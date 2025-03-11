Какой завтра, 12 марта, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

12 марта 2025 года – среда. 1113-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

12 марта в церковном календаре – день памяти святого преподобного исповедника Теофана Сигриянского. Он был выдающимся византийским монахом, летописцем и защитником иконопочитания. Он родился в Константинополе в знатной семье, которая поддерживала традиции иконопочитания даже во времена гонений. Его отец, Исаак, был связан с императором Львом III Исавром, что обеспечило Теофану хорошее образование. Теофан избрал монашескую жизнь, основал монастырь в Сигрианской области (Малая Азия) и посвятил себя молитве, переписыванию богословских книг и духовному служению. Он также участвовал в Седьмом Вселенском Соборе 787 года, осудившем иконоборчество.

Что нельзя делать 12 марта

Запрещается пить алкоголь.

Лучше не выносить из дома мусор после заката.

Нельзя злословить и ссориться — к несчастью.

Народные приметы и традиции на 12 марта

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: на деревьях много иния — июнь будет дождливым;

уже установилось настоящее весеннее тепло — лето будет ненастным;

туман опускается – будет солнечная погода, поднимается – дождь;

конь громко ржет в хлеву — ждите счастья.

12 марта уже установилось настоящее весеннее тепло — лето будет ненастным. / Фото: Unsplash

С этого дня наши предки начинали сеять редис. Также часто снег уже полностью таял, увлажняя почву.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 12 марта

Какие завтра именины: Владимир, Григорий, Дмитрий, Иван, Константин, Александр, Семен, Сергей.

Талисманом человека, рожденного 12 марта является гранат. Камень, символизирующий страсть, власть, энергию жизни. В древности гранат использовали для нормализации давления.

В этот день родились:

1942 год — писатель, журналист, главный редактор газеты "Хрещатик" Юрий Цюпа;

1945 год – генерал, директор Института геополитики и экономических исследований Александр Скипальский;

1949 год — художественный руководитель ансамбля "Киевская камерата" Валерий Матюхин.

Памятные даты 12 марта

Календарь важных событий в Украине и мире за 12 марта:

1169 год – захват и разграбление Киева коалицией из 11 князей;

1229 год — окончание VI крестового похода: согласно мирному договору между султаном Египта аль-Камилем и императором Священной Римской империи Фридрихом II Гогенштауфеном, Иерусалим, Назарет и Вифлеем передано крестоносцам в обмен на мир;

1241 год — монгольские войска во главе с ханом Субедеем штурмом овладевают укрепленным Верецким перевалом в Карпатах;

1365 год — герцог Рудольф IV основывает Венский университет;

1496 год — евреев выгоняют из Сирии;

1633 год — Король Речи Посполитой Владислав IV утверждает Петра Могилу митрополитом Киевским и всея Руси;

1812 год — в Каракасе происходит землетрясение, которое уничтожает город и уносит жизни 20 тысяч человек;

1913 год – Канберра становится столицей Австралии;

1930 год — Магатма Ганди со сторонниками выступают в Соляной поход, демонстративно и ненасильственно нарушая колониальную соляную монополию Раджу;

1934 год — в результате государственного переворота в Эстонской Республике в стране внедряют авторитарный режим во главе с Константином Пятсом;

1938 год — войска Гитлера пересекают немецко-австрийскую границу; объявлен "аншлюс" обоих государств;

1947 год — президент США Гарри Трумэн выдвигает внешнеполитическую программу, согласно которой Америка готова оказывать помощь всем "свободным народам" против угрозы коммунизма; Турция и Греция получали срочную помощь;

1968 год — Маврикий обретает независимость;

1989 год – Тим Бернерс-Ли предлагает глобальный гипертекстовый проект, ныне известный как Всемирная паутина;

1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Кубой;

1994 год — первые 32 женщины ординированы у священники Церкви Англии в Бристольском соборе;

1999 год — Чехия, Польша и Венгрия вступают в НАТО;

2000 год — папа Римский Иоанн Павел II публично извиняется за грехи Католической Церкви перед человечеством;

2003 год – ВОЗ выпускает глобальное оповещение о вспышке коронавируса SARS-CoV.

