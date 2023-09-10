Какой завтра, 11 сентября, день – что о нем известно, какой церковный праздник, что запрещено делать

11 сентября 2023 года – понедельник. 565-й день войны в Украине.

Какой завтра, 11 сентября, церковный праздник

11 сентября в церковном календаре – день памяти преподобной Феодоры Александрийской. Согласно церковным преданиям Феодора жила вместе со своим мужем в согласии и любви, но один богатый горожанин обольстился ее красотой и стал соблазнять женщину. Он подкупил служанку Феодоры, которая сказала ей, что грех, совершенный ночью, не считается. Женщина решила изменить своему мужу, но впоследствии сильно об этом пожалела.

Феодора так сильно возненавидела свое тело, что подвергла его разнообразным мучениям. Увидев страдания грешницы, знакомая игуменья напомнила ей историю Марии Магдалины, омывшей ноги Христа слезами. Вдохновившись, Феодора пошла в монастырь. Сделала она это тайком от всех, да еще избрала мужской монастырь, переодевшись в мужа. Да, она считала, ее точно не найдут.

Однажды игумен монастыря, в котором она находилась, послал Феодору в Александрию для того, чтобы приобрести хлеб. В случае задержки игумен посоветовал остаться ночью в соседнем Енатском монастыре. В том монастыре жила тогда дочь игумена, пришедшая навестить своего отца. Она согрешила в монастыре и забеременела, а вину всю сбросила на Феодору (думала, что та является мужем). Младенца вручили Феодори и выгнали из монастыря. Женщина решила, что так она искупает свой грех, потому подчинилась.

Поселилась она в шалаше у монастыря. Пастухи, жалея младенца, давали ему немного молока. Сама женщина питалась травами. Семь лет находилась в изгнании Феодора, а затем вместе с мальчиком ее принял игумен монастыря, в котором женщина жила раньше. Прожив в монастыре несколько лет, Феодора скончалась. И только после ее смерти монахи узнали, что с ними вместе все это время жила женщина.

Что запрещено делать в этот день

Не распространяйте сплетни, на Феодоре грех вести пустые разговоры.

Нельзя мыть голову, потому что это приведет к неудачам.

Запрещено врать, даже во благо, потому что обман очень скоро откроется.

Народные приметы и традиции на 11 сентября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: все еще летают пчелы, зима будет поздней;

наши предки верили, что на Феодоре заканчивается лето и начинается осень;

озимые хорошо сходят — урожай будет большим;

ласточки еще не полетели в теплые края — ждите теплую осень;

целый день земля мокрая – впереди сезон дождей.

11 сентября ласточки еще не полетели в теплые края — ждите тёплую осень / Фото: Pexels

В народе 11 сентября называли "Федорини вечерницы", потому что наши предки верили, что лето уже полностью закончилось, рано начинает темнеть. По сей день полностью собирали весь урожай зерновых. А еще было принято собирать орехи и мед. Готовили разнообразные блюда из капусты нового сезона. Считалось, что если вся семья съест в этот день капусту, то весь год будет счастливой.

Погода на 11 сентября

Завтра, 11 сентября, в Киеве утром и вечером ясно, днем могут появиться облака, без осадков. Во Львове ясная погода, осадков не ожидается. В Харькове во второй половине дня чистое небо исчезнет за облаками, без осадков. В Одессе ясная погода, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +22 днем и +14 ночью. Во Львове +25 днем и +13 ночью. В Харькове +22 днем и +12 ночью. В Одессе +23 днем и +15 ночью.

