Какой праздник 12 мая 2025 года / © ТСН

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12 мая 2025 года — понедельник 1174-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 12 мая, верующие отмечают день памяти святых Эпифания и Германа. Святой Эпифаний был выдающимся богословом и церковным деятелем IV века, всю свою жизнь посвятивший обороне христианской веры от ложных учений. Родился в Палестине, еще в юности увлекся монашеской жизнью и отправился на подвиги в египетские монастыри, где перенял суровую аскетическую традицию. После возвращения основал монастырь, в котором сам учил и наставлял братию.

Впоследствии его избрали епископом города Саламин на острове Кипр, где он провел более тридцати лет как ревностный пастырь и непоколебимый защитник истинной веры. Эпифаний энергично выступал против распространенных в то время ересей — в частности, арианства и оригенизма, видя в них опасность для единства Церкви. Его главный труд — Панарион, или “Сундук лекарств”, является своеобразным справочником по разоблачению ересей и одновременно защитой православного учения.

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Святой Герман вошел в историю как один из самых смелых и последовательных защитников христианской традиции во время жестких испытаний. Родившийся во влиятельной семье в Византии, он отрекся от светской славы, избрав путь духовного служения.

Уже в должности патриарха Константинополя Герман проявил большое мужество, когда открыто выступил против императора Льва Исавра, начавшего гонение на почитание икон. В то время, когда многих епископов заставляли молчать или изменить свои убеждения, Герман оставался твердым и несокрушимым. Из-за несогласия с императором его отстранили от патриаршего престола, после чего он провел остальную жизнь в изгнании.

Его почитают как страдающего за правду, который не уступил давлению власти и остался верен святой традиции Церкви.

Что нельзя делать 12 мая

Не следует работать физически, особенно в земле — в народе верили, что это может навлечь неудачи или болезни.

Нельзя начинать какие-либо важные дела — важно попросить у святых о помощи через молитву.

Запрещается сплетничать — Эпифаний был учителем истины, в этот день предостерегали от пустословия, лукавства, клеветы — чтобы не попрать святость словами.

Народные приметы и традиции на 12 мая

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

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гром этого дня — к жарким летам с бурями;

дождь 12 мая — на урожайное лето;

солнечный день — до ясной и теплой погоды на всю неделю;

прохладный воздух утром — лето будет с “перепадами”;

ветер на Эпифании — на неурожай ячменя;

если много росы утром — лето будет обильное на дожди.

Многие росы утром — лето будет обильное на дожди. / © unsplash.com

В народе 12 мая называлось Девять целителей. В народе этот день воспринимался как особенно благоприятный для исцеления. В частности, собирали целебные травы, считая, что 12 мая они обладают особой силой.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 12 мая

Какие завтра именины: Герман.

Талисманом человека, рожденного 12 мая является циркон. С древности его считали знаком величия и господства. Этот камень нередко украшал одежду или кольца мудрецов, видевших в нем источник силы, прозорливости и внутреннего достоинства.

В этот день родились:

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1936 год — Юлия Пашковская, украинская эстрадная певица и актриса;

1982 год — Виталий Доника, украинский хоккеист;

1994 год — Юрий Семенюк, украинский волейболист.

Памятные даты 12 мая

Календарь важных событий в Украине и мире за 12 мая:

996 год — в Киеве освящена первая каменная церковь на Руси — Десятинная;

1311 — в Инквизиции во Франции публично казнили 54 рыцарей Ордена тамплиеров;

1364 год — в Кракове основан Ягеллонский университет;

1497 — Папа римский отлучил от Церкви флорентийского монаха Джироламо Савонаролу за ересь;

1551 — в Лиме, на базе монастырской школы Доминиканского ордена, открыт университет Сан-Маркос — первый университет на американском континенте;

1881 год — Франция установила протекторат над Тунисом;

1926 — в Польше начался Майский переворот, приведший к установлению авторитарного режима Санации;

1926 год — Руаль Амундсен и Умберто Нобиле совершили полет на дирижабле через Северный полюс;

1929 год — во Львове создана организация западноукраинских писателей “Горно”, которая поддерживала марксистские и советофильские взгляды;

1937 год — компания Би-Би-Си осуществила первую в истории телетрансляцию: показана церемония коронации короля Георга VI;

1954 год — УССР стала постоянным членом ЮНЕСКО;

1993 год — Эстонию приняли в Совет Европы;

1994 год — Азербайджан и Нагорно-Карабахская Республика прекратили боевые действия согласно Бишкекскому протоколу;

2004 год — в англиканской церкви ввели должность вебсвященника, который занимается приходом в Сети;

2007 год — Андрей Данилко занял второе место на песенном конкурсе “Евровидение-2007”, уступив Марии Шерифович из Сербии.

Какой завтра праздник в Украине и мире

12 мая празднуют Международный день медицинских сестер / © unsplash.com

12 мая в Украине и мире празднуют Международный день здоровья растений. Он был установлен по инициативе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), чтобы обратить внимание на защиту растений от болезней, вредителей и других угроз, которые могут угрожать сельскому хозяйству и экосистемам планеты. Этот день отмечает важность здравоохранения растений для поддержания продовольственной безопасности, защиты биоразнообразия и устойчивого развития.

Также 12 мая Международный день распространения информации о миалгическом энцефаломиелите. День направлен на повышение осведомленности о таком сложном и малоизученном заболевании, как миалгический энцефаломиелит (МЭ), известно также как хронический утомительный синдром. Миалгический энцефаломиелит (МЭ) — это хроническое заболевание, проявляющееся в постоянной усталости, болях в мышцах, нарушениях когнитивных функций и расстройствах сна. Причины МЭ по-прежнему остаются не совсем понятными, и болезнь часто трудно диагностируется из-за отсутствия четких тестов. Однако ее влияние на жизнь пациентов может быть катастрофическим, ограничивая их способность работать, обучаться или совершать повседневные действия.

А еще 12 мая Всемирный день осведомленности о фибромиалгии. большую усталость, имеющую нарушение сна, проблемы с памятью и концентрацией. Хотя точные причины фибромиалгии еще не изучены до конца, считается, что нарушения в обработке боли в нервной системе может быть одной из основных причин болезни.

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12 мая празднуют Международный день медицинских сестер. День посвящен чествованию труда медсестер и акценту на их вкладе в систему здравоохранения. Этот день избран в честь Флоренс Найтингейл, пионерки медсестринства, значительно изменившей подходы к уходу за больными в середине XIX века. Этот день появился после того, как Флоренс Найтингейл положила начало современным методам медсестринства. Ее реформы во время Крымской войны значительно повысили эффективность ухода за ранеными солдатами и заложили основы профессии, которую мы знаем сегодня как медсестринство.

Также 12 мая Международный день осведомленности о хронических иммунологических и неврологических заболеваниях. Этот праздник направлен на повышение осведомленности о важности ранней диагностики, улучшении лечения и поддержке людей, живущих с этими заболеваниями. Эти болезни поражают иммунную или нервную систему человека, часто носят длительный характер и требуют постоянного лечения. Они могут быть очень тяжелыми, поскольку оказывают значительное влияние на физическое и психологическое благополучие.

А еще 12 мая Всемирная неделя осведомленности о солях. Это глобальная инициатива, которая проводится ежегодно в первую неделю мая в целях информирования общественности о вреде чрезмерного потребления соли. Основная цель этого мероприятия — повысить уровень осведомленности о том, как избыток натрия в рационе может отрицательно сказаться на здоровье, в частности, на сердечно-сосудистой системе, что приводит к повышению давления, инсультам и другим заболеваниям.