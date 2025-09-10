- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 522
- Время на прочтение
- 5 мин
Какой завтра, 11 сентября, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать
Завтра, 11 сентября, Всемирный день борьбы с терроризмом. Верующие чтят память святой преподобной Теодоры Александрийской. До Нового года остался 111-й день.
11 сентября 2025 года — четверг. 1296-й день войны в Украине.
Какой завтра церковный праздник по новому календарю
Завтра, 11 сентября, верующие празднуют день памяти святой преподобной Теодоры Александрийской. Она была замужней женщиной из Александрии, оступившейся в молодые годы, согрешив против супружеской верности. Когда Теодора осознала тяжесть своего падения, решила покинуть светскую жизнь. Она переоделась в мужскую одежду и пришла в монастырь. Была принята в братию под именем Феодор. В монастыре женщина вела суровую жизнь. Однажды грешница обвинила «отца Феодора» в прелюбодеянии с ней. Теодора не оправдывалась и не раскрыла свою тайну. Она воспитывала ребенка, которые ему подбросила, переживала все презрения и унижения с честью. Лишь после смерти братья поняли, что праздник был женщиной. Монахи были поражены ее смирением.
Что нельзя делать 11 сентября
Не следует пользоваться острыми предметами — это принесет беды в семью.
Нельзя отказывать в помощи — вас ждет такая же участь.
Запрещается ссориться, злословить — это день тишины.
Народные приметы и традиции на 11 сентября
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
дождь в этот день — ждите дождливую осень и мокрую зиму;
утром сильный туман — в ближайшее время будут ясные дни;
солнечная погода — к сухой и длинной осени;
обильная роса — ждите ранний снег;
сильный ветер — зимой будет много вьюг.
В народе 11 сентября называлось Федорин день. Из-за того, что Теодора всю жизнь искупила грех и несла бремя смирения, в народной традиции этот день часто считали “днем искупления” и старались не ссориться, не участвовать в гуляниях, а больше молиться.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 11 сентября
Какие завтра именины: Виктор, Герман, Дмитрий, Карп, Лев, Николай, Роман, Сергей.
Талисманом человека, рожденного 11 сентября, является цитрин. С древнейших времен этому камню приписывали силу защитного талисмана: лимон олицетворял благосостояние, счастливую судьбу и жизненную радость.
В этот день родились:
1941 год — Иван Плющ, украинский государственный деятель, дважды председатель Верховной Рады Украины, Герой Украины;
1946 год — Анатолий Криволап, украинский художник, мастер украинской нефигуративной живописи и пейзажа;
1962 год — Виктория Полевая, украинская композитор.
Памятные даты 11 сентября
Календарь важных событий в Украине и мире за 11 сентября:
9 год — в Тевтобургском лесу происходит решающая стычка между германскими племенами и римскими легионами;
813 год — Карл Великий, правитель франков, торжественно коронует своего сына Людовика Благочестивого, сделав его соправителем и официальным наследником;
1098 год — руководители Первого крестового похода обращаются письмом к папе Урбана II, прося благословения на освободительный поход в Иерусалим;
1185 год — Исаак II Ангел, спасаясь от ареста, убивает посланника Андроника и прячется в храме Святой Софии в Константинополе;
1297 год — под Стерлингом шотландцы во главе с Уильямом Уоллесом, прозванным “Храброе Сердце”, наносят сокрушительное поражение английским войскам Эдуарда I;
1390 год — рыцари Тевтонского ордена начинают осаду Вильнюса во времена внутренней борьбы в Великом княжестве Литовском;
1565 год — османская армия снимает осаду Мальты, потерпев неудачу в Большой осаде;
1697 год — в битве под Зентой войска Священной Римской империи под предводительством Евгения Савойского останавливают продвижение османов, разбив их численно превосходящую армию;
1709 год — союзные войска герцога Мальборо и принца Евгения Савойского побеждают французов под командованием маршала Вилара в битве при Мальплаце;
1714 год — Барселона падает под натиском французско-испанских войск в войне за испанское наследство;
1773 год — Бенджамин Франклин в своих заметках оставляет известный афоризм: “Не существует доброй войны или плохого мира”;
1777 год — войска Джорджа Вашингтона терпят поражение от британцев в битве при Брендивайне во время Войны за независимость США;
1789 год — Александр Гамильтон становится первым министром финансов Соединенных Штатов;
1795 год — близ Тбилиси происходит Кртсаниское сражение: пятитысячное войско грузинского царя Ираклия II сходится в неравном бою с 30-тысячной армией персидского шаха Ага-Мохаммеда Каджара;
1831 год — Чарлз Дарвин встречается в Плимуте с капитаном Фитцроем, который становится началом его знаменитого путешествия на корабле “Бигль”;
1888 год — на промышленной выставке в Торонто осуществляют первую в мире запись человеческого голоса;
1919 год — Армия УНР освобождает Умань и Христиновку от большевистских войск;
1927 год — сильное землетрясение встряхивает Южный берег Крыма, от Севастополя до Феодосии, оставив многочисленные разрушения;
1939 год — в Воркутинском лагере погибает украинский историк Виктор Юркевич;
1943 год — возле села Новый Загоров происходит героическое сражение УПА против немцев и власовцев;
1973 год — в Чили происходит военный переворот: президент Сальвадор Альенде совершает самоубийство, а власть захватывает генерал Аугусто Пиночет;
1990 год — Президиум Верховного Совета УССР принимает запрет на проведение митингов в радиусе одного километра от парламента;
1993 год — в Киеве открывают памятный знак жертвам Голодомора 1932-1933 годов;
1997 год — Европейская конвенция по правам человека вступает в силу для Украины;
2001 год — совершают теракт в США 11 сентября, всколыхнувший весь мир;
2011 год — в Нью-Йорке открывается Национальный мемориал и музей 11 сентября к десятой годовщине трагедии;
2012 год — в результате пожаров на швейных фабриках в Пакистане погибает 315 человек.
Какой завтра праздник в Украине и мире
11 сентября в Украине и мире Всемирный день борьбы с терроризмом. Он был установлен в память об ужасных терактах 2001 года в США, когда погибли тысячи людей в Нью-Йорке, Вашингтоне и Пенсильвании. Эта дата стала символом глобального единства в борьбе с терроризмом и насилием. Основная его цель состоит в том, чтобы привлечь внимание мирового сообщества к проблеме терроризма и распространить культуру мира, терпимости и взаимоуважения между народами. День напоминает, что терроризм угрожает не только жизни отдельных людей, но и ценностям демократии и мира. Это также день солидарности с пострадавшими и их семьями, призыв к совместным действиям против насилия.