Какой завтра, 12 марта, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

12 марта 2024 года — вторник. 748-й день войны в Украине.

Какой завтра, 12 марта, церковный праздник

12 марта в церковном календаре – день памяти преподобного Феофана Исповедника. Он родился в Константинополе в знатной семье, его отец являлся префектором Эгейских островов. В раннем возрасте остался без родителей, а потому его учебой занимался император Константин V Копроним. Феофан стал монахом сразу после женитьбы, а потому с женой жил в "чистом" браке. Основал монастырь недалеко от Кизикуса, но за свою жизнь построил еще три монастыря. В 787-м принял участие в Никейском Соборе, где выступал за поклонение иконам. Умер в 815 году на острове Самофракия, куда его сослали, потому что он отказался быть единомышленником правителя.

Что нельзя делать 12 марта

Запрещено злиться и ругаться будете несчастливыми.

Нельзя выходить из дома вечером, выносить мусор.

Не следует пить алкогольные напитки.

Народные приметы и традиции на 12 марта

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой день: туман поднимается к дождю, опускается — будет солнечная погода;

в этот день установилась настоящая весенняя погода — к ненастному лету;

конь в хлеву громко ржет — будет счастье;

деревья покрыл иней — ждите дождливый июнь.

12 марта лошадь в хлеву громко ржет — будет счастье / Фото: Pexels

Наши предки начинали с этого дня сеять редис. А еще заметили, что снежный покров уже полностью сходит, а почва подтаивает. Поэтому в народе день называли Феофан Бреши Наст.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 12 марта

Какие завтра именины: Григорий, Феофан, Семен, Симеон.

Талисманом человека, рожденного 12 марта, является гранат. Алый минерал, которого ценили еще в древности. Считали, что гранат является олицетворением власти и роскоши, поэтому им украшали короны правителей.

В этот день родились:

1863 год — украинский ученый, основоположник геохимии, биогеохимии, радиогеологии, создатель учения о биосфере, ее эволюции и превращении под влиянием человека в ноосферу (сферу разума), первый президент Академии Наук Украины Вернадский Владимир Иванович;

1914 год – украинская поэтесса и сценаристка Лидия Компаниец;

1949 год — художественный руководитель ансамбля "Киевская камерата" Валерий Матюхин.

Памятные даты 12 марта

Календарь важных событий в Украине и мире за 12 марта:

1169 год — происходит разорение Киева – захват и разграбление Киева коалицией из 11 князей;

1229 год — окончание VI крестового похода: согласно мирному договору между султаном Египта аль-Камилем и императором Священной Римской империи Фридрихом II Гогенштауфеном, Иерусалим, Назарет и Вифлеем передают крестоносцам в обмен на мир;

1241 год — монгольские войска во главе с ханом Субедеем штурмом овладевают укрепленным Верецким перевалом в Карпатах;

1365 год — герцог Рудольф IV основывает Венский университет;

1496 год — евреев выгоняют из Сирии;

1633 год — польский король Владислав IV утверждает Петра Могилу митрополитом Киевским и всея Руси;

1812 год — в Каракасе происходит землетрясение, которое уничтожает город и уносит жизни 20 тысяч человек;

1910 год — футбольная сборная Англии громит команду Франции со счетом 20:0;

1913 год — Канберра становится столицей Австралии;

1930 год — Магатма Ганди со сторонниками выступает в Соляной поход, демонстративно и ненасильственно нарушая колониальную соляную монополию Раджу;

1938 год — войска Гитлера пересекают немецко-австрийскую границу; объявлен "аншлюс" обоих государств;

1947 год — президент США Гарри Трумэн выдвигает внешнеполитическую программу ("Доктрина Трумэна"), согласно которой Америка готова оказывать помощь всем "свободным народам" против угрозы коммунизма;

1968 год — Маврикий обретает независимость;

1989 год — Тим Бернерс-Ли предлагает глобальный гипертекстовый проект, ныне известный как Всемирная паутина;

1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Кубой;

1994 год — первые 32 женщины ординированы у священники Церкви Англии в Бристольском соборе;

1999 год — Чехия, Польша и Венгрия вступают в НАТО;

2000 год — Папа Римский Иоанн Павел II публично извиняется за грехи Католической Церкви перед человечеством;

2003 год – ВОЗ выпускает глобальное оповещение о вспышке коронавируса SARS-CoV.

Погода на 12 марта

Завтра, 12 марта, в Киеве пасмурно, ближе к вечеру снег с дождем. Во Львове облачно, днем небольшой дождь, который к вечеру превратится в снег с дождем. В Харькове пасмурно, ночью сильный дождь, который закончится к утру, но к вечеру снова начнется со снегом. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +6 днем и -1 ночью. Во Львове — +6 днем и -1 ночью. В Харькове — +6 днем и -1 ночью. В Одессе — +9 днем и +7 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

12 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день ананаса / Фото: Pexels

12 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день ананаса. Весьма интересный праздник, посвященный популярному экзотическому фрукту. Хотя событие неофициальное, однако оно имеет много поклонников по всему миру. Идея празднования принадлежит специалистам-селекционерам, занимающимся выведением новых сортов этого плода.

Также 12 марта Всемирный день борьбы с глаукомой. Событие было создано в 2008 году по инициативе Всемирной ассоциации пациентов и Всемирной организации обществ глаукомы. Глаукомой называют группу тяжелых хронических заболеваний глаза, приводящих к полной слепоте из-за повышения внутреннего давления глаза и атрофии зрительного нерва.

А еще 12 марта Всемирный день борьбы с киберцензурой. Инициаторами создания такого необычного события 2008 года стала "Международная амнистия" вместе с организацией "Репортер без границ". Главная ее цель состоит в том, чтобы привлечь человечество к развитию свободы слова и равных возможностей в Сети.