Какой завтра, 12 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

12 февраля 2025 года – среда. 1085-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

12 февраля в церковном календаре – день памяти святого Мелетия, архиепископа Антиохийского. Он родился в IV веке в городе Мелитина в Малой Армении. Он был известным аскетом и архиепископом Антиохии с 360 до 381 года. Мелетий поначалу был епископом Севастии в Армении. Он был назначен на этот пост в 358 или 359 году. Позже, в 360 году, он стал архиепископом Антиохии, сменив Эвдоксия, перешедшего на Константинопольский престол. Мелетий был известным противником арианства, что привело к его низложению на Антиохийском соборе 361 года по приказу императора Констанция II. Однако он продолжал бороться за никейскую веру и был восстановлен на своей кафедре во время правления императора Юлиана. Он был одним из глав II Вселенского собора 381 года. Умер в Константинополе того же года.

Что нельзя делать 12 февраля

Запрещается идти в гости после заката.

О других людях нельзя думать плохо.

В этот день не следует занимать деньги.

Народные приметы и традиции на 12 февраля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: стало теплее – в марте будет хорошая погода;

вьюга или туман – лето будет дождливым;

начал таять снег — в теплые месяцы ждите хорошую рыбалку;

много звезд на ночном небе — будет богатый урожай.

12 февраля начал таять снег — в теплые месяцы ждите хорошей рыбалки. / Фото: Unsplash

Крестьяне уже начинали выносить посевные семена на мороз, чтобы его "закалить". Считалось, что эта процедура помогает получить крепкие и здоровые проростки.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 12 февраля

Какие завтра именины: Антон, Евгений, Мария, Алексей.

Талисманом человека, рожденного 12 февраля, является сардоникс. Камень, который носили, чтобы избавиться от страха. А еще верили, что сардоникс помогает жить без депрессии.

В этот день родились:

1904 год — украинский переводчик, педагог, литературовед Юрий Мушак;

1919 год — украинский художник Зеновий Кецало;

1932 год — украинский литературовед Василий Яременко.

Памятные даты 12 февраля

Календарь важных событий в Украине и мире за 12 февраля:

1502 год — обнародуют указ королевы Кастилии Изабеллы, которым запрещалось исповедовать ислам;

1541 год — Педро де Вальдивия основывает нынешнюю столицу Чили Сантьяго;

1832 год — Эквадор аннексирует Галапагосские острова;

1918 год — в Коростене Малый Совет УНР принимает Владимиров Тризуб как большой и малый герб Украинского государства;

1924 год — мумию Тутанхамона вынимают из гробницы через 15 месяцев после ее открытия;

1931 год — в присутствии папы Пия XI и Гульельмо Маркони начинает вещание Радио Ватикана;

1936 год — в Музее украинского искусства в Киеве открывается первая выставка народного искусства Украины;

1939 год — в автономном Закарпатье проходят первые выборы в Сейма Карпатской Украины;

1946 год — Уинстон Черчилль впервые произносит любимую фразу всех политиков: "No Comments" ("Без комментариев");

1947 год – Dior представляет революционную коллекцию New Look, которая помогла воспроизвести Париж как центр мира моды;

1949 год — в Кито, после общей паники, возникшей из-за трансляции испаноязычной адаптации "Войны миров", толпа сжигает радиостанцию и местную газету;

1960 год — в Киеве вступает в строй первый украинский ядерный реактор;

1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Латвией;

1992 год — Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка признает независимость Украины;

2002 год — в Гааге начинается суд над Слободаном Милошевичем.

Погода на 12 февраля

Завтра, 12 февраля, в Киеве облачно с прояснениями, без осадков. Во Львове ясно, осадков не ожидается. В Харькове пасмурно, без осадков. В Одессе ясно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве — 0 днем и -5 ночью. Во Львове — +2 днем и -7 ночью. В Харькове — -3 днем и -6 ночью. В Одессе — -1 день и -4 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

12 февраля Международный день против использования детей-солдатов / Фото: ТСН.ua

12 февраля в Украине и мире празднуют День сексуального и репродуктивного здоровья. К инициативам привлекаются медицинские учреждения, общественные организации, психологи, активисты и педагоги. В этот день могут проводиться лекции, бесплатные медицинские консультации, флешмобы и кампании в соцсетях. Эта тема особенно важна для молодежи, поскольку именно сексуальная грамотность помогает избегать нежелательных последствий и способствует всеобщему благосостоянию общества.

Также 12 февраля Международный день против использования детей-солдатов. Также известны как "Красный день рук". Он направлен на привлечение внимания к проблеме вербовки детей в вооруженные конфликты и защите прав несовершеннолетних в зонах военных действий. Эта дата выбрана, так как 12 февраля 2002 вступил в силу Факультативный протокол к Конвенции ООН о правах ребенка по участию детей в вооруженных конфликтах. Документ запрещает использование лиц в возрасте до 18 лет в войнах. Активисты, политики и неравнодушные люди по всему миру оставляют отпечатки своих красных ладоней на плакатах и стенах как знак протеста против эксплуатации детей в войнах.

А еще 12 февраля Международный день брачных агентств. Этот праздник посвящен работе агентств, помогающих людям найти свою вторую половинку, а также популяризации культуры знакомств и серьезных отношений. Дата была выбрана неслучайно – в канун Дня святого Валентина, когда тема любви становится особенно актуальной. Праздник основали, чтобы признать вклад брачных агентств в создание крепких семей и помощь одиноким людям в поиске партнера.