Какой завтра, 11 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

11 января 2025 года — суббота. 1053-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

11 января в церковном календаре – день памяти святого преподобного Теодосия Великого. Он родился в 424 году в Могарсе. Он является одним из самых выдающихся раннехристианских святых, известный своим влиянием на развитие монастырской жизни. Теодосий основал первый крупный монастырский комплекс в Палестине, ставший образцом для дальнейших монастырских общин. Его жизнь была посвящена молитве, аскезе и служению ближним.

Теодосий родился в благочестивой христианской семье. С юных лет он стремился к духовной жизни. Покинув родительский дом, он отправился в Иерусалим, где принял монашество. Посвятив свою жизнь Христу, он основал монастырь близ Вифлеема, который стал центром духовной жизни для многих монахов.

Основные принципы, которые воплотил святой Теодосий в своем монастыре, включали совместную жизнь, молитву, труд и изучение Священного Писания. Он учил монахов жить в любви и мире, помогать друг другу и ближним. Преподобный Теодосий умер в 529 году, оставив за собой большое духовное наследие.

Что нельзя делать 11 января

Не стоит одалживать и давать деньги взаймы.

Не принимайте подарки от посторонних людей.

Это неблагоприятный день для подстригания волос или ногтей.

Народные приметы и традиции на 11 января

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: на небе нет облаков — ждите сильных морозов;

какая погода в этот день, такой она будет в ноябре;

сильный мороз предвещает богатый урожай;

оттепель — весна будет ранней, но затяжной.

Какая погода в этот день, такой она будет в ноябре / Фото: Unsplash

В этот день вся семья должна была собраться за столом, наши предки верили, что тогда все ее члены будут счастливы в течение года.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 11 января

Какие завтра именины: Виталий, Владимир, Иосиф, Михаил, Николай, Степан, Федор.

Талисманом человека, рожденного 11 января, является гелиотроп. Издавна верили, что этот камень способен остановить кровотечение. Гелиотроп считается символом мудрости, он усиливает мозговую активность.

В этот день родились:

1898 год — украинский писатель Петр Ванченко;

1906 год — украинский греко-католический священник, близкий друг Андрея Шептицкого Иосиф Кладочный;

1913 год — украинский военный деятель, генерал-хорунжий, главнокомандующий УПА от 1950 Василий Кук.

Памятные даты 11 января

Календарь важных событий в Украине и мире за 11 января:

630 год — мусульмане во главе с пророком Магометом завоевывают Мекку у курайшитов (вероятная дата);

1569 год — первая упомянутая в истории лотерея в Англии;

1693 год — землетрясение и цунами на Сицилии повреждают 70 городов и вызывают около 60 тыс. человек. жертв;

1759 год — в Филадельфии (штат Пенсильвания) начинает работу первая в США страховая компания;

1775 год — впервые в США еврея (Фрэнсис Сальвадор) избирают на государственный пост;

1785 год — Нью-Йорк становится столицей США (до 1790);

1787 год — Уильям Гершель открывает два спутника планеты Уран — Титанию и Оберон;

1803 год — Монро и Ливингстон отправляются в морское путешествие из США в Париж, имея целью купить Новый Орлеан, в результате чего США приобрели весь штат Луизиана;

1863 год — заканчивается трехдневная Битва за Форт Хиндман, Арканзас;

1864 год — в Лондоне открывается вокзал Чаринг Кросс;

1909 год — из Нью-Йорка в Филадельфию отправляются участницы первой женской автогонки;

1922 год — в Торонто (Канада) благодаря научной работе Ф. Бантинг, Ч. Беста и Дж. Маклеода впервые применяют инсулин для лечения диабета: 14-летний канадец Леонард Томпсон становится первым в мире человеком, спасшим с помощью инсулина;

1923 год — в связи с невыплатой Германией репараций, установленных Версальским договором, французские и бельгийские войска занимают Рурскую область, где добывалось 70% немецкого угля;

