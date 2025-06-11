Какой праздник 12 июня 2025 года / © ТСН

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12 июня 2025 года — четверг. 1205-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 12 июня, верующие празднуют день памяти святых преподобных Онуфрия Великого и Петра Афонского. Онуфрий Великий жил в IV-V веках, был египетским монахом, любил уединяться от юности. Сначала он жил в монастыре, но для непрестанной молитвы ушел в Фиваидскую пустыню, где пробыл более 60 лет.

Питался свят только тем, что мог найти в пустыне. Однажды Онуфрия посетил святой Пантиной, отметивший, что тот стал духовно просветленным старцем, наполненным благодатью.

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Петр Афонский жил в VIII веке в Константинополе. Был воином и попал в плен к арабам. Благодаря святому Николаю он был освобожден из тюрьмы, после чего посвятил свою жизнь Богу. Поселившись на горе Афон, еще до того, как там появился первый монастырь, Петр стал одним из отшельников. Поэтому его часто называют “праотцом афонского монашества”. Более 50 лет он провел в одиночестве в молитве.

Что нельзя делать 12 июня

Не следует устраивать громкие гуляния — это благоприятный день для тишины и молитвы.

Нельзя ссориться, осуждать — иначе ссора затянется надолго.

Запрещается косить траву — можете навлечь на скот болезни, а на себя беды.

Народные приметы и традиции на 12 июня

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

солнечная и ясная погода — к сухому и теплому лету;

дождь 12 июня до влажного лета;

ветер с востока — ждите засухи;

южный или западный ветер — будут дожди в ближайшие дни;

услышать гром — урожайный год, но будет много бурь;

утром на траве много росы — до жаркого лета;

высоко в небе плывут облака — ждите длительного тепла.

12 июня услышать гром — урожайный год, но будет много бурь / © unsplash.com

В народе 12 июня называлось Солнечный день. Все потому, что это период максимально длинного светового дня. Считалось, что именно на Онуфрии солнце останавливается “на вершине”, а затем медленно “катится к зиме”.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 12 июня

Какие завтра именины: Андрей, Арсений, Иван, Петр, Степан, Тимофей, Юлиан, Анна.

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Талисманом человека, рожденного 12 июня, является авантюрин. Его издавна считали не просто украшением, а своеобразным талисманом очищения: верили, что он способствует выведению вредных веществ из тела и восстанавливает внутреннюю гармонию.

В этот день родились:

1902 год — Матулевна Антонина (Матуль), украинская писательница;

1931 год — Мирошниченко Евгения Семеновна, украинская певица;

1955 год — Энвер Измайлов, украинский (крымскотатарский) гитарист-виртуоз, композитор, народный артист Украины.

Памятные даты 12 июня

Календарь важных событий в Украине и мире за 12 июня:

1665 год — английская корона устанавливает контроль над нидерландским поселением Новый Амстердам, переименовав его в Нью-Йорк;

1815 год — банкир Натан Ротшильд с помощью намеренно распространенной дезинформации в лондонском издании “Morning Chronicle” о якобы победе Наполеона, провоцирует панику на бирже, что позволило ему скупать ценные бумаги за бесценок;

1824 год — в Париже видит свет единственный научный труд 28-летнего французского инженера Сади Карно — “Размышления о движущей силе огня”;

1848 год — в Праге завершает работу первый Славянский съезд, который становится символом пробуждения национального самосознания в Центрально-Восточной Европе;

1849 год — американец Л. П. Гаслет получает патент на изобретение противогаза;

1864 год — эрцгерцог Максимилиан Габсбург, младший брат императора Франца Иосифа I, прибывает в Мексику, где принимает императорскую корону;

1898 год — в ходе Испано-американской войны, революционные силы под предводительством 29-летнего Эмилио Агинальдо провозглашают независимость Филиппин, положив конец более 300-летнему испанскому колониальному гнету;

1920 год — происходит официальное открытие Панамского канала;

1923 год — иллюзионист Гарри Гудини впервые публично исполняет свой легендарный трюк — освобождение из смирительной рубашки, зависнув на большой высоте над толпой зрителей;

1931 год — гангстера Аль Капоне вместе с 68 соратниками осуждают за систематическое нарушение “сухого закона”;

1935 год — между Парагваем и Боливией заключено мирное соглашение, которое положило конец жестокой войне за регион Чако;

1935 год — 17-летняя Элла Фицджеральд записывает свой первый сингл на студии “Brunswick Records”;

1946 год — последний монарх Италии — Умберто II — отрекается от престола;

1963 год — в Нью-Йорке проходит премьера эпического фильма “Клеопатра” с Элизабет Тейлор и Ричардом Бартоном в главных ролях;

1964 год — Нельсона Манделу приговаривают к пожизненному заключению за борьбу против апартеида;

1965 год — королева Великобритании объявляет о награждении участников группы “The Beatles” Медалью Британской империи;

1966 год — в Киеве начинается эксплуатация первого в мире троллейбусного поезда;

1975 год — Верховный суд Индии признает Индиру Ганди виновной в нарушениях во время выборов 1971 года;

1975 год — во Львове основывают Государственный историко-архитектурный заповедник;

1981 год — в Детройте боксер Ларри Голмс защищает титул чемпиона мира среди супертяжеловесов, трижды нокаутировав Леона Спинкса;

1987 год — в Западном Берлине президент США Рональд Рейган призывает советского лидера Михаила Горбачева “разрушить Берлинскую стену”;

1994 год — граждане Австрии на референдуме одобряют вступление своей страны в Европейский Союз;

1999 год — войска НАТО во главе с британским генералом Майклом Джексоном входят в Приштину, столицу Косово, где сталкиваются с группой российских десантников, предварительно занявших аэропорт “Слатина”.

Какой завтра праздник в Украине и мире

12 июня Всемирный день борьбы с детским трудом / © Pixabay

12 июня в Украине празднуют День работника фондового рынка. Профессиональный праздник специалистов, работающих в сфере фондового рынка. Речь идет о трейдерах, брокерах, инвестиционных консультантах, аналитиках, работниках финансовых учреждений, биржах, регуляторах. Праздник был приурочен к 12 июня 1995 года, когда президент Украины подписал указ “О мерах по развитию фондового рынка в Украине”.

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Также 12 июня Всемирный день борьбы с детским трудом. Был создан по инициативе Международной организации труда в 2002 году. Речь не идет о легких домашних обязанностях, а об эксплуатации ребенка, который вредит его здоровью и опасен для жизни. К сожалению, все еще более 160 миллионов детей во всем мире привлечены к детскому труду.

А еще 12 июня Международный день шиитов. Памятная дата, начатая по инициативе Shia Rights Watch в США (она работает над защитой прав шиитских мусульман). Главная цель этого дня состоит в противодействии дискриминации и насилию против шиитов, а также повышению осведомленности мирового сообщества о страданиях шиитских меньшинств.