какой завтра, 11 октября, церковный праздник
11 октября в церковном календаре – день памяти святого Филиппа. Он был одним из апостолов и происходил из Кесарии Палестинской. Другие ученики Иисуса Христа избрали его диаконом вслед за святым Стефаном. В то время, когда начались гонения на христиан, Стефан погиб, а Филипп решил покинуть Иерусалим и двинуться в один из самарских городов, где начал проповедовать. Апостол рассказывал всем, кто хотел его слушать, о Христе, а также творил чудеса и исцелял больных. Благодаря ему многие язычники уверовали в Иисуса.
У Филиппа было четыре дочери, которые исповедовали христианство. У девушек был пророческий дар. У одной из них, по имени Эрмиония, был врачебный талант, умела лечить людей. По церковным преданиям, умер Филипп в Трале, где он был епископом.
Что запрещено делать в этот день
- Нельзя лениться, иначе удача пройдет стороной.
- Не рекомендуется брать взаймы деньги, соль и хлеб.
- Запрещалось стирать одежду, лучше сделать это накануне.
Народные приметы и традиции на 11 октября
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой день: на мокрую землю выпал снег и не тает – весна будет ранней и теплой;
- утром пошел снег – к суровой зиме;
- вокруг месяца легкая дымка – в ближайшие дни будет ненастье;
- на деревьях шелестят высохшие листья – ждите снегопада;
- куры рано сели на насест – будет мороз;
- домашняя птица начала прятать голову под крыло – до похолодания;
- опустился туман – к оттепели.
В народном календаре этот день называли Пилиповым. Существовала традиция возить на мельницу зерно для перемола. Позже селяне начали не толочь, а перетирать зерно.
Погода на 11 октября
Завтра, 11 октября, в Киеве ясно без осадков. Во Львове уже с утра облачно, осадков не ожидается. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе ясная погода, без осадков.
Температура воздуха в Киеве +19 днем и +10 ночью. Во Львове +20 днем и +8 ночью. В Харькове +21 днем и +12 ночью. В Одессе +24 днем и +14 ночью.
Памятные даты 11 октября
Календарь важных событий в Украине и мире за 11 октября:
- 1138 год – происходит землетрясение в Алеппо, которое уносит жизни 230 тысяч человек;
- 1881 год – американец Хьюстон Дэвид получает патент на первую фотопленку;
- 1887 год – американский изобретатель Томас Эдисон получает патент на электрическую машину для подсчета голосов на выборах;
- 1891 год – в Стокгольме открывают первый этнографический музей под открытым небом;
- 1899 год – начинается Вторая англо-бурская война;
- 1921 год – на Всеукраинском православном Синоде в Киеве создают независимую от русской православной церкви Украинскую Автокефальную Православную Церковь (УАПЦ);
- 1938 год – центральная власть Чехословацкой республики утверждает правительство Карпатской Украины;
- 2018 год – Вселенский Патриархат поддерживает предоставление автокефалии Украинской православной церкви.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 11 октября
Какие завтра именины: Александр, Анатолий, Илларион, Иосиф, Лев, Макар, Моисей, Зинаида, Виктория.
Талисманом человека, рожденного 11 октября, является шпинель. Первые упоминания о добывании этого камня относятся к IX веку. Издавна шпинель считали универсальным амулетом, предохраняющим от негативных мыслей и кошмаров.
В этот день родились:
- 1672 год – гетман Войска Запорожского Филипп Орлик;
- 1983 год – украинский шахматист, чемпион мира по шахматам (2002, по версии ФИДЕ) Руслан Пономарев;
- 1998 год – украинский хип-хоп и рэп-исполнитель Вячеслав Дрофа.
Какой завтра день в Украине и мире
11 октября в Украине и мире празднуют Международный день девочек. Главной целью этого праздника является распространение в обществе информации о проблемах, с которыми сталкивается большинство девушек подросткового и несовершеннолетнего возраста – незащищенность, неравенство, социальная несправедливость. День является глобальной инициативой, направленной на защиту прав девушек для решения проблем, которые могут возникнуть у них.
Также 11 октября – Международный день каминг-аута. День создан для того, чтобы поддержать членов ЛГБТ-сообщества в их желании сделать каминг-аут, то есть открытое и добровольное признание перед близкими, родными, друзьями своей сексуальной ориентации и гендерной принадлежности, отличающейся от традиционной. Впервые праздник прошел в США в 1988 году, а его инициаторами стали Роберт Айхберг (психолог) и Джин О'Лири (активистка, политический лидер, открытая лесбиянка).
А еще 11 октября Международный день юлы. Празднование выпадает на вторую среду октября. Дата была предложена Музеем волчка и йо-йо в Берлингтоне (Висконсин, США). По словам археологов, юла – это самая древняя игрушка в мире. Самая первая найденная имеет возраст примерно 6000 лет. Известный поэт Гомер описал юлу в VIII веке до нашей эры.