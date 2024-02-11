Какой завтра, 12 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 12 февраля, День сексуального и репродуктивного здоровья. Верующие чтят память святого Мелетия. До Нового года осталось 323 дня.

12 февраля 2024 года – понедельник. 719-й день войны в Украине.

Какой завтра, 12 февраля, церковный праздник

12 февраля в церковном календаре – день памяти святого Мелетия. Он был епископом Антиохии и жил в IV веке. В преданиях Церкви описывают Мелетия как борца с еретиками, поэтому его неоднократно свергали с епископского престола. В 381 году Мелетий возглавлял II Вселенский собор, состоявшийся во времена правления царя Македония. Умер святой в преклонном возрасте.

Что нельзя делать 12 февраля

Лучше не занимать в этот день деньги.

Нельзя думать плохо о других людях.

После заката запрещено ходить в гости.

Народные приметы и традиции на 12 февраля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: туман или метель к сильным дождям летом;

снег начал таять – значит будет хорошая рыбалка в теплые месяцы;

ночью на небе много звезд – ждите богатого урожая;

в этот день не теплее, чем в предыдущие до теплого марта.

12 февраля не теплее, чем в предыдущие, к теплому марту / Фото: Pexels

В этот день крестьяне выносили на мороз посевные семена, чтобы они смогли "закалиться" и промерзнуть. Считалось, что после такой процедуры после высадки будут большие проростки. По традиции готовили блюда из рыбы.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 12 февраля

Какие завтра именины: Евгений, Антон, Алексей, Мария.

Талисманом человека, рожденного 12 февраля является сардоникс. В старину этот камень считался сильным талисманом. Верили, что сардоникс защищает человека от лжи, неверности, а также продлевает жизнь.

В этот день родились:

1884 год – украинская историкиня, археологиня, одна из ведущих представительниц государственной школы в украинской историографии Наталья Полонская-Василенко;

1919 год — украинский художник Зеновий Кецало;

1932 год – украинский литературовед Василий Яременко.

Памятные даты 12 февраля

Календарь важных событий в Украине и мире за 12 февраля:

1502 год — обнародуют указ королевы Кастилии Изабеллы, которым запрещалось исповедовать ислам;

1541 год – Педро де Вальдивия основывает нынешнюю столицу Чили Сантьяго;

1832 год — Эквадор аннексирует Галапагосские острова;

1918 год — в Коростене Малый Совет УНР принимает Владимиров Тризуб как большой и малый герб Украинского государства;

1924 год — Мумию Тутанхамона вынимают из гробницы через 15 месяцев после ее открытия;

1924 год — премьера "Голубой рапсодии" Джорджа Гершвина;

1931 год — в присутствии папы Пия XI и Гульельмо Маркони начинают вещание Радио Ватикана;

1936 год — в Музее украинского искусства в Киеве открывается первая выставка народного искусства Украины;

1939 год — в автономном Закарпатье проходят первые выборы в Сейма Карпатской Украины;

1946 год — Уинстон Черчилль впервые произносит любимую фразу всех политиков: "No Comments";

1947 год – Dior представляет революционную коллекцию New Look, которая помогла воспроизвести Париж как центр мира моды;

1949 год — в Кито, после общей паники, возникшей из-за трансляции испаноязычной адаптации "Войны миров", толпа сжигает радиостанцию и местную газету;

1960 год — в Киеве вступает в строй первый украинский ядерный реактор;

1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Латвией;

1992 год — Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка признает независимость Украины;

2002 год – в Гааге начинается суд над Слободаном Милошевичем.

Погода на 12 февраля

Завтра, 12 февраля, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, ближе к вечеру мелкий дождь. В Харькове облачно, утром небольшой дождь, но он закончится к середине дня. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +11 днем и +3 ночью. Во Львове +13 днем и +8 ночью. В Харькове +12 днем и +3 ночью. В Одессе +13 днем и +8 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

12 февраля празднуют Международный день брачных агентств / Фото: Pexels

12 февраля в Украине и мире празднуют День сексуального и репродуктивного здоровья. Играет чрезвычайно важную роль в просветительской деятельности и популяризации репродуктивного и сексуального здоровья. В этот день проходят дискуссии о различных аспектах репродуктивного и сексуального здоровья, которые часто пренебрегают или считают табу.

Также 12 февраля Международный день детей-солдат (День красной руки). Важное событие, которое чтит память детей-солдат. Была начата по инициативе ООН 2009 года. В это время вступил в силу протокол об участии несовершеннолетних в военных конфликтах. Главная цель этого дня — призыв к действиям, направленным против вербовки несовершеннолетних детей и поддержки тех, у кого война украла детство.

А еще 12 февраля празднуют Международный день брачных агентств. Идея создания этого праздника принадлежит Украине. 1 декабря 2010 года украинским брачным агентством был зарегистрирован этот день. Дату выбрали не случайно. Ведь через два дня весь мир отмечает День влюбленных (День святого Валентина).

12 февраля День Дарвина (Международный день науки и гуманизма). Дата празднования была выбрана в честь дня рождения выдающегося ученого Чарлза Дарвина (1809 год). Первым выступил с инициативой создать столь интересный день доктор Роберт Стефенс (1995 года). Впоследствии его идею подхватили профессора Массимо Пиглючи (1997 год) и Аманда Чесворт (2000 год).

Также 12 февраля Международный день борьбы с эпилепсией. Приходится каждый год на второй понедельник последнего зимнего месяца. Эпилепсия – неинфекционное заболевание мозга. Главная особенность болезни состоит в периодических намадах с потерей сознания и судорогами. Связаны они с изменением ритмов электрических импульсов, постоянно генерируемых мозгом человека.