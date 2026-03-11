- Дата публикации
Какой завтра, 12 марта, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник
Завтра, 12 марта, Международный день школьного питания. Верующие чтят память святого преподобного исповедника Теофана Сигриянского. До Нового года осталось 295 дней.
12 марта 2026 года -четверг. 1477-й день войны в Украине.
Какой завтра праздник
Завтра, 12 марта, верующие празднуют День памяти святого преподобного исповедника Теофана Сигриянского. Он происходил из знатной семьи в Константинополь. После службы при императорском дворе оставил светскую жизнь и принял монашество. Теофан основал монастырь в Сигриане (в Малой Азии), где стал игуменом. Во время иконоборческой политики императора Лев V Армянин святой открыто выступил в защиту почитания святых икон. За это его заключили в тюрьму и сослали на остров Самофракия, где он и умер в изгнании. Теофан известен также как автор исторического труда «Хронография», в котором описал события от III до начала IX века.
12 марта в Украине и мире празднуют Международный день школьного питания. Праздник был начат в 2013 году при поддержке образовательных и общественных организаций Великобритании и США. Его координирует шотландская организация Children in Scotland. Главная идея этого дня — напомнить, что полноценное питание в школе помогает детям лучше учиться, сохранять здоровье и формировать правильные пищевые привычки на всю жизнь.
Также 12 марта Всемирный день почки. Выпадает на второй четверг марта. Инициаторами в этот день стали Международное общество нефрологии и Международная федерация почечных фондов. Впервые его провели в 2006 году, чтобы привлечь внимание к проблеме заболеваний почек, часто длительно развивающихся без заметных симптомов. По данным медиков, миллионы людей в мире страдают разными формами хронической болезни почек, и многие узнают о проблеме уже на поздних стадиях.
А еще 12 марта День организации домашнего офиса. Цель этой даты — напомнить, что правильно организованное рабочее место дома помогает лучше сосредотачиваться, поддерживать порядок в делах и сохранять баланс между работой и личной жизнью. Особую популярность этот день приобрел после стремительного распространения отдаленной работы в мире.
12 марта празднуют Всемирный день борьбы с киберцензурой. Он посвящен защите свободы слова в интернете и привлечению внимания к проблеме цензуры в цифровом пространстве. Инициаторами этой даты стали международные правозащитные организации Репортеры без границ и Amnesty International. День был начат в 2008 году, чтобы напомнить о важности открытого и свободного интернета.
Также 12 марта Всемирный день борьбы с глаукомой. Эта дата призвана привлечь внимание к опасному заболеванию глаз Глаукома, которое может привести к необратимой потере зрения. Инициатором проведения информационных кампаний есть Всемирная ассоциация глаукомы вместе со Всемирной ассоциацией пациентов с глаукомой. В рамках этой инициативы также проводят международную неделю информирование о глаукоме.
А еще 12 марта Всемирный день ананаса. Главная идея Всемирного дня ананаса — смаковать жизнь ярко, вкусно и полезно. Ананас содержит фермент бромелайн, помогающий пищеварению. Цель этого дня — популяризировать потребление свежих фруктов.