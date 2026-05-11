12 мая 2026 года — вторник. 1538-й день войны в Украине.

Завтра, 12 мая, верующие празднуют День памяти святых Эпифания и Германа. Ревные служители веры, которые посвятили свою жизнь Богу, молитве и духовному наставничеству. Они прославились благочестием, мудростью и непреклонной преданностью христианским ценностям. Их упоминают как пример смирения, стойкости в испытаниях и искреннего служения людям. Память о них верующие чтят молитвой, прося духовной поддержки и покровительства.

12 мая в Украине и мире празднуют Международный день медицинских сестер. Именно в этот день родилась Флоренс Найтингейл — основательница современной системы сестринского дела, внесшая огромный вклад в развитие медицины и ухода за пациентами. Праздник начал Международный совет медсестер, чтобы почтить труд специалистов, которые ежедневно спасают жизнь, поддерживают больных и помогают врачам в лечении.

Также 12 мая Всемирный день осведомленности о фибромиалгии. Его цель — привлечь внимание к этому хроническому заболеванию, сопровождающемуся распространенной болью в мышцах и суставах, усталостью, нарушением сна, снижением концентрации и другими симптомами. Фибромиалгия часто остается малозаметной для окружающих, ведь ее проявления не всегда видны снаружи. Поэтому многие люди сталкиваются с непониманием и трудностями в установлении диагноза. Именно поэтому день осведомленности призван распространять знания о заболевании, поддерживать пациентов и подчеркивать важность своевременной медицинской помощи.

А еще 12 мая Международный день осведомленности о хронических иммунологических и неврологических заболеваниях. Его цель — привлечь внимание к людям, живущим с длительными недугами, влияющими на иммунную и нервную системы, а также повысить уровень понимания этих состояний в обществе. К таким заболеваниям могут относиться аутоиммунные расстройства, синдром хронической усталости, миалгический энцефаломиелит, рассеянный склероз и другие состояния, существенно изменяющие качество жизни человека. Часто они сопровождаются истощением, болью, нарушением концентрации, подвижности или внутренних органов.

12 мая празднуют Международный день здоровья растений. Этот праздник начал Организация Объединенных Наций, чтобы отметить важность защиты растений для жизни людей, продовольственной безопасности и сохранения окружающей среды. Здоровые растения являются основой экосистемы: они снабжают кислород, очищают воздух, служат пищей для людей и животных, а также поддерживают экономику многих стран через сельское хозяйство. В то же время, растениям угрожают вредители, болезни, изменения климата и загрязнение окружающей среды.

Также 12 мая Международный день распространения информации о миалгическом энцефаломиелите. Его цель — повысить осведомленность об этом сложном хроническом заболевании, которое также часто называют синдромом хронической усталости. Миалгический энцефаломиелит может сопровождаться сильной истощенностью, которая не проходит после отдыха, болью в мышцах, нарушением сна, проблемами с концентрацией, памятью и ухудшением состояния после физической или умственной нагрузки. Болезнь оказывает существенное влияние на качество жизни человека и повседневную активность.

12 мая празднуют День экологического образования. Это важная дата, призванная напомнить обществу о значении экологических знаний, ответственном отношении к природе и формировании полезных привычек для сохранения окружающей среды. Цель этого дня — популяризировать экологическую культуру среди детей и взрослых, обучать экономному использованию природных ресурсов, сортировке отходов, хранению воды и энергии. Именно через образование люди учатся понимать влияние своих действий на окружающий мир.

