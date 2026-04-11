Какой праздник 12 апреля 2026 года / © ТСН

12 апреля 2026 года — воскресенье. 1508-й день войны в Украине.

Какой завтра праздник

12 апреля верующие празднуют Пасху / © pexels.com

Завтра, 12 апреля, верующие празднуют Пасху. Пасха — один из важнейших праздников в христианстве, символизирующий воскресение Иисуса Христа после распятия. Его дата ежегодно меняется, ведь определяется по лунно-солнечному календарю. Святую предшествует Великий пост — период духовного очищения. Пасха символизирует победу жизни над смертью, света над тьмой и есть время радости, обновления и надежды.

12 апреля в Украине празднуют День работников ракетно-космической отрасли / © pexels.com

12 апреля в Украине празднуют День работников ракетно-космической отрасли. Дата выбрана неслучайно: именно в этот день 1961 г. состоялся первый полет человека в космос во время Первый полет человека в космос. Праздник чествует инженеров, ученых, конструкторов и всех работающих в сфере создания ракет и космических технологий. Украина имеет весомый вклад в развитие космонавтики — в частности, благодаря таким выдающимся деятелям, как Сергей Королев.

12 апреля Всемирный день авиации и космонавтики / © pexels.com

Также 12 апреля Всемирный день авиации и космонавтики. Дата связана с историческим событием — Первый полет человека в космос, который совершил Юрий Гагарин на корабле Восток-1. Этот день символизирует начало космической эры человечества и вдохновляет ученых и исследователей на новые открытия. Его отмечают во многих странах мира проведением образовательных мероприятий, выставок и лекций, посвященных авиации и космонавтике.

12 апреля День добрых дел / © pexels.com

А еще 12 апреля День добрых дел. Его цель — вдохновить людей совершать добрые поступки: помогать другим, поддерживать нуждающихся, делиться теплом и заботой. Инициатива возникла в 2007 году в Израиле и со временем распространилась на десятки стран мира. Главная идея — показать, что даже один добрый поступок может изменить чей-то день или жизнь.

12 апреля празднуют Всемирный день хомяков / © pexels.com

12 апреля празднуют Всемирный день хомяков. Это неофициальный, но популярный праздник, посвященный милым домашним питомцам — хомякам. Дата связана с открытием сирийского хомяка как вида 1930 года в Сирии, после чего эти животные стали распространенными домашними питомцами во всем мире.

12 апреля Международный день беспризорных детей / © pexels.com

Также 12 апреля Международный день беспризорных детей. Праздник напоминает о сложных условиях жизни беспризорных детей: отсутствии доступа к образованию, медицине, безопасности и базовым потребностям. Оно также призывает общество, государства и благотворительные организации активнее работать над решением этой проблемы.

12 апреля Всемирный день действий в сфере военных расходов / © pexels.com

А еще 12 апреля Всемирный день действий в сфере военных расходов. Инициатива призывает правительства и общественность переосмыслить приоритеты: вместо чрезмерного финансирования вооружений направлять ресурсы на образование, здравоохранение, экологию и социальные нужды. Главная идея праздника — показать, что деньги, потраченные на вооружение, могли бы кардинально улучшить жизнь людей и благосостояние общества.