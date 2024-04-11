Какой завтра, 12 апреля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 12 апреля День работников ракетно-космической отрасли Украины. Верующие чтят память Василия, исповедника, епископа Парийского. До Нового года осталось 263 дня.

12 апреля 2024 года – пятница. 779-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

12 апреля в церковном календаре – день памяти Василия, исповедника, епископа Парийского. Он жил в VIII веке и отличался такой благочестивостью, что жители города Пария поставили его на кафедру епископом. Своей властью Василий распоряжался мудро и спокойно. Но вдруг в этих городах возникла иконоборческая ересь, которую Василий не поддерживал. 754 был созван Вселенский собор, во время которого подписали свиток, в котором предписывалось уничтожить все иконы. Василий попытался запретить еретикам входить в его епархию, но за это его строго наказали.

Что нельзя делать 12 апреля

Запрещено заниматься рукоделием и убирать.

Нельзя употреблять алкоголь и устраивать шумные развлечения.

Не стоит в этот день расчесывать волосы.

Народные приметы и традиции на 12 апреля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: теплая и сухая погода – летом будет большой урожай фруктов;

сильный ветер указывает на ветреное лето;

вдруг ударил мороз — ждите большой урожай пшеницы;

ива уж очень пушистая — больше не будет холодов;

много паутины — к жаркому и сухому лету.

12 апреля много паутины к жаркому и сухому лету / Фото: Pexels

В этот день заброшенные женщины совершали специальный обряд, чтобы вернуть к себе любимого. Для этого на бумажке записывали имя мужчины, бросали в костер и трижды крестились.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 12 апреля

Какие завтра именины: Василий, Давид, Иоанн, Исаак, Сергий, Мария.

Талисманом человека, рожденного 12 апреля, является малахит. Камень считается сильнейшим защитником детей. А еще мощным оберегом для путешественников.

В этот день родились:

1899 год — украинский живописец, график, художественный критик, педагог, принадлежал к группе "бойчукистов" Василий Седляр;

1928 год — украинский архитектор, график, педагог Юрий Химич;

1966 год — украинский тележурналист Игорь Слисаренко.

Памятные даты 12 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире за 12 апреля:

467 год — Антемий становится императором Западной Римской империи;

1204 год — Константинополь захватывают участники Четвертого Крестового Похода;

1606 год — утверждают объединенный англо-шотландский флаг "Юнион Джек", после включения в него элементов флага Ирландии становится флагом Соединенного Королевства;

1633 год — римская инквизиция начинает формальное следствие по работам Галилео Галилея;

1709 год — шведские войска Карла XII подходят к стенам Полтавы;

1877 год — Великобритания впервые аннексирует Трансвааль;

1897 год — в городе Теребовля отправляют первую украинскую католическую Службу Божью для украинских эмигрантов;

1903 год — в Великобритании начинает действовать городская служба омнибусов;

1908 год — украинский студент Мирослав Сичинский в знак протеста против шовинизма польских чиновников убивает наместника Галиции графа Анджея Потоцкого;

1912 год — во Львове украинские скауты-пластуны впервые приносят Пластовую Присягу, образуется молодежная скаутская организация "Пласт";

1934 год — начинается Авто-Лайт забастовка в США;

1955 год — вакцину от полиомиелита, разработанную доктором Джонасом Солком, объявляют безопасной и эффективной;

1981 год — с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) осуществляют запуск первого в мире пилотируемого воздушно-космического аппарата многоразового использования "Колумбия";

2009 год — Военно-морские силы США освобождают из плена корсаров капитана Ричарда Филлипса, убивая троих и захватывая четвертого пирата.

Погода на 12 апреля

Завтра, 12 апреля, в Киеве будет облачно к вечеру, когда небо прояснится, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове утром и днем пасмурно, вечер ясный, без осадков. В Одессе на смену пасмурному утру придет ясный день, осадков не предполагается.

Температура воздуха в Киеве — +19 днем и +11 ночью. Во Львове — +18 днем и +9 ночью. В Харькове — +20 днем и +13 ночью. В Одессе — +20 днем и +15 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

12 апреля празднуют Всемирный день хомяков / Фото: Pexels

12 апреля в Украине День работников ракетно-космической отрасли. Праздник был создан по приказу президента Украины Леонида Кучмы 13 марта 1997 года.

Также 12 апреля День скаута в Украине. Молодежный праздник, который был начат 28 марта 2008 года. Скаутинг — это движение с целью воспитания молодежи и привлечения ее к самостоятельному развитию личности.

А еще 12 апреля Всемирный день действий в сфере военных расходов. Событие было начато Институтом международных исследований вместе с Международным бюро мира. Главная ее цель состоит в увеличении осведомленности общества о количестве денежных расходов на вооруженные силы.

12 апреля празднуют Всемирный день хомяков. Дату празднования этого интересного праздника выбрали не случайно. Именно в этот день 1930 года состоялось одомашнивание этих милых животных изоологом Израилем Ахарони.

Также 12 апреля Международный день беспризорных детей. Событие было начато в 2011 году. Его главная цель состоит в обращении внимания общества к проблеме бездомных детей, повышении осведомленности об эксплуатации детского труда.