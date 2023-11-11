Какой завтра, 12 ноября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 12 ноября, День виноградарей, виноделов и садоводов Украины. Верующие чтят память патриарха Иоанна Милостивого. До Нового года осталось 49 дней.

12 ноября 2023 года — воскресенье. 627-й день войны в Украине.

Какой завтра, 12 ноября, церковный праздник

12 ноября в церковном календаре – день памяти патриарха Иоанна Милостивого. Он родился в семье губернатора острова Кипр. В молодом возрасте потерял жену и детей, после чего начал вести аскетический образ жизни. Хотя он не был клириком или монахом, народ настолько полюбил его за доброту и благочестие, что избрал патриархом. Ступив на престол, Иоанн сразу отдал все свое имущество беднякам. Также он всю свою жизнь выкупал христиан. За это получил прозвище Милостивый.

Что запрещено делать в этот день

До рассвета не позволено заглядывать в зеркало.

Не стоит давать взаймы, могут появиться финансовые проблемы.

Запрещено заниматься тяжелым физическим трудом.

Народные приметы и традиции на 12 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: выпал снег — уже пролежит до весны, а сама весна придет поздно;

погода в этот день указывает на то, какой она будет в начале декабря;

облака плывут против ветра до снегопада;

утром морось – ждите вечерних заморозков;

еще не похолодало – весна придет рано.

12 ноября утром туман — ждите вечерних заморозков / Фото: Pexels

Издавна верили, что любая покупка, совершенная в этот день, будет удачной, а дело прослужит долго. Также среди наших предков было поверье, если до 12 ноября девушка не обзавелась еще кавалером, то до Масленицы будет одинокой.

Погода на 12 ноября

Завтра, 12 ноября, в Киеве облачно, весь день дождь. Во Львове пасмурно, с утра будет идти сильный дождь, который должен ослабнуть только к вечеру. В Харькове пасмурно, будет идти дождь, во второй половине дня он усилится. В Одессе утром солнечно, затем пасмурно, ночью возможен дождь, но позже без осадков.

Температура воздуха в Киеве +9 днем и +7 ночью. Во Львове +6 днем и +4 ночью. В Харькове +12 днем и +6 ночью. В Одессе +14 днем и +9 ночью.

Памятные даты 12 ноября

Календарь важных событий в Украине и мире за 12 ноября:

1648 год — по выплате откупного казачьи силы снимают осаду Замостья;

1871 год — в Одессе дебютирует как актер-профессионал Марко Кропивницкий;

1893 год — в газете "San Francisco Morning Call" публикуют первый рассказ 17-летнего Джона Гриффита (Джек Лондон) "Тайфун у берегов Японии";

1918 год — Гетман Украины Павел Скоропадский узаконивает автокефалию Украинской Православной Церкви;

1918 год – Австрия становится республикой;

1922 год – открывают Киевскую картинную галерею;

1925 год — создают "Легию украинских националистов" на съезде представителей Украинского Национального объединения и Союза Освобождения Украины в Праге;

1967 год — в Нью-Йорке проходит Первый Мировой конгресс свободных украинцев;

1992 год — начиная с 23 часов прекращают функционирование рубля в денежном обращении на территории Украины;

2009 год — в Харькове в помещении Союза украинской молодежи проходит академия, на которой был провозглашен и впервые отмечен День украиноязычной прессы;

2014 год — впервые в истории на поверхность кометы (Чурюмова — Герасименко) спускают космический аппарат.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 12 ноября

Какие завтра именины: Иван, Лев, Савва, Емельян, Николай, Леонтий и Нил.

Талисманом человека, рожденного 12 ноября является топаз. Полудрагоценный минерал от прозрачно-молочного до голубого цвета. Издавна верили, что топаз способен облегчить хронические заболевания. А еще этот камень – символ дружбы и мудрости.

В этот день родились:

1885 год – украинский хирург-ортопед, травматолог Михаил Ситенко;

1905 год – украинский поэт, драматург Иван Крушельницкий;

1941 год – украинский кинорежиссер Юрий Некрасов.

Какой завтра день в Украине и мире

12 ноября в Украине празднуют День виноградарей, виноделов и садоводов / Фото: Pexels

12 ноября в Украине празднуют День виноградарей, виноделов и садоводов. Ежегодно праздник выпадает на второе воскресенье ноября. Для виноградного дела в Украине очень благоприятные условия. Однако долгие годы винодельческие хозяйства не были популярны. Одно из старейших расположено в Херсонской области в имении "Казацкое". Там лозы будущих виноградников были заложены еще в 1896 году. Отдельный профессиональный праздник был установлен в 2020 году указом президента Украины.

Также 12 ноября Всемирный день борьбы с пневмонией. Важное событие, цель которого состоит в том, чтобы активизировать противостояние этой болезни, проинформировать общество о ней и пути ее представления. Пневмонию также называют воспалением легких. Она представляет собой острую респираторную инфекцию с обязательным воспалением легочной ткани. Впервые день прошел в 2009 году. Тогда более ста организаций на нашей планете объединились в Глобальную коалицию против детской пневмонии.