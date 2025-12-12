ТСН в социальных сетях

Какой сегодня, 12 декабря, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник

Сегодня, 12 декабря, День Сухопутных войск Украины. Верующие чтят память святого святителя Спиридона, епископа Тримитийского. До Нового года осталось 19 дней.

Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
12 декабря 2025 года — пятница. 1387-й день войны в Украине.

12 декабря в церковном календаре День памяти святителя Спиридона Тримитийского / © unsplash.com

Сегодня, 12 декабря, в церковном календаре День памяти святителя Спиридона Тримитийского. Святитель Спиридон был епископом Кипрского города в IV веке. Он прославился простой, искренней верой, милосердием и многочисленными чудесами — помогал бедным, исцелял больных, за молитвой останавливал стихии. Участвовал в Первом Вселенском соборе, где защищал христианское учение.

12 декабря в Украине празднуют День Сухопутных войск Украины. Сухопутные войска имеют давнюю историю украинской армии, но в качестве отдельной структурной единицы современных Вооруженных Сил они начали формироваться после обретения независимости в 1991 году. День Сухопутных войск официально установлен Указом Президента Украины с целью чествования мужества, героизма и профессионализма военнослужащих.

12 декабря Международный день проверки звука / © unsplash.com

Также 12 декабря Международный день проверки звука. День проверки звука возник как своеобразный способ напомнить о значении акустики, музыки, техники и даже повседневного слухового комфорта. Праздник популярен среди музыкантов, звукорежиссеров, аудиоинженеров, радио- и телевизионщиков, а также всех, кто любит чистый звук и ценит качественную аудиоинформацию.

12 декабря День работников розничной торговли / © unsplash.com

А еще 12 декабря День работников розничной торговли. Главная цель этого дня — дать честь людям, которые обеспечивают потребителей товарами и услугами, создают комфорт в магазинах и супермаркетах и способствуют развитию экономики страны.

12 декабря празднуют Международный день нейтралитета / © unsplash.com

12 декабря празднуют Международный день нейтралитета. Этот день напоминает о важности сохранения независимости, объективности и беспристрастности в разрешении конфликтов. Нейтралитет может касаться как отдельных государств, так и организаций, стремящихся выступать посредниками в конфликтах, поддерживать мир и предотвращать эскалацию войны.

12 декабря Всемирный день общего медицинского обеспечения / © unsplash.com

Также 12 декабря Всемирный день общего медицинского обеспечения. Этот международный праздник призван привлечь внимание общественности и правительств к важности обеспечения всех людей мира доступной, качественной и своевременной медицинской помощью. Главная цель — напомнить, что здоровье является фундаментальным правом человека, и каждое государство должно стремиться к тому, чтобы его граждане получали медицинские услуги без финансового бремени.

