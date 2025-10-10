- Дата публикации
Разное
234
4 мин
Какой завтра, 11 октября, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать
Завтра, 11 октября, Международный день девочек. Верующие чтят память святого апостола Филиппа. До Нового года остался 81 день.
11 октября 2025 года — суббота. 1325-й день войны в Украине.
Какой завтра церковный праздник по новому календарю
Завтра, 11 октября, верующие празднуют день памяти святого апостола Филиппа. Филипп родился в городе Вифсаида (Галилея) — том же городе, откуда были апостолы Петр и Андрей. Он принадлежал к тем, кого Иисус призвал непосредственно: “И, найдя Филиппа, Иисус говорит ему: следуй за Мною”. Таким образом, он стал одним из первых миссионеров, подтверждая веру еще до начала публичной деятельности Иисуса.
После Сошествия Святого Духа Филипп отправился на проповедь. Его спутником в миссиях был апостол Варфоломей. Они проповедовали вместе в городе Иераполе, где столкнулись с жестоким сопротивлением языческого населения. По преданию, в Иераполе Филипп был схвачен враждебно настроенными язычниками. Его подвергли жестоким пыткам и распяли вниз головой. Даже в муках он продолжал молиться и обращать присутствующих. После его смерти часть жителей города уверовала во Христа.
Что нельзя делать 11 октября
Не следует оставлять дом без охраны — бытовала вера, что в этот период активизируются нечистые силы и злые духи, которые могут “зайти в дом”.
Не рекомендуется отправляться в дальнюю дорогу — это “перелом осени”, время, когда природа готовится к зиме, а дороги становятся неуверенными.
Не желательно возбуждать новые важные дела, потому что они могут “зависнуть” до весны.
Народные приметы и традиции на 11 октября
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
ясная, тихая и безветренная погода — к мягкой и малоснежной зиме;
листья еще крепко держатся на деревьях — зима придет поздно;
ветреный или дождливый день — ждите суровую и затяжную зиму;
листья из березы полностью опали — будет ранняя и холодная зима;
утренний туман стелется по земле — к долгому потеплению весной.
В народе 11 октября носило название Филипп Листопадник. Ибо в это время активно опадают листья, а осень переходит в свою позднюю фазу. Часто говорили: “Пришел Филипп — осень листьями укрыл”.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 11 октября
Какие завтра именины: Илларион, Лев, Макар, Александр, Филипп, Зинаида.
Талисманом человека, рожденного 11 октября, является шпинель. Еще при Киевской Руси этот камень применяли как лечебное средство. Считалось, что шпинель способен останавливать кровотечения и облегчить при ранениях.
В этот день родились:
1969 год — Татьяна Терещук-Антипова, украинская легкоатлетка, бронзовый призер Олимпийских игр;
1983 год — Руслан Пономарев, украинский шахматист, чемпион мира по шахматам;
1998 год — Вячеслав Дрофа, украинский хип-хоп и рэп-исполнитель.
Памятные даты 11 октября
Календарь важных событий в Украине и мире за 11 октября:
1138 год — мощное землетрясение у Алеппо уносит жизни около 230 тысяч человек;
1881 год — американец Хьюстон Дэвид получает патент на первую фотопленку;
1887 год — Томас Эдисон запатентовывает электрическую машину для автоматического подсчета голосов на выборах;
1891 год — в Стокгольме открывается первый в мире этнографический музей под открытым небом;
1899 год — начинается Вторая англо-бурская война;
1921 год — на Всеукраинском православном Синоде в Киеве создают Украинскую Автокефальную Православную Церковь (УАПЦ), независимую от Русской православной церкви;
1938 год — центральная власть Чехословакии утверждает правительство Карпатской Украины;
1939 год — в Донецке на центральной улице запускают первую троллейбусную линию;
2018 год — Вселенский Патриархат поддерживает предоставление автокефалии Украинской православной церкви.
Какой завтра праздник в Украине и мире
11 октября в Украине и мире празднуют Международный день девочек. Это глобальная инициатива, призванная привлечь внимание мира к правам, проблемам и потребностям девушек во всех уголках планеты. Праздник был основан ООН в 2012 году. Идея возникла с целью дать девочкам уникальную платформу для выражения себя, своих потребностей и прав, а также для того, чтобы мир признавал их роль в развитии общества.
Также 11 октября Всемирный день музыки. Всемирный день музыки — это праздник свободы творчества. Оно показывает, что музыка объединяет людей, дарит эмоции, лечит душу и делает мир ярче.
А еще 11 октября Международный день каминг-аута. Этот праздник посвящен правам ЛГБТ+ сообщества и важности открытости своей сексуальной ориентации или гендерной идентичности. День каминг-аута был начат в США в 1988 году. Идея возникла как способ показать обществу, что ЛГБТ+ люди существуют среди нас, и их открытость помогает уменьшать предубеждения и страхи. Символ праздника — розово-голубой и фиолетовый флаг, часто используемый в мероприятиях и акциях.
11 октября празднуют Всемирный день мигрирующих птиц. Приходится на вторую субботу октября (осенний, есть еще весенний — в мае). Праздник начат в 2006 году Международным сообществом BirdLife International и Конвенцией о мигрирующих видах.
Также 11 октября Международный день африканских пингвинов. Выпадает на вторую субботу октября. Этот праздник направлен на повышение осведомленности о проблемах сохранения этого вида критически исчезающих птиц. Африканский пингвин (Spheniscus demersus) — единственный вид пингвинов, обитающий на африканском континенте, в частности на юго-западе Южной Африки и на островах близ Намибии. Эти птицы известны своим характерным черным и белым оперением, напоминающим смокинг.
11 октября празднуют Всемирный день хосписов и паллиативной помощи. Этот день напоминает, что каждый человек заслуживает достойной жизни до конца, а общество должно создавать условия для поддержки неизлечимых больных. Праздник подчеркивает ценность сострадания, заботы и человечности.
Также 11 октября Европейский день донорства и трансплантации органов. Выпадает на вторую субботу октября. Этот праздник направлен на повышение осведомленности о важности донорства органов и тканей, а также о значении трансплантации для спасения жизни.