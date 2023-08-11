Какой завтра, 12 августа, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 12 августа, Международный день молодежи. Верующие чтят память апостолов Силы, Силуана, Андроника и других. До Нового года остался 141 день.

12 августа 2023 года — суббота. 535-й день войны в Украине.

Какой завтра, 12 августа, церковный праздник

12 августа в церковном календаре – день памяти апостолов Силы, Силуана, Андроника и других. Апостолы от 70, которые несли Слово Божье к людям. Апостолы Сила и Силуан часто проповедовали вместе с апостолом Павлом. Впоследствии Сила стал епископом в Коринфе, а Силуан занял епископский престол в Фессалонике. Апостол Андроник проповедовал со своей помощницей. Были и другие. Например, апостол Крискент нес Слово Божие в Галатию и Галлию, Еленет получил епископство в Карфагене.

Что запрещено делать в этот день

Не стоит лениться, даже нельзя просто долго отдыхать.

Не очень много есть, употреблять алкогольные напитки.

В этот день не рекомендуется заключать важные соглашения, принимать решения, которые могут повлиять на будущее.

Народные приметы и традиции на 12 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: перед рассветом сильно мерцают звезды – будут обильные осадки;

паутина летает в воздухе – еще продержится солнечная погода;

ветрено и идет дождь — ждите дождливую погоду, которая продержится еще долго;

на деревьях иней – озимые дадут большой урожай;

насекомые кусаются, очень душно – скоро пойдет дождь;

прохладная погода показывает, что в ближайшее время осадков не будет;

тщательно умывается кошка — на хорошую погоду.

12 августа старательно умывается кошка — на хорошую погоду / Фото: Pexels

Среди наших предков было мнение, если человек, который обокрали, 12 августа отслужит молебен в церкви, то вора очень быстро найдут. Пытались всегда помогать нуждающимся, хотя бы добрым словом и советом. Также в народе говорили: "На Силу и Силуяна рожь бывает пьяна". То есть уже созревало зерно и колоски начинали клониться к земле.

Погода на 12 августа

Завтра, 12 августа, в Киеве пасмурно на протяжении всего дня, без осадков. Во Львове утро и день пасмурные, но вечер обещает быть ясным, без осадков. В Харькове ясный день, ночью будет дождь, но до утра прояснится. В Одессе ясно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +22 днем и +17 ночью. Во Львове — +21 день и +11 ночью. В Харькове — +25 днем и +18 ночью. В Одессе — +27 днем и +19 ночью.

Памятные даты 12 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 12 августа:

1099 год — крестоносцы побеждают мусульман при Аскалоне;

1658 год — в Северной Америке сформировали первый полицейский отряд — Рательвахт;

1851 год — американец Исаак Меррит Зингер запатентовал швейную машинку с ножным приводом;

1865 год — британский хирург Джозеф Листер впервые использует во время операции фенол (карболовую кислоту) для дезинфекции инструментов и рук врачей;

1896 год — на реке Клондайк находят золото;

1915 год — первое боевое применение самолета-торпедоносца;

1916 год — у Бережан начинаются бои за гору Лысоню между Украинскими сечевыми стрелками и русской армией;

1918 год — в США ввели запрет на продажу спиртного на железнодорожных вокзалах;

1919 год — начало наступления объединенных армий УНР на Киев и Одессу;

1933 год — происходит первый матч футбольной сборной Украины;

1947 год — первые рейды отделов УПА пробиваются в Западную Европу;

1949 год — подписывают Женевскую конвенцию о защите жертв войны;

1949 год — в Лондоне из-за скворцов, разместившихся на минутной стрелке часов, Биг-Бен становится отбивать время с опозданием на четыре с половиной минуты;

1953 год — Энн Дэвидсон становится первой женщиной, самостоятельно переплывшей на яхте Атлантический океан;

1962 год — отправляется в космос первый украинский космонавт Павел Попович;

