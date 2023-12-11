Какой завтра, 12 декабря, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

12 декабря 2023 года — вторник. 657-й день войны в Украине.

Какой завтра, 12 декабря, церковный праздник

12 декабря в церковном календаре — день памяти священномученика Александра Иерусалимского. О жизни этого святого известно очень мало. Жил он примерно во II веке, был пастором и учеником Климента Александрийского. Однажды, будучи в Иерусалиме, Александр поклонился святым местам, после чего начал слышать откровения Господа. В это время он понял, что ему суждено было стать помощником патриарха Наркиса. После смерти патриарха Александр возглавил церковь. Когда императором стал Декий, святого бросили в тюрьму из-за веры во Христа, где он и умер.

Что нельзя делать 12 декабря

Не стоит физически работать, выносить из дома мусор и убирать.

Запрещено гадать, ругаться, злословить.

Нельзя носить в этот день старую одежду.

Народные приметы и традиции на 12 декабря

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: домашний скот сам зашел в стойло – ждите снегопада;

ветки можжевельника согнулись вниз — будет метель;

утро пасмурное — весна придет рано;

в течение дня меняется направление ветра — в следующем году будет богатый урожай;

иней на деревьях, а день пасмурный — на Новый год будет такая же погода;

воробьи таскают к своим гнездам пух и перья — ждите сильных морозов.

12 декабря воробьи таскают к своим гнездам пух и перья — ждите сильных морозов / Фото: Pexels

Издавна наши предки верили, что человек, родившийся в этот день вырастет в гармонии с другими, будет практичен и сможет добиться успеха в любой сфере.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 12 декабря

Какие завтра именины: Александр.

Талисманом человека, рожденного 12 декабря, является бриллиант. Драгоценный камень, который во все времена считался самым драгоценным. Наши предки верили, что созерцание бриллианта приносит успокоение и избавляет от усталости.

В этот день родились:

1884 год – выдающаяся украинская и французская художница из семьи Бенуа-Лансере Зинаида Серебрякова;

1924 год – украинский литературовед, профессор Львовского университета Иван Денисюк;

1927 год – украинский философ, писатель, литературный критик, церковный деятель, узник советских концлагерей Евгений Сверстюк.

Памятные даты 12 декабря

Календарь важных событий в Украине и мире за 12 декабря:

1531 год — в Мексике происходит откровение Матери Божьей Гваделупской;

1635 год — в Варшаве после яростных мучений казнят Ивана Сулиму;

1674 год — в Киево-Печерской типографии выходит первый краткий очерк истории Украины — "Синопсис";

1792 год — в Вене 22-летний Людвиг ван Бетховен берет первый урок музыкальной композиции у Франца Йозефа Гайдна;

1799 год — во Франции Наполеон Бонапарт возглавляет страну как первый консул;

1818 год — в Полтаве открывают Институт благородных барышень;

1901 год — итальянский изобретатель Гульельмо Маркони проводит первый удачный сеанс трансатлантической радиосвязи;

1918 год — финский военный Карл Густав Маннергейм возглавляет страну как регент королевства;

1925 год — в США открывают гостиницу "Мотель", дающую название всем мотелям;

1955 год — британский инженер Кристофер Кокерелл получает патент на первое судно на воздушной подушке;

1963 год — "The Beatles" с песней "I Want to Hold Your Hand" в третий раз поднимаются на высшую ступеньку британского хит-парада;

1987 год — на первое место британского хит-парада поднимается Джордж Майкл с песней "Faith";

1990 год — решением 14-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО в Банффе (Канада) в список Всемирного наследия ЮНЕСКО вносят первый украинский объект под названием "Софийский собор в Киеве и близлежащие монастырские здания, Киево-Печерская лавра";

1991 год — Верховная Рада Украины принимает закон, отменяющий уголовную ответственность за добровольные гомосексуальные отношения;

1991 год — независимость Украины признает Грузия;

1996 год — президент США Билл Клинтон назначает государственным секретарем Мадлен Олбрайт, которая становится первой в истории США женщиной на этом посту;

2007 год — в Днепропетровске начинается суд над самым кровавым маньяком в истории Украины – Сергеем Ткачем;

2007 год — Национальный Совет Словацкой Республики принимает Декларацию, осуждающую Голодомор 1932-33 в Украине как акт истребления человечества, совершенный тоталитарным сталинским режимом;

2008 год — Швейцария присоединяется к Шенгенской зоне и становится 25-й страной-участницей соглашения о безвизовом перемещении.

Погода на 12 декабря

Завтра, 12 декабря, в Киеве пасмурно, без осадков. Во Львове облачно, утром и вечером небольшой дождь, днем без осадков. В Харькове пасмурно, утром дождь со снегом, который днем сменится мелким дождем и усилится ближе к вечеру. В Одессе пасмурное утро, но днем небо прояснится, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +1 днем и -1 ночью. Во Львове — +3 днем и +1 ночью. В Харькове — +1 день и 0 ночью. В Одессе — +7 днем и +2 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

12 декабря отмечают Всемирный день общего медицинского обеспечения / Фото: Pexels

12 декабря в Украине празднуют День Сухопутных войск. Праздник был установлен указом президента Украины в 1997 году для оказания почестей вескому вкладу Сухопутных войск в обеспечении обороноспособности государства.

Также 12 декабря Международный день хеви-метал. Один из самых популярных праздников для поклонников тяжелого металла. Этот жанр музыки появился еще в 60-70-х годах прошлого столетия. А первыми коллективами, которые играли хеви-метал, стали Deep Purple, Led Zeppelin и т.д. Именно праздник был создан по инициативе британца Айрона Мэтью Коллинза, который является ярым поклонником тяжелого металла. Случилось это в 2012 году.

А еще 12 декабря Международный день нейтралитета. Нейтралитетом называют особую позицию государства, при которой оно отказывается от участия в военных действиях. Благодаря политике нейтралитета укрепляется мир и налаживаются дружеские отношения с другими странами.

12 декабря празднуют Всемирный день общего медицинского обеспечения. Очень важно, чтобы все страны могли обеспечить своих граждан всем необходимым лекарством, оборудованием и инструментами для сохранения здоровья и жизни населения. К сожалению, это могут сделать не все. Поэтому 2016 Всемирная организация здравоохранения создала этот особый день для подчеркивания важности общего медицинского обеспечения.