Памятные даты 11 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 11 сентября:

9 год – битва в Тевтобургском лесу между германцами и римской армией;

813 год — император франков Карл I Великий короновал своего сына, Людовика I Благочестивого, своим соправителем и наследником;

1098 год — письмо-просьба предводителей Первого похода папе Урбану II о благословении на Крестовый поход в Иерусалим;

1185 год — Исаак II Ангел, когда один из полицейских агентов Андроника захотел его арестовать, убил агента, спасся бегством в церковь святой Софии в Константинополе и здесь, во время народного восстания, был провозглашен императором;

1297 год — в битве у Стерлинга (Королевство Шотландия) шотландцы под руководством Уильяма Уоллеса "Храброе Сердце" разбивают войска английского короля Эдуарда I;

1390 год — рыцари Тевтонского ордена начинают осаду Вильнюса во время гражданской войны в Великом княжестве Литовском;

1565 год — османские войска отступают из Мальты, прекратив Большую осаду Мальты;

1697 год — битва под Зентой — императорская армия под предводительством принца Евгения Савойского одерживает победу над османами;

1709 год — Герцог Мальборский и австрийский принц Евгений разбивают французов под командованием маршала Вилара в битве при Мальплаце;

1714 год — французские и испанские войска оккупируют Барселону в ходе войны за испанское наследство;

1773 год — Бенджамин Франклин записывает: Никогда не было доброй войны или плохого мира;

1777 год — американские войска под командованием Джорджа Вашингтона разбиты Королевством Великобритании в битве при Брендивайне в ходе Революционной войны;

1789 год — Александер Гамилтон назначается Первым секретарем Казначейства США;

1795 год — Крцанисская битва (близ Тбилиси) между войсками грузинского царя Ираклия II (5 тыс. человек) с 30-тысячной персидской армией шаха Ага-Мохаммед-хана Каджара;

1831 год — Чарльз Дарвин встречается с капитаном Фитцроем в Плимуте;

1888 год – на открытии промышленной выставки в Торонто проводят первую в мире запись человеческого голоса;

1927 год — землетрясение на Южном берегу Крыма, что приводит к многочисленным разрушениям от Севастополя до Феодосии;

1943 год — заканчивается героическое сражение у села Новый Загоров четы УПА с немцами и власовцами;

1943 год — создают государственный украинский хор имени Г. Веревки;

1973 год – военный переворот 1973 года в Чили;

1993 год — в Киеве открывают памятный знак жертвам Голодомора 1932-1933 гг;

1997 год — Европейская конвенция по правам человека вступает в силу для Украины;

2001 год – террористический акт 11 сентября 2001 года;

2011 год — Национальный мемориал и музей 11 сентября открывается к 10-й годовщине терактов 11 сентября;

2012 год – в результате пожаров на двух швейных фабриках в Пакистане погибает 315 человек.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 11 сентября

Какие завтра именины: Иван, Олеся.

Талисманом человека, рожденного 11 сентября является цитрин. Его часто называют "солнечным" камнем. Популярным цитрином стал лишь в XVII веке, потому что его долгое время считали топазом, но цитрин принадлежит к семейству кварца. С давних времен цитрин считается проводником жизненной энергии.

В этот день родились:

1864 год – украинский поэт-лирик, публицист, переводчик Павел Грабовский;

1941 год — украинский государственный деятель, дважды председатель Верховной Рады Украины, Герой Украины Иван Плющ;

1962 год – украинская композиторша Виктория Полева.

Какой завтра день в Украине и мире

11 сентября в Украине и мире Всемирный день борьбы с терроризмом / Фото: pixabay.com

11 сентября в Украине и мире Всемирный день борьбы с терроризмом. Событие чествует память людей, пострадавших от террористического акта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, когда самолеты врезались в башни-близнецы и Пентагон. Терроризм – деятельность, которая несет для общества особую опасность. Она ориентирована на целенаправленное и сознательное применение насильственных актов. Террористы организуют взрывы и поджоги, похищают людей, убивают заложников с целью устрашения государственных структур. Чаще террористические акты имеют политические условия и происходят так, чтобы на них обратило внимание как можно больше людей.

Также 11 сентября празднуют День дедушек и бабушек. Этот праздник наиболее популярен в Канаде, США, Филлипинах и Эстонии. Теплое семейное событие – отличный случай подарить внимание и заботу родным. В Украине день дедушек и бабушек традиционно празднуют 28 октября и четвертое воскресенье июля. Такие праздники созданы для того, чтобы напоминать нам о важности традиций и семейных связей.