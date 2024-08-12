Какой сегодня, 12 августа, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Сегодня, 12 августа, Международный день молодежи и День молодежи в Украине. Верующие чтят память святых мучеников Фотия и Аникиты. До Нового года остался 141 день.

12 августа 2024 года – понедельник. 901-й день войны в Украине.

Что сегодня за церковный праздник

12 августа в церковном календаре – день памяти святых мучеников Фотия и Аникиты. Они жили в Никомидии во время правления императора Диоклетиана (284-305 гг.). Аникита был военным сановником, а Фотий – его племянником. Они преданно служили христианской вере и открыто разоблачали императора за преследование христиан.

Аникиту подвергли многочисленным пыткам, но он чудом выжил от огня, львов и других пыток. Его племянник Фотий поддерживал его и также испытал мучения за свою веру. В конце концов обоих мучеников казнили, но их тела остались невредимыми, что стало причиной для многих язычников уверовать во Христа.

Что нельзя делать 12 августа

Не стоит спорить о повышенных тонах.

Если вас просят о помощи, нельзя отказывать.

Запрещено свататься.

Народные приметы и традиции на 12 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: первые заморозки и иней будет много озимых, чеснока, лука;

над лесом стоит туман – будет много грибов;

пасмурная погода — бабье лето будет коротким;

много росы – к ясной погоде на следующей неделе.

12 августа над лесом стоит туман – будет много грибов / Фото: Unsplash

Святых мучеников просят в молитвах о выздоровлении, укреплении здоровья всех членов семьи. Также начинают сеять озимые, убирают в амбарах.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 12 августа

Какие сегодня именины: Александр, Алексей, Антон, Аркадий, Василий, Вячеслав, Герман, Дмитрий, Ефим, Иван, Илья, Леонид, Матвей, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Степан, Федор, Яков.

Талисманом человека, рожденного 12 августа является сердолик. Камень, рассказы о котором можно найти в разных легендах и мифах. Издавна верили, что сердолик дарит уверенность в себе.

В этот день родились:

1541 год — митрополит, украинский писатель-полемист Ипатий Потий;

1831 год — оккультная писательница украинского происхождения, основательница Теософического общества Елена Блаватская;

1911 год – украинский языковед, полиглот Андрей Белецкий.

Памятные даты 12 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 12 августа:

1099 год — крестоносцы побеждают мусульман при Аскалоне;

1658 год – в Северной Америке формируют первый полицейский отряд – Рательвахт;

1851 год – американец Исаак Меррит Зингер запатентовывает швейную машинку с ножным приводом;

1865 год — британский хирург Джозеф Листер впервые использует во время операции фенол (карболовую кислоту) для дезинфекции инструментов и рук врачей;

1896 год – на реке Клондайк находят золото;

1916 год — у Бережан начинаются бои за гору Лысоню между Украинскими сечевыми стрелками и русской армией;

1918 год – в США вводят запрет на продажу спиртного на железнодорожных вокзалах;

1933 год – происходит первый матч футбольной сборной Украины;

1947 год – первые рейды отделов УПА пробиваются в Западную Европу;

1949 год — подписывают Женевские конвенции о защите жертв войны;

1949 год — в Лондоне из-за скворцов, разместившихся на минутной стрелке часов, Биг-Бен начинает отбивать время с опозданием на четыре с половиной минуты;

1953 год — Энн Дэвидсон становится первой женщиной, самостоятельно переплывшей на яхте Атлантический океан;

1962 год — отправляется в космос первый украинский космонавт Павел Попович;

1981 год – представляют персональный компьютер IBM PC;

1990 год – неподалеку от города Лубны закладывают Холм скорби – памятник жертвам Голодомора 1932 – 1933 годов;

1992 год — США, Канада и Мексика подписывают соглашение о создании Североамериканской зоны свободной торговли (крупнейшее в мире единое торговое пространство);

1999 год — в Украине решают закрыть все вытрезвители;

2010 год — в Луганске фиксируют самую высокую температуру в истории Украины + 42°C.

Погода на 12 августа

Сегодня, 12 августа, в Киеве ясно без осадков. Во Львове ясная погода, осадков не ожидается. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе ясная погода, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +23 днем и +18 ночью. Во Львове +24 днем и +15 ночью. В Харькове +24 днем и +16 ночью. В Одессе +29 днем и +22 ночью.

Какой сегодня день в Украине и мире

12 августа отмечают Международный день молодежи и День молодежи в Украине. / Фото: Unsplash

12 августа празднуют Международный день молодежи и День молодежи в Украине. Международный день молодежи был установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1999 г. с целью повышения осведомленности о проблемах молодежи и содействия их приобщению к общественной жизни. Ежегодно этот день имеет определенную тематику, которая освещает актуальные вопросы молодежи, такие как занятость, образование, здоровье и права человека.

День молодежи в Украине также выпадает на 12 августа, начиная с 2022 года. Ранее этот праздник был празднован в последнее воскресенье июня, но указом президента Украины Владимира Зеленского от 28 июля 2021 года дата была изменена, чтобы синхронизировать ее с Международным днем молодежи. Этот праздник призван поддержать стремление украинской молодежи к интеграции в европейское сообщество, утверждение ценностей демократии и свободы.

Также 12 августа День среднего ребенка. Этот праздник был начат Элизабет Уокер в 1986 году. Его цель – привлечь внимание к средним детям в семье, которые часто остаются в тени старших и младших братьев и сестер.

Средние дети часто чувствуют себя менее броскими, поэтому этот день призван подчеркнуть их важность и уникальность. В этот день родители и родственники могут уделить больше внимания средним детям, организовать для них особые мероприятия или просто провести время вместе.

А еще 12 августа Всемирный день слонов. Этот важный экологический праздник был начат в 2012 году канадским режиссером Патрицией Симс в сотрудничестве с Фондом реинтродукции слонов Таиланда. Цель этого дня – привлечь внимание к проблемам сохранения слонов и повысить осведомленность об угрозах, с которыми они сталкиваются, такие как браконьерство и утрата среды обитания.

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