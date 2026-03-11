Какой праздник 12 марта 2026 года / © ТСН

Реклама

12 марта 2026 года -четверг. 1477-й день войны в Украине.

Какой завтра праздник

12 марта верующие празднуют День памяти святого преподобного исповедника Теофана Сигриянского / © unsplash.com

Завтра, 12 марта, верующие празднуют День памяти святого преподобного исповедника Теофана Сигриянского. Он происходил из знатной семьи в Константинополь. После службы при императорском дворе оставил светскую жизнь и принял монашество. Теофан основал монастырь в Сигриане (в Малой Азии), где стал игуменом. Во время иконоборческой политики императора Лев V Армянин святой открыто выступил в защиту почитания святых икон. За это его заключили в тюрьму и сослали на остров Самофракия, где он и умер в изгнании. Теофан известен также как автор исторического труда «Хронография», в котором описал события от III до начала IX века.

12 марта в Украине и мире празднуют Международный день школьного питания / © pexels.com

12 марта в Украине и мире празднуют Международный день школьного питания. Праздник был начат в 2013 году при поддержке образовательных и общественных организаций Великобритании и США. Его координирует шотландская организация Children in Scotland. Главная идея этого дня — напомнить, что полноценное питание в школе помогает детям лучше учиться, сохранять здоровье и формировать правильные пищевые привычки на всю жизнь.

Реклама

12 марта Всемирный день почки / © Pixabay

Также 12 марта Всемирный день почки. Выпадает на второй четверг марта. Инициаторами в этот день стали Международное общество нефрологии и Международная федерация почечных фондов. Впервые его провели в 2006 году, чтобы привлечь внимание к проблеме заболеваний почек, часто длительно развивающихся без заметных симптомов. По данным медиков, миллионы людей в мире страдают разными формами хронической болезни почек, и многие узнают о проблеме уже на поздних стадиях.

12 марта День организации домашнего офиса / © pexels.com

А еще 12 марта День организации домашнего офиса. Цель этой даты — напомнить, что правильно организованное рабочее место дома помогает лучше сосредотачиваться, поддерживать порядок в делах и сохранять баланс между работой и личной жизнью. Особую популярность этот день приобрел после стремительного распространения отдаленной работы в мире.

12 марта празднуют Всемирный день борьбы с киберцензурой / © pexels.com

12 марта празднуют Всемирный день борьбы с киберцензурой. Он посвящен защите свободы слова в интернете и привлечению внимания к проблеме цензуры в цифровом пространстве. Инициаторами этой даты стали международные правозащитные организации Репортеры без границ и Amnesty International. День был начат в 2008 году, чтобы напомнить о важности открытого и свободного интернета.

12 марта Всемирный день борьбы с глаукомой / © pexels.com

Также 12 марта Всемирный день борьбы с глаукомой. Эта дата призвана привлечь внимание к опасному заболеванию глаз Глаукома, которое может привести к необратимой потере зрения. Инициатором проведения информационных кампаний есть Всемирная ассоциация глаукомы вместе со Всемирной ассоциацией пациентов с глаукомой. В рамках этой инициативы также проводят международную неделю информирование о глаукоме.

Реклама

12 марта Всемирный день ананаса / © pexels.com

А еще 12 марта Всемирный день ананаса. Главная идея Всемирного дня ананаса — смаковать жизнь ярко, вкусно и полезно. Ананас содержит фермент бромелайн, помогающий пищеварению. Цель этого дня — популяризировать потребление свежих фруктов.