Погода на 12 марта

Завтра, 12 марта, в Киеве облачно, утром будет дождь, затем без осадков. Во Львове облачно с прояснениями, осадков не ожидается. В Харькове пасмурно, без осадков. В Одессе утром ясно, но потом небо затянут тучи, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +15 днем и +9 ночью. Во Львове +16 днем и +7 ночью. В Харькове +16 днем и +7 ночью. В Одессе +15 днем и +9 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

12 марта празднуют Всемирный день ананаса / Фото: Unsplash

12 марта в Украине и мире празднуют День действий климатического коучинга. Это ежегодная глобальная инициатива, начатая в марте 2020 года изданием Coaching at Work. Ее цель — повысить осведомленность и стимулировать действия по изменению климата через коучинг. Этот день объединяет коучей, психологов и организаций со всего мира для обсуждения и внедрения практик, направленных на поддержание устойчивости и адаптации к климатическим вызовам. День действий климатического коучинга является важной инициативой, объединяющей профессионалов со всего мира для совместной работы по вызовам, связанным с изменением климата. Благодаря коучингу и психологической поддержке этот день способствует развитию устойчивости и адаптации, помогая обществу эффективнее реагировать на экологические вызовы современности.

Также 12 марта – День Солнца-Земли. Это глобальное событие, подчеркивающее сложную взаимосвязь между Солнцем и Землей, акцентируя его значение в нашей повседневной жизни и во Вселенной в целом. Начавшийся в 2000 году NASA и Европейским космическим агентством (ESA), этот день преследует цель популяризировать знания о Солнце и его глубокое влияние на нашу планету.

А еще 12 марта День сертифицированного диетолога-нутрициолога. Это ежегодный профессиональный праздник, который выпадает на вторую среду марта. Этот день посвящен признанию важной роли сертифицированных диетологов-нутрициологов в содействии здоровому питанию и улучшению здоровья как отдельных людей, так и сообществ.

12 марта празднуют День организации домашнего офиса. Этот день посвящен повышению осведомленности о важности эффективного обустройства рабочего пространства на дому, что стало особенно актуальным в современных условиях, когда многие работают удаленно.

Также 12 марта Всемирный день борьбы с киберцензурой. Этот день был начат в 2008 году международной неправительственной организацией "Репортеры без границ" (Reporters Without Borders) при поддержке "Международной амнистии" (Amnesty International) с целью привлечь внимание к проблеме ограничения свободы слова в Интернете и поддержки единого, свободного от цензуры Интернета, доступного для каждого.

А еще 12 марта Всемирный день борьбы с глаукомой. Эта инициатива направлена на повышение осведомленности о глаукоме – хроническое заболевание глаз, которое может привести к слепоте. Глаукома — это хроническое заболевание глаза, возникающее вследствие повышения внутриглазного давления и поражения зрительного нерва. Начало заболевания часто протекает бессимптомно. Если не лечить глаукому, то человек постепенно теряет зрение до полной слепоты.

12 марта празднуют Всемирный день ананаса. Этот неофициальный праздник был начат на Гавайских островах в 1970 году, когда компания Fresh Del Monte представила новый сорт ананаса "Золотой", известный своей особенной сочностью и сладостью. Именно 12 марта прошла первая дегустация этого сорта, что стало началом традиции празднования. Ананас, родом из тропических регионов Америки, впервые был описан европейскими исследователями, такими как Христофор Колумб и сэр Уолтер Рейли, которые встретили этот фрукт в Вест-Индии. В 19 веке ананасы пытались выращивать даже в Украине, в частности на юго-западе, но из-за сложности выращивания и высоких затрат они оставались символом роскоши.