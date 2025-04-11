Какой праздник 12 апреля 2025 года / © ТСН

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12 апреля 2025 года — суббота. 1144-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 12 апреля, верующие празднуют день памяти преподобного исповедника Василия, епископа Парийского. Он жил в очень бурное время, когда императоры пытались силой изменить веру людей — в частности, запрещали чтить иконы. Но Василий был из тех, кто не сдается.

Он был духовным лидером в городе Пария, имел авторитет среди людей и искреннее сердце, исполненное любви к Богу. Когда же император приказал всем церковным деятелям отречься от икон и признать, что их честь — это грех, Василий твердо сказал: “Нет”. Его не устрашили ни угрозы, ни возможные последствия.

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За это его выгнали с епископской кафедры, лишили власти и отправили в ссылку. Но даже в изгнании он остался верен. Не продался. Не согнулся. Не изменил. Его вера была крепче императорских указов.

Церковь называет таких людей исповедниками — теми, кто не погиб мученической смертью, но выдержал давление, боль, унижение и остался на стороне истины.

Что нельзя делать 12 апреля

Нельзя заниматься пустыми делами или лениться — день для размышлений и молитвы.

Не следует браться за важные новые дела — “не с той стороны лестницу поставишь”.

Раньше верили, что в этот день нельзя много говорить — лучше сосредоточиться на мыслях внутри себя.

Народные приметы и традиции на 12 апреля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

если ветер дует с юга — лето будет теплым и грозовым;

дождь — будет хороший урожай овса;

теплый день — ждите раннего лета;

если небо чистое и звездное, год обещает быть урожайным;

много птиц возвращается из теплых краев — весна уже окончательно вступила в силу;

если на крышах еще лежит снег — холода могут задержаться до конца апреля.

12 апреля много птиц возвращается из теплых краев — весна уже окончательно вступила в силу. / © unsplash.com

В народе 12 апреля носило название Василий Парильник. «Парильник» — не прозвище святого, а отражение погоды, характерной для этого дня. В народе заметили, что после 12 апреля часто начинает «парить» — солнце припекает, земля начинает прогреваться, появляется влага, туман, будто «пара» стоит над полем.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 12 апреля

Какие завтра именины: Василий, Давид, Иоанн, Сергей Марфа, Мария.

Талисманом человека, рожденного 12 апреля, является малахит. Камень, защищающий от сглаза и нечистой силы. Часто малахит использовали в качестве детского оберега.

В этот день родились:

1930 год — Мирослав Попович, украинский философ, академик НАН Украины;

1966 год — Игорь Слисаренко, украинский тележурналист;

2002 год — Олег Буяло, офицер Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны. Герой Украины (2024, посмертно).

Памятные даты 12 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире за 12 апреля:

467 год — Антемий получил титул императора Западной Римской империи;

1204 год — участники Четвертого Крестового похода захватили Константинополь, что привело к временному прекращению существования Византийской империи;

1557 год — в Южной Америке основан город Куэнка (современный Эквадор);

1606 год — утвержден первый вариант флага “Юнион Джек”, который стал символом объединенного Англо-Шотландского королевства; позже к нему добавили элемент флага Ирландии, образовав флаг Великобритании;

1633 год — инквизиция начала официальное расследование деятельности и идей Галилео Галилея;

1709 год — войска Карла XII из Швеции прибыли в Полтаву;

1776 год — в Северной Каролине одобрили Галифакскую резолюцию, позволяющую делегатам поддержать независимость от Британии;

1820 год — Александр Ипсиланти был избран во главе тайного общества “Филики Этерия”, целью которого было освобождение Греции от османского господства;

1857 год — впервые напечатанный роман «Госпожа Бовари» Гюстава Флобера;

1861 год — с обстрела форта Самтер началась гражданская война в США, которая длилась 4 года и стоила жизни более 600 тысячам американцев;

1877 год — Великобритания аннексировала Трансвааль;

1897 год — в Теребовле состоялась первая украинская католическая литургия для эмигрантов;

1903 год — в Британии начала работу городская система омнибусов;

1908 год — Мирослав Сичинский, украинский студент, убил графа Анджея Потоцкого в знак протеста против польского шовинизма;

1911 год — Пьер Приер впервые перелетел из Лондона в Париж без посадок, управляя монопланом “Блерио”;

1912 год — во Львове украинские скауты приняли первую Пластовую присягу — так родилось движение “Пласт”;

1917 год — канадские войска одержали победу в битве при Виме во время Первой мировой войны;

1927 год — Чан Кайши в Шанхае приказал ликвидировать членов УПК, тем самым завершив сотрудничество в рамках Первого объединенного фронта;

1934 год — в США зафиксирован самый мощный порыв ветра на Земле — 372 км/ч на горе Вашингтон;

1934 год — в Огайо состоялась Авто-Лайт забастовка, повлекшая пятидневное противостояние демонстрантов с Нацгвардией;

1935 год — в Великобритании совершен первый полет военного самолета “Бристоль Бленгем”;

1934 год — в Нью-Йорке напечатан роман Фрэнсиса Скотта Фицджеральда “Ночь мягкая”;

