Какой праздник 12 августа 2025 года

12 августа 2025 года — вторник. 1266-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 12 августа, верующие празднуют день памяти святых мучеников Фотия и Аникиты. Аникита являлся военным врачом в городе Никодимия (сегодня Турция). Тогда на престоле сидел император Диоклетиан, проводивший жестокое преследование всех христиан. Аникита открыто выступал за защиту верующих, исповедовал христианство. За это его схватили, долго пытали, заставляя отречься от веры.

Фотий — племянник Аникиты. Узнав о страданиях дяди, он пришел к месту пыток и публично осудил мучителей. За это его также подвергли страшным пыткам. Согласно преданию, Господь неоднократно хранил жизнь своих верных мучеников. Наконец им обоим отрезали мечом головы.

Что нельзя делать 12 августа

Нельзя пахать, копать, работать на огороде — это день духовного обновления, молитвы и тишины.

Запрещается заводить новые дела — в народе верили, что они завершатся неудачей.

Не следует употреблять алкоголь, устраивать громкие развлечения — это время для размышлений и глубокого очищения.

Народные приметы и традиции на 12 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

какой день Аникиты, таковой и осень будет;

ясная и сухая погода — к теплой осени;

далеко летят пчелы — в этот день будет сухая погода;

голуби громко бьют крыльями — ждите ветра;

ветер северный — к ранней и холодной осени;

большая роса — день будет теплым и ясным.

12 августа голуби громко бьют крыльями — ждите ветра

В народе 12 августа носило название Аникита Громовержец. Наши предки считали, что с этого дня грозы уже не страшны, потому что святой мученик «изгоняет» молнии и гром. Также верили, что Аникита «замыкает» небо от бурь и «выгоняет» громы за горизонт.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 12 августа

Какие завтра именины: Антон, Аркадий, Василий, Вячеслав, Герман, Дмитрий, Иван, Илья, Леонид, Матвей, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Петр, Сергей, Степан, Федор, Ефим, Яков.

Талисманом человека, рожденного 12 августа, является сердолик. В древнем Египте этот камень ценили не только за красоту, но и за его якобы целительные свойства: считалось, что он успокаивает нервную систему, останавливает кровотечение и дарит ощущение внутреннего покоя.

В этот день родились:

1541 год — Ипатий Потий, митрополит, украинский писатель-полемист;

1831 год — Елена Блаватская, оккультная писательница украинского происхождения, основатель Теософического общества;

1911 год — Андрей Белецкий (†1995) — украинский языковед, полиглот.

Памятные даты 12 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 12 августа:

1099 год — крестоносцы наносят поражение мусульманскому войску вблизи Аскалона;

1654 год — в битве у реки Шкловки под Борисовом казацкие силы громят войска Речи Посполитой;

1658 год — в Северной Америке создают первый полицейский патруль — Рательвахт;

1851 год — Исаак Меррит Зингер получает патент на швейную машинку с ножным приводом;

1865 год — британский хирург Джозеф Листер впервые применяет фенол для дезинфекции во время операции;

1896 год — на реке Клондайк обнаруживают залежи золота — начало «золотой лихорадки»;

1915 год — британский самолет Short Type 184 впервые в истории успешно применяют как торпедоносец;

1916 год — под Бережанами начинаются ожесточенные бои за гору Лысоню между Украинскими сечевыми стрелками и русскими войсками;

1918 год — в США вводят запрет на продажу алкоголя на железнодорожных вокзалах;

1919 год — армии УНР начинают наступление на Киев и Одессу;

1933 год — происходит дебютный матч футбольной сборной Украины против команды Турции;

1947 год — отряды УПА впервые прорываются в страны Западной Европы;

1949 год — в Женеве подписывают международные конвенции о защите жертв войны;

1949 год — часы Биг-Бен в Лондоне сбиваются на 4,5 минуты из-за севших на стрелку скворцов.

1952 год — происходят массовые расстрелы активистов Еврейского антифашистского комитета;

1953 год — Энн Дэвидсон входит в историю как первая женщина, самостоятельно пересекшая Атлантический океан на яхте;

1962 год — в космос отправляется первый украинец — Павел Попович;

1970 год — легендарная Дженис Джоплин дает свой последний концерт в Гарвардском университете;

1981 год — мир увидел первый персональный компьютер от IBM;

1985 год — происходит катастрофа Boeing-747 недалеко от Токио;

1988 год — в американских кинотеатрах проходит премьера фильма Мартина Скорсезе «Последний соблазн Христа»;

1990 год — вблизи Лубен закладывают мемориал «Холм скорби» в честь жертв Голодомора 1932-1933 годов;

1992 год — США, Канада и Мексика подписывают соглашение о создании НАФТА — крупнейшей в мире зоны свободной торговли;

1994 год — стартует легендарный рок-фестиваль «Вудсток '94», приуроченный к 25-летию оригинального фестиваля;

1999 год — в Украине принимают решение о закрытии вытрезвителей;

2010 год — в Луганске фиксируют самую высокую температуру в истории Украины: +42°C.

Какой завтра праздник в Украине и мире

12 августа в Украине и мире празднуют Международный день молодежи и День молодежи в Украине

12 августа в Украине и мире празднуют Международный день молодежи и День молодежи в Украине. Введен Генеральной Ассамблеей ООН в 1999 году. Цель — привлечь внимание мира к проблемам молодого поколения, их развитию, участию в общественной жизни, а также поощрить государства поддерживать молодежь. Тема праздника меняется каждый год, акцентируя внимание на актуальных вызовах: образование, занятость, здоровье, права человека, экология, инновации.

День молодежи ранее праздновали в последнее воскресенье июня. Однако позже было решено перенести празднование на 12 августа.

Также 12 августа Всемирный день слонов. Инициирован 2012 группой защитников природы, ученых и активистов из разных стран. Цель — привлечь внимание мировой общественности к проблемам охраны слонов, являющихся одними из самых крупных и уязвимых животных на планете. Слоны — символ мудрости, силы и доброты во многих культурах мира.

А еще 12 августа Всемирный день гиролы. Этот день — уникальная возможность увлечься изяществом этого невероятного существа, а одновременно сигнал к немедленным мерам по спасению: защитить, сохранить и восстановить численность гиролы, которая в естественных условиях насчитывает всего 300–500 особей.