Какой праздник 12 февраля 2026 года / © ТСН

Реклама

12 февраля 2026 года — четверг. 1449-й день войны в Украине.

Какой завтра праздник

12 февраля верующие празднуют День памяти святого Мелетия, архиепископа Антиохийского / © pexels.com

Завтра, 12 февраля, верующие празднуют День памяти святого Мелетия, архиепископа Антиохийского. Он был избран архиепископом Антиохии около 360 и прославился твердым исповеданием православной веры во времена жестокой борьбы с арианской ересью. За свою принципиальную позицию Мелетий неоднократно подвергался изгнанию, но каждый раз возвращался к пастве, оставаясь для нее символом духовного мужества и единства. Именно он сыграл ключевую роль в примирении православных христиан Антиохии.

12 февраля в Украине и мире празднуют День сексуального и репродуктивного здоровья / © pexels.com

12 февраля в Украине и мире празднуют День сексуального и репродуктивного здоровья. Его цель — привлечь внимание к вопросам планирования семьи, профилактике инфекций, передающихся половым путем, ответственного отцовства, а также уважения к собственному телу и границам. Важный акцент делается и на репродуктивных правах, равном доступе к медицинской помощи и преодолении стигматизации вокруг тем сексуальности.

Реклама

12 февраля Международный день против использования детей-солдатов (День красной руки) / © pexels.com

Также 12 февраля Международный день против использования детей-солдатов (День красной руки). Этот день призван обратить внимание на трагедию тысяч детей в мире, которых заставляют воевать, быть разведчиками, носителями оружия или выполнять вспомогательные, но опасные задачи. Использование детей в войнах грубо нарушает их права, лишает детства, образования и часто оставляет глубокие психологические травмы на всю жизнь.

12 февраля Международный день брачных агентств / © pexels.com

А еще 12 февраля Международный день брачных агентств. Этот день напоминает, что брачные агентства и службы знакомств — это не только романтика, но и психологическая совместимость, доверие, ответственность и сознательный выбор. Они помогают людям, которые ценят серьезные намерения, сэкономить время и избежать случайных разочарований.

12 февраля празднуют День Дарвина (Международный день науки и гуманизма) / © Pixabay

12 февраля празднуют День Дарвина (Международный день науки и гуманизма). День Дарвина отмечает идею эволюции как фундаментального научного объяснения развития жизни на Земле, а также подчеркивает важность исследований, любознательности и открытости к новым знаниям. Он напоминает, что наука помогает человечеству лучше понимать мир и ответственно воздействовать на будущее.