1935 год — американка Амелия Эрхарт начинает перелет через Тихий океан;

1946 год — в Албании отменяют монархию и провозглашают народную социалистическую республику, которой до 1985 года руководил сталинист Энвер Ходжа;

1971 год — американский журналист Дон Гефлер начинает термин Кремниевая долина, когда он начал публиковать серию статей под названием "Кремниевая долина США";

1972 год — после победы в войне за независимость Восточный Пакистан становится Бангладешем;

1981 год — команда из трех британцев под руководством сэра Ренальфа Финнеса завершает самую длинную по расстоянию и кратчайшую по продолжительности экспедицию через Антарктику, достигнув базу Скотта после 75 дней пути; было пройдено 2 тысячи 500 миль;

1994 год — правительство Ирландии отменяет запрет на теле- и радиовещание представителей ИРА и Шинн Фейн.

Погода на 11 января

Завтра, 11 января, в Киеве пасмурно, без осадков. Во Львове пасмурно, утром начнется снег, который закончится до обеда, но вечером снова уйдет. В Харькове пасмурно, утром возможен мелкий дождь, который к середине дня закончится. В Одессе пасмурно, но во второй половине дня прояснится, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +2 днем и ночью. Во Львове — 0 днем и -1 ночью. В Харькове +6 днем и +2 ночью. В Одессе — +5 днем и +2 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

11 января Международный день "Спасибо" / Фото: Unsplash

11 января в Украине и мире празднуют Международный день равенства на работе. Этот день установлен для привлечения внимания к вопросу равной оплаты труда независимо от пола, расы или других факторов. Основная цель этого дня – способствовать уменьшению гендерного разрыва в оплате труда, который до сих пор является актуальной проблемой во многих странах мира. По данным международных организаций, женщины часто получают меньше своего труда, чем мужчины, даже если выполняют одинаковую работу или занимают одинаковые должности. Средний глобальный разрыв в оплате труда между женщинами и мужчинами составляет около 20%. Этот день напоминает, что равенство в труде – это не только вопрос справедливости, но и ключ к экономическому росту и процветанию общества.

Также 11 января Международный день "Спасибо". Этот праздник призван напомнить людям о важности вежливости, доброты и благодарности в повседневной жизни. Оно не является официальным, однако пользуется популярностью во многих странах. Международный день "Спасибо" начат как инициатива ООН и ЮНЕСКО, которые стремились привлечь внимание к культуре благодарности. Это слово является одним из самых распространенных в мире, которое выражает положительные эмоции и благодарность. День напоминает о важности благодарить не только за большие вещи, но и за мелочи, которые мы часто воспринимаем как должное.

А еще 11 января Всемирный день скетчноутинга. Это неофициальный праздник, посвященный искусству и практике визуальных заметок, или скетчноутингу, объединяющему слова, рисунки, графики и схемы для эффективного запоминания и передачи информации. Скетчноутинг – это метод ведения заметок, основанный на визуализации информации. Он использует сочетание текста и рисунков для создания более наглядных и запоминаемых записей. Это практикуют учащиеся, студенты, дизайнеры, бизнес-аналитики и другие профессионалы. Праздник был начат в 2016 году по инициативе Майка Роуди, автора книги "The Sketchnote Handbook", который популяризировал эту технику. Дата 11 января выбрана как символ дня для поощрения людей творчества и улучшения своих навыков ведения заметок.

11 января День осведомленности о болезни Педжета. Этот день посвящен повышению осведомленности о болезни Педжета костей, редком хроническом заболевании, которое влияет на структуру и функцию костной ткани. Болезнь Педжета – это хроническое заболевание скелета, при котором нормальный процесс разрушения и восстановления костной ткани нарушается. В результате кости становятся более слабыми, деформированными или более склонными к переломам. Болезнь Педжета хоть и редка, но может значительно повлиять на качество жизни пациентов. День осведомленности напоминает о важности ранней диагностики и адекватного лечения.