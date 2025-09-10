Какой праздник 11 сентября 2025 года / © ТСН

11 сентября 2025 года — четверг. 1296-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 11 сентября, верующие празднуют день памяти святой преподобной Теодоры Александрийской. Она была замужней женщиной из Александрии, оступившейся в молодые годы, согрешив против супружеской верности. Когда Теодора осознала тяжесть своего падения, решила покинуть светскую жизнь. Она переоделась в мужскую одежду и пришла в монастырь. Была принята в братию под именем Феодор. В монастыре женщина вела суровую жизнь. Однажды грешница обвинила «отца Феодора» в прелюбодеянии с ней. Теодора не оправдывалась и не раскрыла свою тайну. Она воспитывала ребенка, которые ему подбросила, переживала все презрения и унижения с честью. Лишь после смерти братья поняли, что праздник был женщиной. Монахи были поражены ее смирением.

Что нельзя делать 11 сентября

Не следует пользоваться острыми предметами — это принесет беды в семью.

Нельзя отказывать в помощи — вас ждет такая же участь.

Запрещается ссориться, злословить — это день тишины.

Народные приметы и традиции на 11 сентября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

дождь в этот день — ждите дождливую осень и мокрую зиму;

утром сильный туман — в ближайшее время будут ясные дни;

солнечная погода — к сухой и длинной осени;

обильная роса — ждите ранний снег;

сильный ветер — зимой будет много вьюг.

11 сентября обильная роса — ждите ранний снег / © unsplash.com

В народе 11 сентября называлось Федорин день. Из-за того, что Теодора всю жизнь искупила грех и несла бремя смирения, в народной традиции этот день часто считали “днем искупления” и старались не ссориться, не участвовать в гуляниях, а больше молиться.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 11 сентября

Какие завтра именины: Виктор, Герман, Дмитрий, Карп, Лев, Николай, Роман, Сергей.

Талисманом человека, рожденного 11 сентября, является цитрин. С древнейших времен этому камню приписывали силу защитного талисмана: лимон олицетворял благосостояние, счастливую судьбу и жизненную радость.

В этот день родились:

1941 год — Иван Плющ, украинский государственный деятель, дважды председатель Верховной Рады Украины, Герой Украины;

1946 год — Анатолий Криволап, украинский художник, мастер украинской нефигуративной живописи и пейзажа;

1962 год — Виктория Полевая, украинская композитор.

Памятные даты 11 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 11 сентября:

9 год — в Тевтобургском лесу происходит решающая стычка между германскими племенами и римскими легионами;

813 год — Карл Великий, правитель франков, торжественно коронует своего сына Людовика Благочестивого, сделав его соправителем и официальным наследником;

1098 год — руководители Первого крестового похода обращаются письмом к папе Урбана II, прося благословения на освободительный поход в Иерусалим;

1185 год — Исаак II Ангел, спасаясь от ареста, убивает посланника Андроника и прячется в храме Святой Софии в Константинополе;

1297 год — под Стерлингом шотландцы во главе с Уильямом Уоллесом, прозванным “Храброе Сердце”, наносят сокрушительное поражение английским войскам Эдуарда I;

1390 год — рыцари Тевтонского ордена начинают осаду Вильнюса во времена внутренней борьбы в Великом княжестве Литовском;

1565 год — османская армия снимает осаду Мальты, потерпев неудачу в Большой осаде;

1697 год — в битве под Зентой войска Священной Римской империи под предводительством Евгения Савойского останавливают продвижение османов, разбив их численно превосходящую армию;

1709 год — союзные войска герцога Мальборо и принца Евгения Савойского побеждают французов под командованием маршала Вилара в битве при Мальплаце;

1714 год — Барселона падает под натиском французско-испанских войск в войне за испанское наследство;

1773 год — Бенджамин Франклин в своих заметках оставляет известный афоризм: “Не существует доброй войны или плохого мира”;

1777 год — войска Джорджа Вашингтона терпят поражение от британцев в битве при Брендивайне во время Войны за независимость США;

1789 год — Александр Гамильтон становится первым министром финансов Соединенных Штатов;

1795 год — близ Тбилиси происходит Кртсаниское сражение: пятитысячное войско грузинского царя Ираклия II сходится в неравном бою с 30-тысячной армией персидского шаха Ага-Мохаммеда Каджара;

1831 год — Чарлз Дарвин встречается в Плимуте с капитаном Фитцроем, который становится началом его знаменитого путешествия на корабле “Бигль”;

1888 год — на промышленной выставке в Торонто осуществляют первую в мире запись человеческого голоса;

1919 год — Армия УНР освобождает Умань и Христиновку от большевистских войск;

1927 год — сильное землетрясение встряхивает Южный берег Крыма, от Севастополя до Феодосии, оставив многочисленные разрушения;

1939 год — в Воркутинском лагере погибает украинский историк Виктор Юркевич;

1943 год — возле села Новый Загоров происходит героическое сражение УПА против немцев и власовцев;

1973 год — в Чили происходит военный переворот: президент Сальвадор Альенде совершает самоубийство, а власть захватывает генерал Аугусто Пиночет;

1990 год — Президиум Верховного Совета УССР принимает запрет на проведение митингов в радиусе одного километра от парламента;

1993 год — в Киеве открывают памятный знак жертвам Голодомора 1932-1933 годов;

1997 год — Европейская конвенция по правам человека вступает в силу для Украины;

2001 год — совершают теракт в США 11 сентября, всколыхнувший весь мир;

2011 год — в Нью-Йорке открывается Национальный мемориал и музей 11 сентября к десятой годовщине трагедии;

2012 год — в результате пожаров на швейных фабриках в Пакистане погибает 315 человек.

Какой завтра праздник в Украине и мире

11 сентября в Украине и мире Всемирный день борьбы с терроризмом / © unsplash.com

11 сентября в Украине и мире Всемирный день борьбы с терроризмом. Он был установлен в память об ужасных терактах 2001 года в США, когда погибли тысячи людей в Нью-Йорке, Вашингтоне и Пенсильвании. Эта дата стала символом глобального единства в борьбе с терроризмом и насилием. Основная его цель состоит в том, чтобы привлечь внимание мирового сообщества к проблеме терроризма и распространить культуру мира, терпимости и взаимоуважения между народами. День напоминает, что терроризм угрожает не только жизни отдельных людей, но и ценностям демократии и мира. Это также день солидарности с пострадавшими и их семьями, призыв к совместным действиям против насилия.