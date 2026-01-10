Какой праздник 11 января 2026 года / © ТСН

11 января 2026 года — воскресенье. 1417-й день войны в Украине.

Какой завтра праздник

11 января верующие празднуют День памяти святого преподобного Теодосия Великого / © unsplash.com

Завтра, 11 января, верующие празднуют День памяти святого преподобного Теодосия Великого. Он был учеником св. Василия Великого и активно пропагандировал суровую монашескую жизнь и духовную дисциплину. Основал несколько монастырей в Палестине, где ввел общее устройство жизни монахов с четкими правилами молитвы, труда и послушания. Теодосий Великий известен как пример аскетизма, глубокой молитвы и ревностной веры, его почитают как святого в православной и католической традициях.

11 января в Украине и мире празднуют Всемирный день скетчноутинга / © unsplash.com

11 января в Украине и мире празднуют Всемирный день скетчноутинга. Неофициальный ежегодный праздник, посвященный искусству скетчноутинга — визуальной нотировании, сочетающей текст, рисунки, значки и схемы для более эффективного восприятия и запоминания информации. Скетчноутинг — это техника ведения заметок, где слова и изображения совмещаются в интерактивные зарисовки. Такой подход делает записи более наглядными, творческими и помогает лучше понять и запомнить идеи.

11 января Международный день «Спасибо» / © unsplash.com

Также 11 января Международный день «Спасибо». Он напоминает людям во всем мире о важности выражения благодарности и благодарности близким, друзьям, коллегам и всем, кто делает нашу жизнь лучше. Главная цель праздника — напомнить о силе простого «спасибо» и побуждать людей чаще выражать благодарность за добрые поступки, поддержку, заботу и искренность.

11 января Международный день равенства на работе / © unsplash.com

А еще 11 января Международный день равенства на работе. Неофициальный праздник, посвященный идее равных возможностей и справедливого отношения на рабочем месте независимо от пола, возраста, национальности или других отличий. Праздник призывает обратить внимание на важность равенства в трудоустройстве, карьерном росте, оплате и условиях труда. Оно напоминает о том, что каждый человек имеет право на достойное и справедливое отношение в профессиональной среде, без дискриминации по полу, расе, возрасту или другим характеристикам.

11 января празднуют День тайного приятеля / © unsplash.com

11 января празднуют День тайного приятеля. Это день, чтобы оценить друзей, которые становятся «тайными приятелями» — теми, кому можно доверить самое сокровенное, кто не разглашает, что вы им рассказали, и помогает в трудные моменты своим слушанием и поддержкой. Такие люди часто влияют на наше психологическое здоровье и благополучие, хотя мы не всегда говорим им об этом прямо.

11 января День объятий девочек и мальчиков / © unsplash.com

Также 11 января День объятий девочек и мальчиков. Это день, посвященный простому, но значимому жесту — объятиям. Главная идея праздника — распространять тепло, поддержку и любовь через объятия, особенно те, которые девушки делятся с ребятами в своей жизни. Это могут быть объятия с друзьями, братьями, папами, партнерами или просто близкими людьми, которым хочется выразить свою благосклонность и благодарность.

11 января День осведомленности о болезни Педжета / © unsplash.com

А еще 11 января День осведомленности о болезни Педжета. Ежегодный неофициальный медицинский праздник, который проводят с целью повышения осведомленности о болезни Педжета костей — мало известное, но важное заболевание, влияющее на здоровье скелета. Болезнь Педжета — это хроническое состояние костной ткани, при котором нормальный процесс разрушения старой кости и формирование новой нарушается. Это приводит к тому, что кости становятся ослабленными, деформированными или более подверженными переломам. Чаще поражаются такие участки, как позвоночник, череп, таз и бедренная кость.