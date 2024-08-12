Какой сегодня, 12 августа, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Сегодня, 12 августа, Международный день молодежи и День молодежи в Украине. Верующие чтят память святых мучеников Фотия и Аникиты. До Нового года остался 141 день.
12 августа 2024 года – понедельник. 901-й день войны в Украине.
Что сегодня за церковный праздник
12 августа в церковном календаре – день памяти святых мучеников Фотия и Аникиты. Они жили в Никомидии во время правления императора Диоклетиана (284-305 гг.). Аникита был военным сановником, а Фотий – его племянником. Они преданно служили христианской вере и открыто разоблачали императора за преследование христиан.
Аникиту подвергли многочисленным пыткам, но он чудом выжил от огня, львов и других пыток. Его племянник Фотий поддерживал его и также испытал мучения за свою веру. В конце концов обоих мучеников казнили, но их тела остались невредимыми, что стало причиной для многих язычников уверовать во Христа.
Что нельзя делать 12 августа
- Не стоит спорить о повышенных тонах.
- Если вас просят о помощи, нельзя отказывать.
- Запрещено свататься.
Народные приметы и традиции на 12 августа
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: первые заморозки и иней будет много озимых, чеснока, лука;
- над лесом стоит туман – будет много грибов;
- пасмурная погода — бабье лето будет коротким;
- много росы – к ясной погоде на следующей неделе.
Святых мучеников просят в молитвах о выздоровлении, укреплении здоровья всех членов семьи. Также начинают сеять озимые, убирают в амбарах.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 12 августа
Какие сегодня именины: Александр, Алексей, Антон, Аркадий, Василий, Вячеслав, Герман, Дмитрий, Ефим, Иван, Илья, Леонид, Матвей, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Степан, Федор, Яков.
Талисманом человека, рожденного 12 августа является сердолик. Камень, рассказы о котором можно найти в разных легендах и мифах. Издавна верили, что сердолик дарит уверенность в себе.
В этот день родились:
- 1541 год — митрополит, украинский писатель-полемист Ипатий Потий;
- 1831 год — оккультная писательница украинского происхождения, основательница Теософического общества Елена Блаватская;
- 1911 год – украинский языковед, полиглот Андрей Белецкий.
Памятные даты 12 августа
Календарь важных событий в Украине и мире за 12 августа:
- 1099 год — крестоносцы побеждают мусульман при Аскалоне;
- 1658 год – в Северной Америке формируют первый полицейский отряд – Рательвахт;
- 1851 год – американец Исаак Меррит Зингер запатентовывает швейную машинку с ножным приводом;
- 1865 год — британский хирург Джозеф Листер впервые использует во время операции фенол (карболовую кислоту) для дезинфекции инструментов и рук врачей;
- 1896 год – на реке Клондайк находят золото;
- 1916 год — у Бережан начинаются бои за гору Лысоню между Украинскими сечевыми стрелками и русской армией;
- 1918 год – в США вводят запрет на продажу спиртного на железнодорожных вокзалах;
- 1933 год – происходит первый матч футбольной сборной Украины;
- 1947 год – первые рейды отделов УПА пробиваются в Западную Европу;
- 1949 год — подписывают Женевские конвенции о защите жертв войны;
- 1949 год — в Лондоне из-за скворцов, разместившихся на минутной стрелке часов, Биг-Бен начинает отбивать время с опозданием на четыре с половиной минуты;
- 1953 год — Энн Дэвидсон становится первой женщиной, самостоятельно переплывшей на яхте Атлантический океан;
- 1962 год — отправляется в космос первый украинский космонавт Павел Попович;
- 1981 год – представляют персональный компьютер IBM PC;
- 1990 год – неподалеку от города Лубны закладывают Холм скорби – памятник жертвам Голодомора 1932 – 1933 годов;
- 1992 год — США, Канада и Мексика подписывают соглашение о создании Североамериканской зоны свободной торговли (крупнейшее в мире единое торговое пространство);
- 1999 год — в Украине решают закрыть все вытрезвители;
- 2010 год — в Луганске фиксируют самую высокую температуру в истории Украины + 42°C.
Погода на 12 августа
Сегодня, 12 августа, в Киеве ясно без осадков. Во Львове ясная погода, осадков не ожидается. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе ясная погода, без осадков.
Температура воздуха в Киеве +23 днем и +18 ночью. Во Львове +24 днем и +15 ночью. В Харькове +24 днем и +16 ночью. В Одессе +29 днем и +22 ночью.
Какой сегодня день в Украине и мире
12 августа празднуют Международный день молодежи и День молодежи в Украине. Международный день молодежи был установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1999 г. с целью повышения осведомленности о проблемах молодежи и содействия их приобщению к общественной жизни. Ежегодно этот день имеет определенную тематику, которая освещает актуальные вопросы молодежи, такие как занятость, образование, здоровье и права человека.
День молодежи в Украине также выпадает на 12 августа, начиная с 2022 года. Ранее этот праздник был празднован в последнее воскресенье июня, но указом президента Украины Владимира Зеленского от 28 июля 2021 года дата была изменена, чтобы синхронизировать ее с Международным днем молодежи. Этот праздник призван поддержать стремление украинской молодежи к интеграции в европейское сообщество, утверждение ценностей демократии и свободы.
Также 12 августа День среднего ребенка. Этот праздник был начат Элизабет Уокер в 1986 году. Его цель – привлечь внимание к средним детям в семье, которые часто остаются в тени старших и младших братьев и сестер.
Средние дети часто чувствуют себя менее броскими, поэтому этот день призван подчеркнуть их важность и уникальность. В этот день родители и родственники могут уделить больше внимания средним детям, организовать для них особые мероприятия или просто провести время вместе.
А еще 12 августа Всемирный день слонов. Этот важный экологический праздник был начат в 2012 году канадским режиссером Патрицией Симс в сотрудничестве с Фондом реинтродукции слонов Таиланда. Цель этого дня – привлечь внимание к проблемам сохранения слонов и повысить осведомленность об угрозах, с которыми они сталкиваются, такие как браконьерство и утрата среды обитания.
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