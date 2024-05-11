Какой завтра, 12 мая, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 12 мая, День матери в Украине и Международный день матери. Верующие чтят память святого Епифания. До Нового года осталось 233 дня.

12 мая 2024 года — воскресенье. 809-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

12 мая в церковном календаре – день памяти святого Епифания. Он был палестинским монахом, а также епископом в городе Саламин в Кипре. Епифания считается одним из ранних Отцов Церкви. Больше всего он прославился тем, что обличал ложь. Главным же учением считал письмена Оригена. Взгляды Епифании сложились под влиянием аскетов Египта и Палестины, сражавшихся с арианством.

Что нельзя делать 12 мая

Запрещено приносить домой цветы белой кувшинки.

Нельзя вообще срезать листья и цветы кувшинки.

Лучше не ходить в этот день в гости.

Народные приметы и традиции на 12 мая

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: рассвет красного оттенка – лето будет засушливым;

на рябине много цветов – будет хороший урожай ягод;

пасмурное утро — будет лето дождливым;

ясная заря утром – лето будет жарким;

майских жуков много — ждите засухи.

12 мая майских жуков много — ждите засуху / Фото: Pexels

По возможности верующие шли в храм и молились, поминая мертвых. Также существовало поверье, если поделиться хотя бы чем-нибудь с другим человеком, то вам вернется сторицей.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 12 мая

Какие завтра именины: Герман, Денис, Иван, Петр, Федор, Евдокия, Семен, Филипп.

Талисманом человека, рожденного 12 мая является циркон. Яркие полудрагоценные камни. С давних времен верили, что циркон является символом власти. Камень часто носили мудрецы.

В этот день родились:

1936 год – украинский живописец, заслуженный художник Украины, лауреат Шевченковской премии Иван Марчук;

1936 год — украинская эстрадная певица и актриса Юлия Пашковская;

1994 год – украинский волейболист Юрий Семенюк.

Памятные даты 12 мая

Календарь важных событий в Украине и мире за 12 мая:

996 год — в Киеве освящают первую в Киевской Руси каменную Десятинную церковь;

1311 год — инквизиция во Франции публично казнит 54 рыцарей Ордена тамплиеров;

1364 год — в Кракове создают Ягеллонский университет;

1497 год — папа римский отлучает от церкви за ересь флорентийского монаха Джироламо Савонаролу;

1551 год — в Лиме на базе монастырской школы Доминиканского ордена основывают университет Сан-Маркос — первый на американском континенте;

1881 год – устанавливают французский протекторат над Тунисом;

1926 год — Руал Амундсен и Умберто Нобиле совершают полет на дирижабле над Северным полюсом;

1929 год — во Львове создают организацию писателей Западной Украины — "Гроно";

1937 год – компания Би-Би-Си проводит первую в мировой истории телетрансляцию (была показана церемония коронации английского короля Георга VI);

1993 год — Эстонию принимают в Совет Европы;

1994 год — Азербайджан и Нагорно-Карабахская Республика прекращают военные действия на основании Бишкекского протокола;

2004 год — в англиканской церкви вводят должность вебсвященника, который занимается приходом, существующим исключительно в сети Интернет;

2007 год — Андрей Данилко занимает второе место на песенном конкурсе "Евровидение-2007", уступив Марии Шерифович из Сербии.

Погода на 12 мая

Завтра, 12 мая, в Киеве облачно с прояснениями, без осадков. Днем облачно, днем ​​сильный дождь. В Харькове будет облачно, возможен мелкий дождь. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +17 днем ​​и +10 ночью. Во Львове +16 днем ​​и +8 ночью. В Харькове +18 днем ​​и +11 ночью. В Одессе +18 днем ​​и +13 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

12 мая в Украине празднуют День матери / Фото: Unsplash

12 мая в Украине празднуют День матери. Один из самых трогательных праздников, который приходится ежегодно на второе воскресенье мая. Этот праздник совпадает с Международным днем ​​матери. 2024 День матери в Украине празднуется 12 мая.

История праздника не менее трогательна, чем сам день. В 1908 году американка Анна Джервис из Филадельфии предложила чествовать матерей в память о своей преждевременно умершей маме. Анна начала писать письма в госучреждения и законодательные органы, посылала свое предложение выдающимся лицам для того, чтобы посвятить мамам один день в году. В 1910 г. штат Вирджиния сделал День матери официальным праздником, а впоследствии его начали отмечать и в других штатах и ​​странах.

В Украине праздник, как и во многих других странах мира, празднуют во второе воскресенье мая – согласно Указу Президента Украины от 1999 года. Главная традиция праздника — в этот день от всей души поздравляют мам. Дарят цветы, подарки, присылают открытки и стихи, а также всячески выражают уважение и любовь к матери — за их добро, свет, бесконечные заботы, терпение, любовь и преданность. Те, кто потерял маму рано, идут с цветами на их могилы, чтобы почтить память самого дорогого человека.

Также 12 мая Всемирный день коммуникаций. Популярен праздник в католической церкви в воскресенье перед Пятидесятницей. Основан Папой Павлом VI 1967 года. Целью этого дня является подчеркнуть важность общения для содействия взаимопониманию, диалогу и единства между отдельными людьми и сообществами. Это позволяет поразмышлять о роли медиа и коммуникационных технологий в формировании нашего общества и способствовать ответственным и этическим коммуникативным практикам.

А еще 12 мая Международный день здоровья растений. Этот праздник посвящен повышению осведомленности о важности здоровья растений для продовольственной безопасности, здоровья человека и окружающей среды.

12 мая Международный день осведомленности о миалгическом энцефаломиелите. Этот день посвящен повышению осведомленности о миалгическом энцефаломиелите, сложной и изнурительной болезни, поражающей миллионы людей во всем мире. Миалгический энцефаломиелит, также известный как синдром хронической усталости, характеризуется постоянной усталостью, которая не снимается во время отдыха.

Также 12 мая День экологического образования. Этот праздник направлен на повышение осведомленности о важности экологического образования и его влиянии на наше общество и окружающую среду.

А еще 12 мая Всемирный день осведомленности о фибромиалгии. Событие предназначено повышению осознанности о фибромиалгии, хроническом состоянии, которое сопровождается распространенной болью в мышцах и суставах по всему телу. Дополнительные симптомы включают расстройства сна, потерю памяти, проблемы с настроением и хроническую усталость.

12 мая Международный день распространения информации о хронических иммунологических и неврологических заболеваниях. Событие было создано для повышения осведомленности о фибромиалгии, синдроме хронической усталости и других хронических иммунологических и неврологических заболеваниях.

Также 12 мая Всемирный день медицинских сестер. Этот день напоминает нам о важности понимания и поддержки людей, которые сталкиваются с этими заболеваниями. Символ этого дня — голубая лента. Целью праздника является повышение осведомленности общественности о влиянии этих хронических заболеваний на жизнь людей и необходимости исследований и поддержки.