Какой праздник 12 июля 2025 года / © ТСН

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12 июля 2025 года — суббота. 1235-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 12 июля, верующие празднуют день памяти святых мучеников Прокла и Иллария. Прокл был дядей Иллария, и вместе они жили в городе Каллиполь (ныне территория Турции). Они исповедовали христианство во времена, когда языческие власти активно преследовали тех, кто отказывался поклоняться идолам.

Во время ареста Прокла заставляли принести жертву языческим богам, но он твердо ответил: “Я приношу себя в жертву единому Богу — Иисусу Христу”.

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Его подвергли жестоким пыткам: били, тащили за руки и ноги, обжигали огнем. Несмотря на это, он оставался непоколебимым в вере.

Илларий, видя страдания дяди, воскликнул из толпы: “И я христианин!” За это его также схватили и подвергли пыткам.

Прокл был казнен первым — его распяли, а потом пронзили стрелами. Иллария, который был юношей, казнили после короткого времени: ему отрубили голову мечом.

Что нельзя делать 12 июля

Нельзя шить, стирать, убирать — такие домашние дела считаются мирскими и неуместными в день духовного подъема.

Не следует устраивать громкие развлечения — излишество в пище или алкоголе считается пренебрежением к духовной сущности праздника.

Запрещается желать другим зла — все злые и отрицательные слова вернутся к вам.

Народные приметы и традиции на 12 июля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

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ясная, солнечная погода утром — к теплой и сухой осени;

дождь 12 июля — осень будет дождливая, а зима сырой и мягкой;

после дождя появилась радуга — осень будет короткой, но золотой;

сильный ветер в этот день — к большому количеству бурь в августе;

птицы замолчали — на дождь;

пчелы активно летают утром — день будет солнечным и теплым;

роса обильная утром — к хорошей погоде. Если ее нет — жди дождя.

12 июля после дождя появилась радуга — осень будет короткой, но золотой / © unsplash.com

В народе 12 июля называлось Проклев день. Часто говорили: “На Прокла погоду смотри — такая и Покров будет” или “Как на Прокла дождь — будет грибов обильно”. Считалось, что Прокл и Илларий оберегают путешественников и юношей в пути, а также впервые начинающих самостоятельную жизнь.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 12 июля

Какие завтра именины: Арсений, Гаврило, Григорий, Иван, Михаил, Федор, Вероника, Мария.

Талисманом человека, рожденного 12 июля, является агат. Один из старейших полудрагоценных камней, известный человечеству с древнейших времен. Его причудливая красота, как произведение искусства, сделала его символом художников и покровителем творческого вдохновения еще в древние эпохи.

В этот день родились:

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1988 год — Ольга Симонова, военнослужащая ВСУ, участница российско-украинской войны. Герой Украины;

1995 год — Павел Усов, офицер Вооруженных сил Украины, отличился в ходе российского вторжения в Украину, Герой Украины;

1995 год — Павел Турхан, офицер Национальной гвардии Украины, участник российско-украинской войны, отличился в ходе российского вторжения в Украину. Герой Украины (2024, посмертно).

Памятные даты 12 июля

Календарь важных событий в Украине и мире за 12 июля:

1679 год — английский король Карл II принимает закон, закрепляющий судебные права граждан, гарантируя им защиту и справедливость в правосудии;

1711 год — московская армия под руководством Петра I, окруженная у реки Прут, вынуждена капитулировать перед союзными войсками, в которые входят силы под руководством Петра Орлика и Костя Гордиенко — это событие вошло в историю как Прутский мир;

1776 год — из порта Плимут стартует последняя экспедиция знаменитого мореплавателя Джеймса Кука;

1917 год — во время Первой мировой войны, в ходе второй Ипрской битвы немецкие войска впервые применяют боевой ядовитый газ, который впоследствии получает название иприт по месту проведения боев;

1941 год — в СССР принимают жестокое решение направить на фронт 577 тысяч узников из исправительных лагерей;

1970 год — экспедиция известного норвежского исследователя Тура Гейердала на лодке “Ра-2” после 57 дней в открытом море достигает берегов Барбадоса, доказав возможность древних морских путешествий;

1989 год — советский режим осуществляет последнюю казнь украинского военного — участника освободительной борьбы, воина УПА, члена ОУН Ивана Савича Гончарука, символически подчеркнув конец эпохи репрессий.

Какой завтра праздник в Украине и мире

12 июля празднуют Всемирный день бортпроводника / © unsplash.com

12 июля в Украине и мире празднуют Всемирный день прыжков с парашютом. Праздник возник для популяризации парашютного спорта и повышения интереса к авиационным приключениям. Оно напоминает об отваге первых пилотов и парашютистов, рисковавших жизнью, открывая новые горизонты неба.

Также 12 июля Международный день борьбы с песчаными и пылевыми бурями. Песчаные и пылевые бури — это сильные ветровые явления, когда большие объемы песка и пыли поднимаются в атмосферу, создавая облака, которые могут распространяться на тысячи километров. Они приводят к снижению видимости, ухудшению качества воздуха и наносят вред окружающей среде, здоровью людей и сельскому хозяйству.

А еще 12 июля Всемирный день рома. День рома возник популяризировать культуру потребления этого напитка, а также отметить его историю и традиции производства. У Рома есть давние корни — его впервые начали производить в Карибском регионе еще в XVII веке.

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12 июля празднуют Всемирный день бортпроводника. Праздник был начат, чтобы отдать должное роли бортпроводников в обеспечении качественного обслуживания на борту самолетов. Профессия бортпроводника — это сочетание высокой ответственности, коммуникабельности, терпения и умения действовать в чрезвычайных ситуациях.

Также 12 июля Международный день купания голышом. Он зародился как движение за принятие природного тела и свободу от социальных табу, связанных с обнаженностью Праздник напоминает о праве человека чувствовать себя свободно и комфортно в своем теле.