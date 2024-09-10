Какой завтра, 11 сентября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 11 сентября, Всемирный день борьбы с терроризмом. Верующие чтят память святой преподобной Теодоры Александрийской. До Нового года осталось 111 дней.
11 сентября 2024 года – среда. 931-й день войны в Украине.
Что завтра за церковный праздник
11 сентября в церковном календаре – день памяти святой преподобной Теодоры Александрийской. Она была христианской подвижницей и черникой, родившейся в Александрии, Египет. Теодора жила в период правления императора Зинона. Она была замужем за богатым мужчиной, но после предательства, которую она совершила, решила покинуть светскую жизнь и посвятить себе служению Богу. Она постригла волосы, переоделась в мужскую одежду и вступила в монастырь под именем Феодор. Преподобная Теодора известна своими чудесами и подвигами. Она укротила диких животных, исцеляла больных и даже вернула воду в колодец во время засухи. Ее жизнь была полна смирения и самопожертвования.
Что нельзя делать 11 сентября
- Запрещено вести пустые разговоры.
- Нельзя оскорблять других, сплетничать.
- Не следует лгать, потому что обман быстро раскроется.
Народные приметы и традиции на 11 сентября
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: над цветами все еще летают пчелы – до поздней зимы;
- земля целый день мокрая — ждите сезона дождей;
- хорошо сходят озимые – к большому урожаю;
- еще не полетели в теплые края ласточки – осень будет теплой.
В этот день в старые времена существовала интересная традиция — женщины всех возрастов собирались, чтобы вместе квасить капусту. Существовал обычай чествовать священников, поэтому для них собирали гостинцы и шли на поклон.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 11 сентября
Какие завтра именины: Виктор, Герман, Дмитрий, Лев, Николай, Роман, Сергей.
Талисманом человека, рожденного 11 сентября является цитрин. Издавна этот камень считали магическим оберегом. Цитрин являлся символом успеха, радости и богатства.
В этот день родились:
- 1941 год — украинский государственный деятель, дважды председатель Верховной Рады Украины, Герой Украины Иван Плющ;
- 1946 год — украинский художник, мастер украинской нефигуративной живописи и пейзажа Анатолий Криволап;
- 1962 год – украинская композиторша Виктория Полева.
Памятные даты 11 сентября
Календарь важных событий в Украине и мире за 11 сентября:
- 9 год – происходит битва в Тевтобургском лесу между германцами и римской армией;
- 813 год — император франков Карл I Великий коронует своего сына, Людовика I Благочестивого, своим соправителем и наследником;
- 1098 год – поступает письмо-просьба предводителей Первого похода папе Урбану II о благословении на Крестовый поход в Иерусалим;
- 1297 год — в битве у Стерлинга (Шотландское королевство) шотландцы под руководством Уильяма Уоллеса "Храброе Сердце" разбивают войска английского короля Эдуарда I;
- 1390 год — рыцари Тевтонского ордена начинают осаду Вильнюса во время гражданской войны в Великом княжестве Литовском;
- 1565 год — османские войска отступают от Мальты, прекратив Большую осаду Мальты;
- 1709 год — Герцог Мальборский и австрийский принц Евгений разбивают французов под командованием маршала Вилара в битве при Мальплаце;
- 1714 год — французские и испанские войска оккупируют Барселону в ходе войны за испанское наследство;
- 1773 год — Бенджамин Франклин записывает: Никогда не было доброй войны или плохого мира;
- 1777 год — американские войска под командованием Джорджа Вашингтона разбиты Королевством Великобритании в битве при Брендивайне в ходе Революционной войны;
- 1789 год – Александер Гамилтон становится Первым секретарем Казначейства США;
- 1831 год — Чарльз Дарвин встречается с капитаном Фитцроем в Плимуте;
- 1888 год – на открытии промышленной выставки в Торонто проводят первую в мире запись человеческого голоса;
- 1919 год — Армия УНР освобождает Умань и Христиновку от большевиков;
- 1943 год — заканчивается героическое сражение у села Новый Загоров четы УПА с немцами и власовцами;
- 1943 год – создают государственный украинский хор имени Г. Веревки;
- 1993 год — в Киеве открывают памятный знак жертвам Голодомора 1932-1933 гг;
- 1997 год — Европейская конвенция по правам человека вступает в силу для Украины;
- 2001 год — в США совершается террористический акт 11 сентября 2001 года;
- 2011 год — Национальный мемориал и музей 11 сентября открывается к 10-й годовщине терактов 11 сентября;
- 2012 год – в результате пожаров на двух швейных фабриках в Пакистане погибает 315 человек.
Погода на 11 сентября
Завтра, 11 сентября, в Киеве облачно, днем мелкий дождь, который ближе к вечеру усилится. Во Львове ясное утро, но день и вечер пасмурные, ночью мелкий дождь, но потом осадков не ожидается. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе пасмурно, с самого утра мелкий дождь, который прекратится ближе к вечеру.
Температура воздуха в Киеве +27 днем и +19 ночью. Во Львове +21 день и +15 ночью. В Харькове +28 днем и +16 ночью. В Одессе +23 днем и +20 ночью.
Какой завтра день в Украине и мире
11 сентября в Украине и мире празднуют Всемирный день борьбы с терроризмом. Этот день был установлен в память жертв террористических атак 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне. Целью этого дня является повышение осведомленности об угрозе терроризма и памяти тех, кто пострадал от террористических актов. Терроризм представляет серьезную угрозу для общества, поскольку он включает в себя насильственные действия, такие как взрывы, похищение людей, убийства и захват заложников. Борьба с терроризмом направлена на своевременное выявление и предотвращение террористической деятельности, а также минимизацию ее последствий. Этот день напоминает нам о важности международного сотрудничества в борьбе с терроризмом и необходимости поддержки жертв террористических актов.
Также 11 сентября День памяти библиотек. Этот день был основан для памяти жертв террористических атак 11 сентября 2001 года и для подчеркивания важной роли библиотек в сохранении истории, знаний и сообщества. Инициатором этого дня был Билл Эрбес, помощник директора публичной библиотеки Бенсенвиля в штате Иллинойс. Он видел этот день как возможность для библиотек стать символами свободы и знаний, противостоять силам ненависти и терроризма. Американская библиотечная ассоциация поддержала эту инициативу, призвав библиотеки по всей стране почтить память жертв трагедии минутой молчания, провести мемориальные мероприятия и присоединиться к образовательным программам.
В этот день библиотеки часто остаются открытыми в течение 24 часов, предлагая членам общества пространство для размышлений и участия в специальных мероприятиях, таких как чтение памяти, бдение при свечах и выставки. Образовательные программы также являются важной частью этого дня, способствуя взаимопониманию и сплоченности общества.