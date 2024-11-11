Какой завтра, 12 ноября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 12 ноября, Всемирный день борьбы с пневмонией. Верующие чтят память святого священномученика Иосафата. До Нового года осталось 49 дней.

12 ноября 2024 года — вторник. 993-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

12 ноября в церковном календаре – день памяти святого священномученика Иосафата. Он был известным православным святым, жившим в XII веке. Он был архиепископом Киевским и Галицким и известным проповедником и защитником православной веры. Иосафат был известен своей твердой верой и преданностью Богу, несмотря на многочисленные испытания и преследования. Он был убит в 1054 году во время нападения на Киев, когда город был захвачен половцами.

Что нельзя делать 12 ноября

Нельзя заглядывать в зеркало до рассвета.

Запрещается заниматься тяжелым физическим трудом.

Не следует брать и давать деньги взаймы.

Народные приметы и традиции на 12 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: еще не похолодало – к ранней весне;

морося утром — ждите заморозков вечером;

облака против ветра плывут – будет снежить;

какая погода в этот день — таким будет начало декабря;

если выпал снег, то пролежит до самой весны, а она придет поздно.

Какая погода 12 ноября — таким будет начало декабря / Фото: Unsplash

Наши предки пытались в этот день приобрести какую-то важную вещь, верили, что она будет долго и верно служить. А еще существовало интересное поверье, если у девушки еще не появился кавалер, то она будет одинока к Масленице.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 12 ноября

Какие завтра именины: Борис, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Константин, Лев, Матвей, Николай, Александр, Афанасий, Степан, Федор.

Талисманом человека, рожденного 12 ноября, является топаз. Согласно легендам, этот драгоценный камень способен лечить нервную систему. Также топаз улучшает иммунитет.

В этот день родились:

1941 год – украинский кинорежиссер Юрий Некрасов;

1944 год – украинский археолог, спелеолог, музыкант и поэт Александр Авагян;

1972 год – украинская советская гимнастка, олимпийская чемпионка Ольга Стражева.

Памятные даты 12 ноября

Календарь важных событий в Украине и мире за 12 ноября:

1648 год — после выплаты откупного казачьи силы снимают осаду Замостья;

1871 год — в Одессе дебютировал как актер-профессионал Марко Кропивницкий, украинский актер и режиссер;

1893 год — в газете "San Francisco Morning Call" публикуют первый рассказ 17-летнего Джона Гриффита (Джек Лондон) "Тайфун у берегов Японии";

1918 год — гетман Украины Павел Скоропадский узаконивает автокефалию Украинской Православной Церкви;

1918 год — Австрию провозглашают республикой;

1922 год — открывают Киевскую картинную галерею;

1925 год — создают "Легию украинских националистов" на съезде представителей Украинского Национального объединения и Союза Освобождения Украины в Праге;

1967 год — в Нью-Йорке проходит Первый Мировой конгресс свободных украинцев;

1992 год — начиная с 23 часов, прекращается функционирование рубля в денежном обращении на территории Украины;

2009 год — в Харькове в помещении Союза украинской молодежи проходит академия, на которой был провозглашен и впервые отмечен День украиноязычной прессы;

2014 год — в этот день впервые в истории на поверхность кометы (Чурюмова — Герасименко) спускают космический аппарат.

Погода на 12 ноября

Завтра, 12 ноября, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе пасмурно, осадков не предполагается.

Температура воздуха в Киеве — +5 днем и +2 ночью. Во Львове — +5 днем и -2 ночью. В Харькове — +4 днем и +1 ночью. В Одессе — +7 днем и +3 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

12 ноября в Украине и мире празднуют Всемирный день борьбы с пневмонией / Фото: Фото из открытых источников

12 ноября в Украине и мире празднуют Всемирный день борьбы с пневмонией. Он был основан в 2009 г. под эгидой Глобальной коалиции против детской пневмонии, чтобы привлечь внимание к пневмонии как одной из основных причин смертности среди детей в возрасте до пяти лет. Цель этого дня – повысить осведомленность о серьезности болезни, отметить важность вакцинации и доступа к медицинской помощи, а также призвать к профилактическим мерам и лечению.

Пневмония является инфекционным заболеванием легких, вызываемым бактериями, вирусами или грибками. Она может быть особенно опасна для детей, пожилых людей и лиц с ослабленной иммунной системой. Ежегодно пневмония вызывает около 2,5 миллиона смертей во всем мире, среди которых многие случаи можно было бы избежать из-за своевременной вакцинации, доступа к антибиотикам и других мер профилактики.