1970 год — Дженис Джоплин в Гарвардском университете дает свой последний концерт;

1981 год — представляют персональный компьютер IBM PC;

1985 год — авиакатастрофа лайнера Боинг-747 в 100 км от Токио;

1988 год — на экраны США выходит фильм Мартина Скорсезе "Последний соблазн Христа";

1990 год — неподалеку от города Лубны закладывают Холм скорби – памятник жертвам Голодомора 1932 – 1933 годов;

1992 год — США, Канада и Мексика подписывают соглашение о создании Североамериканской зоны свободной торговли (крупнейшее в мире единое торговое пространство);

1994 год — открывается рок-фестиваль "Вудсток '94", посвященный 25-летию своего предшественника;

1994 год — на экраны США выходит фильм Оливера Стоуна "Прирожденные убийцы";

1999 год — в Украине решают закрыть все вытрезвители;

2010 год — в городе Луганск фиксируют самую высокую температуру в истории Украины — + 42°C

Именины: как назвать ребенка, родившегося 12 августа

Какие завтра именины: Анатолий, Аполлон, Валентин, Герман, Иван, Лука, Максим, Павел, Ангелина, Агния.

Талисманом человека, рожденного 12 августа, является сердолик. Этот минерал употреблялся еще старыми людьми. Все еще археологи находят орудия труда, созданные из этого камня. В Египте верили, что сердолик благоприятно действует на нервы, способен остановить кровотечение и даже помогает расслабиться.

В этот день родились:

1541 год — митрополит, украинский писатель-полемист Ипатий Потий;

1880 год — английская поэтесса, писательница, автор романа "Источник одиночества", новаторского произведения в лесбийской литературе Рэдклифф Голл;

1911 год — украинский языковед, полиглот; сын литературоведа Александра Белецкого, старший брат живописца и искусствоведа Платона Белецкого Андрей Белецкий.

Какой завтра день в Украине и мире

12 августа в Украине и мире отмечают Международный день молодежи и День молодежи в Украине / Фото: Pexels

12 августа в Украине и мире празднуют Международный день молодежи и День молодежи в Украине. Праздник был утвержден в начале зимы 1999 Генеральной ассамблеей ООН, инициатором создания выступила Всемирная конференция министров по делам молодежи, которую провели в Лиссабоне 1998 года. Впервые отпраздновали уже в 2000 году.

В Украине хорошо понимают важную роль юношей и девушек, поэтому особый день существовал очень давно. Раньше его праздновали в последнее воскресенье июня. Однако в 2022 году празднование было перенесено указом президента Украины.

Также 12 августа Всемирный день слонов. Этот день является действенным мероприятием, направленным на обсуждение всех проблем, угрожающих слонам в современном мире. Основали событие 12 августа 2012 года жительницей Канады Патрицией Симс в сотрудничестве с Фондом реинтродукции слонов Таиланда по инициативе королевы Таиланда Сирикит. До сегодняшнего дня Патриция Симс возглавляет Всемирный день слонов.

А еще 12 августа День виниловых пластинок. Памятный день был создан по инициативе некоммерческой американской компании, которая занимается сбором сохранившихся виниловых носителей звука, музыки и культуры. Когда-то в XIX веке вместо пластинок использовали смазанную воском бумагу. Первая же двусторонняя пластинка появилась только в начале XX века (1903 год). В 1948 году вышла первая пластинка, позволяющая наслаждаться не только качественным, но и довольно долгим звучанием. Ее выпустила компания Columbia Records и длилась 30 минут.

12 августа празднуют День среднего ребенка. Праздник был введен Элизабет Уокер в 1986 году. "Синдром среднего ребенка" общепризнан, ведь уже давно известно, что очередь рождения может влиять на некоторые черты характера. Обычно в семье более открыты старший и младший ребенок, а вот средний более спокойный, ему труднее стать лидером. Главная цель этого праздника состоит в том, чтобы уделить больше внимания средним детям, которые ее действительно заслуживают.