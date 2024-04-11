Какой завтра, 12 апреля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 12 апреля День работников ракетно-космической отрасли Украины. Верующие чтят память Василия, исповедника, епископа Парийского. До Нового года осталось 263 дня.
12 апреля 2024 года – пятница. 779-й день войны в Украине.
Что завтра за церковный праздник
12 апреля в церковном календаре – день памяти Василия, исповедника, епископа Парийского. Он жил в VIII веке и отличался такой благочестивостью, что жители города Пария поставили его на кафедру епископом. Своей властью Василий распоряжался мудро и спокойно. Но вдруг в этих городах возникла иконоборческая ересь, которую Василий не поддерживал. 754 был созван Вселенский собор, во время которого подписали свиток, в котором предписывалось уничтожить все иконы. Василий попытался запретить еретикам входить в его епархию, но за это его строго наказали.
Что нельзя делать 12 апреля
- Запрещено заниматься рукоделием и убирать.
- Нельзя употреблять алкоголь и устраивать шумные развлечения.
- Не стоит в этот день расчесывать волосы.
Народные приметы и традиции на 12 апреля
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: теплая и сухая погода – летом будет большой урожай фруктов;
- сильный ветер указывает на ветреное лето;
- вдруг ударил мороз — ждите большой урожай пшеницы;
- ива уж очень пушистая — больше не будет холодов;
- много паутины — к жаркому и сухому лету.
В этот день заброшенные женщины совершали специальный обряд, чтобы вернуть к себе любимого. Для этого на бумажке записывали имя мужчины, бросали в костер и трижды крестились.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 12 апреля
Какие завтра именины: Василий, Давид, Иоанн, Исаак, Сергий, Мария.
Талисманом человека, рожденного 12 апреля, является малахит. Камень считается сильнейшим защитником детей. А еще мощным оберегом для путешественников.
В этот день родились:
- 1899 год — украинский живописец, график, художественный критик, педагог, принадлежал к группе "бойчукистов" Василий Седляр;
- 1928 год — украинский архитектор, график, педагог Юрий Химич;
- 1966 год — украинский тележурналист Игорь Слисаренко.
Памятные даты 12 апреля
Календарь важных событий в Украине и мире за 12 апреля:
- 467 год — Антемий становится императором Западной Римской империи;
- 1204 год — Константинополь захватывают участники Четвертого Крестового Похода;
- 1606 год — утверждают объединенный англо-шотландский флаг "Юнион Джек", после включения в него элементов флага Ирландии становится флагом Соединенного Королевства;
- 1633 год — римская инквизиция начинает формальное следствие по работам Галилео Галилея;
- 1709 год — шведские войска Карла XII подходят к стенам Полтавы;
- 1877 год — Великобритания впервые аннексирует Трансвааль;
- 1897 год — в городе Теребовля отправляют первую украинскую католическую Службу Божью для украинских эмигрантов;
- 1903 год — в Великобритании начинает действовать городская служба омнибусов;
- 1908 год — украинский студент Мирослав Сичинский в знак протеста против шовинизма польских чиновников убивает наместника Галиции графа Анджея Потоцкого;
- 1912 год — во Львове украинские скауты-пластуны впервые приносят Пластовую Присягу, образуется молодежная скаутская организация "Пласт";
- 1934 год — начинается Авто-Лайт забастовка в США;
- 1955 год — вакцину от полиомиелита, разработанную доктором Джонасом Солком, объявляют безопасной и эффективной;
- 1981 год — с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) осуществляют запуск первого в мире пилотируемого воздушно-космического аппарата многоразового использования "Колумбия";
- 2009 год — Военно-морские силы США освобождают из плена корсаров капитана Ричарда Филлипса, убивая троих и захватывая четвертого пирата.
Погода на 12 апреля
Завтра, 12 апреля, в Киеве будет облачно к вечеру, когда небо прояснится, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове утром и днем пасмурно, вечер ясный, без осадков. В Одессе на смену пасмурному утру придет ясный день, осадков не предполагается.
Температура воздуха в Киеве — +19 днем и +11 ночью. Во Львове — +18 днем и +9 ночью. В Харькове — +20 днем и +13 ночью. В Одессе — +20 днем и +15 ночью.
Какой завтра день в Украине и мире
12 апреля в Украине День работников ракетно-космической отрасли. Праздник был создан по приказу президента Украины Леонида Кучмы 13 марта 1997 года.
Также 12 апреля День скаута в Украине. Молодежный праздник, который был начат 28 марта 2008 года. Скаутинг — это движение с целью воспитания молодежи и привлечения ее к самостоятельному развитию личности.
А еще 12 апреля Всемирный день действий в сфере военных расходов. Событие было начато Институтом международных исследований вместе с Международным бюро мира. Главная ее цель состоит в увеличении осведомленности общества о количестве денежных расходов на вооруженные силы.
12 апреля празднуют Всемирный день хомяков. Дату празднования этого интересного праздника выбрали не случайно. Именно в этот день 1930 года состоялось одомашнивание этих милых животных изоологом Израилем Ахарони.
Также 12 апреля Международный день беспризорных детей. Событие было начато в 2011 году. Его главная цель состоит в обращении внимания общества к проблеме бездомных детей, повышении осведомленности об эксплуатации детского труда.