1937 год — Фрэнк Уиттл в Великобритании провел испытание первого турбореактивного двигателя;

1945 год — Гарри Трумэн принял присягу и стал 33-м президентом США после смерти Франклина Рузвельта;

1955 год — официально объявлено, что вакцина от полиомиелита, созданная Джонасом Солком, является безопасной и эффективной;

1970 год — Оркестр народных инструментов Украины дебютировал на сцене Национальной оперы;

1980 год — в Либерии произошел военный переворот, и Сэмюэл Доу устранил правительство, положив конец 130-летней традиции демократической передачи власти;

1980 год — канадец Терри Фокс, потерявший ногу из-за рака, начал свой знаменитый “Марафон Надежды”;

1981 год — США осуществили запуск первой многоразовой космической лодки — “Колумбия”;

1990 год — в Вашингтоне открыта выставка Джима Гери “Динозавры 20 века” в Смитсоновском институте;

1992 год — вблизи Парижа открылся тематический парк Евродиснейленд;

1998 год — вблизи словенского города Бовец произошло землетрясение магнитудой 5,6;

1999 год — президента США Билла Клинтона официально обвинили в неуважении к суду из-за ложных показаний по делу о сексуальных домогательствах;

2002 год — при попытке переворота в Венесуэле Педро Кармона объявил себя временным президентом;

2009 год — американские военные уволили капитана Ричарда Филлипса, убив трех сомалийских пиратов;

2014 год — в Славянске боевики под командованием Игоря “Стрелкова” Гиркина захватили здание городского управления МВД.

Какой завтра праздник в Украине и мире

12 апреля Всемирный день авиации и космонавтики / © unsplash.com

12 апреля в Украине и мире празднуют Всемирный день хомяков. Это особый день, посвященный маленьким пушистым друзьям, которых мы часто держим дома — хомякам. Этот праздник напоминает нам о важности заботы об этих животных и повышает осведомленность об их потребностях.

Хомяки — очень интересные создания. Они активны в большинстве своем ночью, а их способность хранить пищу в щеках вызывает восхищение у тех, кто наблюдает за ними. Поэтому этот день является прекрасной возможностью узнать больше об их поведении и потребностях, а также поделиться опытом с другими владельцами хомяков.

Также 12 апреля Международный день беспризорных детей. Цель привлечь внимание к проблеме детей, оказавшихся без дома. Этот праздник призван напомнить о тяжелых условиях жизни таких детей и подчеркнуть необходимость поддержки и помощи со стороны общества.

Эти дети — одна из наиболее уязвимых групп, ведь они часто сталкиваются с насилием, пренебрежением и отсутствием базовых условий для нормальной жизни. Многие не имеют доступа к образованию, медицине и даже элементарным средствам для выживания.

А еще 12 апреля Всемирный день действий в сфере военных расходов. Фокусируется на том, чтобы привлечь внимание к огромным суммам денег, которые страны тратят на армии и военные цели. Этот день призван напомнить, сколько финансов и ресурсов идет на оборону, и какими могли быть последствия таких расходов для глобального развития.

Идея праздника состоит в том, чтобы люди задумались, как эти огромные суммы могли бы быть использованы для решения других важных проблем, таких как уменьшение бедности, улучшение образования, здравоохранение или борьба с изменениями климата. В этот день проводятся акции и кампании, которые способствуют обсуждению этой темы и призывают к большей прозрачности в военных расходах.

12 апреля празднуют День пластуна или День скаута. Посвящен скаутскому движению, объединяющему молодежь и взрослых вокруг идеи развития личности, служения общине и поддержания положительных ценностей. Это важный день для тех, кто вовлечен в скаутские организации, и напоминание о том, как важно воспитывать молодежь через практические действия и позитивное влияние на общество.

Дата была избрана в честь рождения Роберта Бадена-Пауэлла, британского военнослужащего, начавшего скаутское движение в начале 20 века. Его идеи о воспитании через активное участие в общественной жизни и моральное усовершенствование стали основой для скаутских организаций во многих странах.

Также 12 апреля День работников ракетно-космической отрасли. Этот праздник посвящен всем работающим в космической индустрии, развивает ракетные и космические технологии, а также осуществляет важные научные исследования в области космонавтики.

Этот день символизирует огромный вклад ученых, инженеров и всех работников, работающих на развитие космических технологий, осуществляющих космические миссии. Космическая отрасль включает не только запуск ракет и спутников, но и разработку новых технологий, материалов и участие в международных проектах.

А еще 12 апреля Всемирный день авиации и космонавтики. Праздник подчеркивает важность авиации и космонавтики в нашей жизни, их вклад в науку, технологии и международное сотрудничество. Эти отрасли не только изменяют способ, которым мы исследуем Вселенную, но и способствуют развитию новых технологий, находящих применение в других сферах, таких как медицина, связь, безопасность.

12 апреля празднуют Международный день полета человека в космос. Этот день символизирует не только научные и технические достижения, но смелость, решительность и стремление человека преодолевать новые горизонты. Полет Гагарина стал началом новой эры космических исследований, что привело к многочисленным миссиям, изменившим наше понимание Вселенной.