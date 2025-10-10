Какой праздник 11 октября 2025 года / © ТСН

11 октября 2025 года — суббота. 1325-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 11 октября, верующие празднуют день памяти святого апостола Филиппа. Филипп родился в городе Вифсаида (Галилея) — том же городе, откуда были апостолы Петр и Андрей. Он принадлежал к тем, кого Иисус призвал непосредственно: “И, найдя Филиппа, Иисус говорит ему: следуй за Мною”. Таким образом, он стал одним из первых миссионеров, подтверждая веру еще до начала публичной деятельности Иисуса.

После Сошествия Святого Духа Филипп отправился на проповедь. Его спутником в миссиях был апостол Варфоломей. Они проповедовали вместе в городе Иераполе, где столкнулись с жестоким сопротивлением языческого населения. По преданию, в Иераполе Филипп был схвачен враждебно настроенными язычниками. Его подвергли жестоким пыткам и распяли вниз головой. Даже в муках он продолжал молиться и обращать присутствующих. После его смерти часть жителей города уверовала во Христа.

Что нельзя делать 11 октября

Не следует оставлять дом без охраны — бытовала вера, что в этот период активизируются нечистые силы и злые духи, которые могут “зайти в дом”.

Не рекомендуется отправляться в дальнюю дорогу — это “перелом осени”, время, когда природа готовится к зиме, а дороги становятся неуверенными.

Не желательно возбуждать новые важные дела, потому что они могут “зависнуть” до весны.

Народные приметы и традиции на 11 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

ясная, тихая и безветренная погода — к мягкой и малоснежной зиме;

листья еще крепко держатся на деревьях — зима придет поздно;

ветреный или дождливый день — ждите суровую и затяжную зиму;

листья из березы полностью опали — будет ранняя и холодная зима;

утренний туман стелется по земле — к долгому потеплению весной.

11 октября листья с березы полностью опали — будет ранняя и холодная зима / © unsplash.com

В народе 11 октября носило название Филипп Листопадник. Ибо в это время активно опадают листья, а осень переходит в свою позднюю фазу. Часто говорили: “Пришел Филипп — осень листьями укрыл”.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 11 октября

Какие завтра именины: Илларион, Лев, Макар, Александр, Филипп, Зинаида.

Талисманом человека, рожденного 11 октября, является шпинель. Еще при Киевской Руси этот камень применяли как лечебное средство. Считалось, что шпинель способен останавливать кровотечения и облегчить при ранениях.

В этот день родились:

1969 год — Татьяна Терещук-Антипова, украинская легкоатлетка, бронзовый призер Олимпийских игр;

1983 год — Руслан Пономарев, украинский шахматист, чемпион мира по шахматам;

1998 год — Вячеслав Дрофа, украинский хип-хоп и рэп-исполнитель.

Памятные даты 11 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 11 октября:

1138 год — мощное землетрясение у Алеппо уносит жизни около 230 тысяч человек;

1881 год — американец Хьюстон Дэвид получает патент на первую фотопленку;

1887 год — Томас Эдисон запатентовывает электрическую машину для автоматического подсчета голосов на выборах;

1891 год — в Стокгольме открывается первый в мире этнографический музей под открытым небом;

1899 год — начинается Вторая англо-бурская война;

1921 год — на Всеукраинском православном Синоде в Киеве создают Украинскую Автокефальную Православную Церковь (УАПЦ), независимую от Русской православной церкви;

1938 год — центральная власть Чехословакии утверждает правительство Карпатской Украины;

1939 год — в Донецке на центральной улице запускают первую троллейбусную линию;

2018 год — Вселенский Патриархат поддерживает предоставление автокефалии Украинской православной церкви.

Какой завтра праздник в Украине и мире

11 октября в Украине и мире празднуют Международный день девочек / © unsplash.com

11 октября в Украине и мире празднуют Международный день девочек. Это глобальная инициатива, призванная привлечь внимание мира к правам, проблемам и потребностям девушек во всех уголках планеты. Праздник был основан ООН в 2012 году. Идея возникла с целью дать девочкам уникальную платформу для выражения себя, своих потребностей и прав, а также для того, чтобы мир признавал их роль в развитии общества.

Также 11 октября Всемирный день музыки. Всемирный день музыки — это праздник свободы творчества. Оно показывает, что музыка объединяет людей, дарит эмоции, лечит душу и делает мир ярче.

А еще 11 октября Международный день каминг-аута. Этот праздник посвящен правам ЛГБТ+ сообщества и важности открытости своей сексуальной ориентации или гендерной идентичности. День каминг-аута был начат в США в 1988 году. Идея возникла как способ показать обществу, что ЛГБТ+ люди существуют среди нас, и их открытость помогает уменьшать предубеждения и страхи. Символ праздника — розово-голубой и фиолетовый флаг, часто используемый в мероприятиях и акциях.

11 октября празднуют Всемирный день мигрирующих птиц. Приходится на вторую субботу октября (осенний, есть еще весенний — в мае). Праздник начат в 2006 году Международным сообществом BirdLife International и Конвенцией о мигрирующих видах.

Также 11 октября Международный день африканских пингвинов. Выпадает на вторую субботу октября. Этот праздник направлен на повышение осведомленности о проблемах сохранения этого вида критически исчезающих птиц. Африканский пингвин (Spheniscus demersus) — единственный вид пингвинов, обитающий на африканском континенте, в частности на юго-западе Южной Африки и на островах близ Намибии. Эти птицы известны своим характерным черным и белым оперением, напоминающим смокинг.

11 октября празднуют Всемирный день хосписов и паллиативной помощи. Этот день напоминает, что каждый человек заслуживает достойной жизни до конца, а общество должно создавать условия для поддержки неизлечимых больных. Праздник подчеркивает ценность сострадания, заботы и человечности.

Также 11 октября Европейский день донорства и трансплантации органов. Выпадает на вторую субботу октября. Этот праздник направлен на повышение осведомленности о важности донорства органов и тканей, а также о значении трансплантации для спасения жизни.