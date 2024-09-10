Какой завтра, 11 сентября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 11 сентября, Всемирный день борьбы с терроризмом. Верующие чтят память святой преподобной Теодоры Александрийской. До Нового года осталось 111 дней.

11 сентября 2024 года – среда. 931-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

11 сентября в церковном календаре – день памяти святой преподобной Теодоры Александрийской. Она была христианской подвижницей и черникой, родившейся в Александрии, Египет. Теодора жила в период правления императора Зинона. Она была замужем за богатым мужчиной, но после предательства, которую она совершила, решила покинуть светскую жизнь и посвятить себе служению Богу. Она постригла волосы, переоделась в мужскую одежду и вступила в монастырь под именем Феодор. Преподобная Теодора известна своими чудесами и подвигами. Она укротила диких животных, исцеляла больных и даже вернула воду в колодец во время засухи. Ее жизнь была полна смирения и самопожертвования.

Что нельзя делать 11 сентября

Запрещено вести пустые разговоры.

Нельзя оскорблять других, сплетничать.

Не следует лгать, потому что обман быстро раскроется.

Народные приметы и традиции на 11 сентября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: над цветами все еще летают пчелы – до поздней зимы;

земля целый день мокрая — ждите сезона дождей;

хорошо сходят озимые – к большому урожаю;

еще не полетели в теплые края ласточки – осень будет теплой.

11 сентября еще не полетели в теплые края ласточки – осень будет теплой / Фото: Unsplash

В этот день в старые времена существовала интересная традиция — женщины всех возрастов собирались, чтобы вместе квасить капусту. Существовал обычай чествовать священников, поэтому для них собирали гостинцы и шли на поклон.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 11 сентября

Какие завтра именины: Виктор, Герман, Дмитрий, Лев, Николай, Роман, Сергей.

Талисманом человека, рожденного 11 сентября является цитрин. Издавна этот камень считали магическим оберегом. Цитрин являлся символом успеха, радости и богатства.

В этот день родились:

1941 год — украинский государственный деятель, дважды председатель Верховной Рады Украины, Герой Украины Иван Плющ;

1946 год — украинский художник, мастер украинской нефигуративной живописи и пейзажа Анатолий Криволап;

1962 год – украинская композиторша Виктория Полева.

Памятные даты 11 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 11 сентября:

9 год – происходит битва в Тевтобургском лесу между германцами и римской армией;

813 год — император франков Карл I Великий коронует своего сына, Людовика I Благочестивого, своим соправителем и наследником;

1098 год – поступает письмо-просьба предводителей Первого похода папе Урбану II о благословении на Крестовый поход в Иерусалим;

1297 год — в битве у Стерлинга (Шотландское королевство) шотландцы под руководством Уильяма Уоллеса "Храброе Сердце" разбивают войска английского короля Эдуарда I;

1390 год — рыцари Тевтонского ордена начинают осаду Вильнюса во время гражданской войны в Великом княжестве Литовском;

1565 год — османские войска отступают от Мальты, прекратив Большую осаду Мальты;

1709 год — Герцог Мальборский и австрийский принц Евгений разбивают французов под командованием маршала Вилара в битве при Мальплаце;

1714 год — французские и испанские войска оккупируют Барселону в ходе войны за испанское наследство;

1773 год — Бенджамин Франклин записывает: Никогда не было доброй войны или плохого мира;

1777 год — американские войска под командованием Джорджа Вашингтона разбиты Королевством Великобритании в битве при Брендивайне в ходе Революционной войны;

1789 год – Александер Гамилтон становится Первым секретарем Казначейства США;

1831 год — Чарльз Дарвин встречается с капитаном Фитцроем в Плимуте;

1888 год – на открытии промышленной выставки в Торонто проводят первую в мире запись человеческого голоса;

1919 год — Армия УНР освобождает Умань и Христиновку от большевиков;

1943 год — заканчивается героическое сражение у села Новый Загоров четы УПА с немцами и власовцами;

1943 год – создают государственный украинский хор имени Г. Веревки;

1993 год — в Киеве открывают памятный знак жертвам Голодомора 1932-1933 гг;

1997 год — Европейская конвенция по правам человека вступает в силу для Украины;

2001 год — в США совершается террористический акт 11 сентября 2001 года;

2011 год — Национальный мемориал и музей 11 сентября открывается к 10-й годовщине терактов 11 сентября;

2012 год – в результате пожаров на двух швейных фабриках в Пакистане погибает 315 человек.

Погода на 11 сентября

Завтра, 11 сентября, в Киеве облачно, днем мелкий дождь, который ближе к вечеру усилится. Во Львове ясное утро, но день и вечер пасмурные, ночью мелкий дождь, но потом осадков не ожидается. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе пасмурно, с самого утра мелкий дождь, который прекратится ближе к вечеру.

Температура воздуха в Киеве +27 днем и +19 ночью. Во Львове +21 день и +15 ночью. В Харькове +28 днем и +16 ночью. В Одессе +23 днем и +20 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

11 сентября в Украине и мире празднуют Всемирный день борьбы с терроризмом / Фото: Unsplash

11 сентября в Украине и мире празднуют Всемирный день борьбы с терроризмом. Этот день был установлен в память жертв террористических атак 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне. Целью этого дня является повышение осведомленности об угрозе терроризма и памяти тех, кто пострадал от террористических актов. Терроризм представляет серьезную угрозу для общества, поскольку он включает в себя насильственные действия, такие как взрывы, похищение людей, убийства и захват заложников. Борьба с терроризмом направлена на своевременное выявление и предотвращение террористической деятельности, а также минимизацию ее последствий. Этот день напоминает нам о важности международного сотрудничества в борьбе с терроризмом и необходимости поддержки жертв террористических актов.

Также 11 сентября День памяти библиотек. Этот день был основан для памяти жертв террористических атак 11 сентября 2001 года и для подчеркивания важной роли библиотек в сохранении истории, знаний и сообщества. Инициатором этого дня был Билл Эрбес, помощник директора публичной библиотеки Бенсенвиля в штате Иллинойс. Он видел этот день как возможность для библиотек стать символами свободы и знаний, противостоять силам ненависти и терроризма. Американская библиотечная ассоциация поддержала эту инициативу, призвав библиотеки по всей стране почтить память жертв трагедии минутой молчания, провести мемориальные мероприятия и присоединиться к образовательным программам.

В этот день библиотеки часто остаются открытыми в течение 24 часов, предлагая членам общества пространство для размышлений и участия в специальных мероприятиях, таких как чтение памяти, бдение при свечах и выставки. Образовательные программы также являются важной частью этого дня, способствуя взаимопониманию и сплоченности общества.