- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 78
- Время на прочтение
- 2 мин
Какой сегодня, 12 декабря, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник
Сегодня, 12 декабря, День Сухопутных войск Украины. Верующие чтят память святого святителя Спиридона, епископа Тримитийского. До Нового года осталось 19 дней.
12 декабря 2025 года — пятница. 1387-й день войны в Украине.
Какой сегодня праздник
Сегодня, 12 декабря, в церковном календаре День памяти святителя Спиридона Тримитийского. Святитель Спиридон был епископом Кипрского города в IV веке. Он прославился простой, искренней верой, милосердием и многочисленными чудесами — помогал бедным, исцелял больных, за молитвой останавливал стихии. Участвовал в Первом Вселенском соборе, где защищал христианское учение.
12 декабря в Украине празднуют День Сухопутных войск Украины. Сухопутные войска имеют давнюю историю украинской армии, но в качестве отдельной структурной единицы современных Вооруженных Сил они начали формироваться после обретения независимости в 1991 году. День Сухопутных войск официально установлен Указом Президента Украины с целью чествования мужества, героизма и профессионализма военнослужащих.
Также 12 декабря Международный день проверки звука. День проверки звука возник как своеобразный способ напомнить о значении акустики, музыки, техники и даже повседневного слухового комфорта. Праздник популярен среди музыкантов, звукорежиссеров, аудиоинженеров, радио- и телевизионщиков, а также всех, кто любит чистый звук и ценит качественную аудиоинформацию.
А еще 12 декабря День работников розничной торговли. Главная цель этого дня — дать честь людям, которые обеспечивают потребителей товарами и услугами, создают комфорт в магазинах и супермаркетах и способствуют развитию экономики страны.
12 декабря празднуют Международный день нейтралитета. Этот день напоминает о важности сохранения независимости, объективности и беспристрастности в разрешении конфликтов. Нейтралитет может касаться как отдельных государств, так и организаций, стремящихся выступать посредниками в конфликтах, поддерживать мир и предотвращать эскалацию войны.
Также 12 декабря Всемирный день общего медицинского обеспечения. Этот международный праздник призван привлечь внимание общественности и правительств к важности обеспечения всех людей мира доступной, качественной и своевременной медицинской помощью. Главная цель — напомнить, что здоровье является фундаментальным правом человека, и каждое государство должно стремиться к тому, чтобы его граждане получали медицинские услуги без финансового бремени.