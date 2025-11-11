Какой праздник 12 ноября 2025 года / © ТСН

12 ноября 2025 года — среда. 1357-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 12 ноября, верующие празднуют день памяти святого священномученика Иосафата, архиепископа Полоцкого. Иван Кунцевич (мирское имя Иосафата) родился около 1580 во Владимире-Волынском в благочестивой православной семье. С юных лет отличался глубокой верой, любовью к молитве и стремлением монашеской жизни.

В 1604 году поступил в василианский монастырь Святого Троицы в Вильнюсе, где принял монашеское имя Иосафат. Быстро стал известен как подвижник, проповедник и реформатор монашеской жизни. Его проповеди и аскетичность привлекали к нему как простых верующих, так и знать.

1617 года Иосафат поставлен архиепископом Полоцким. Он принялся за восстановление церковной дисциплины, моральное обновление духовенства и углубление религиозной жизни паствы. Решительность и прямота Иосафата вызвали как восхищение, так и резкое противодействие, особенно среди противников унии.

В 1623 году Иосафат приехал в Витебск, чтобы разрешить конфликты между сторонниками и противниками униатской Церкви. Напряжение в городе было чрезвычайно высоким. 12 ноября 1623 года толпа враждебно настроенных людей ворвалась в дом архиерея. Иосафат попытался остановить насилие словами мира, но был жестоко избит, застрелен и убит. Тело сбросили в реку Двина.

Его мученичество стало переломным моментом: смерть Иосафата привлекла внимание Европы и привела к укреплению позиций Униатской Церкви. Иосафата провозгласили блаженным в 1643 году, а канонизировали в 1867 году папой Пием IX.

Что нельзя делать 12 ноября

Не следует начинать ссор, конфликтов — говорили “Кто в этот день поссорится — будет враждовать долго”.

Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом — весь тяжелый труд пойдет ”вопреки”, а человек быстро истощится.

Запрещается начинать новые дела — новое дело “не пойдет”, застрянет или развалится.

Народные приметы и традиции на 12 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

теплый день — к мягкой зиме;

утром густой туман — ждите потепления;

12 ноября ударил мороз — будет зима с оттепелями;

ветер порывистый, сильный — к ветреной зиме;

вечером яркие звезды — следующие дни будут холодными.

12 ноября вечером яркие звезды— следующие дни будут холодными / © unsplash.com

В народе 12 ноября называлось Предзимник. Это название указывало на переходный момент между осенью и ранней зимой.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 12 ноября

Какие завтра именины: Борис, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Константин, Лев, Матвей, Николай, Александр, Афанасий, Степан, Федор.

Талисманом человека, рожденного 12 ноября, является топаз. Этот минерал олицетворяет непоколебимую преданность и тонкую чувственность, а также особенно гармонирует с вдохновенными и творческими натурами.

В этот день родились:

1936 год — Николай Сингаивский, украинский поэт, писатель, переводчик;

1941 год — Юрий Некрасов, украинский кинорежиссер;

1944 год — Александр Авагян, украинский археолог, спелеолог, музыкант и поэт.

Памятные даты 12 ноября

Календарь важных событий в Украине и мире за 12 ноября:

1648 год — после получения откупа казацкое войско прекратило осаду Замостья и отступило от города;

1871 год — в Одессе впервые вышел на профессиональную сцену Марко Кропивницкий, дебютировавший в труппе народного русского театра графов Марковых и Чернышева;

1893 год — в журнале “San Francisco Morning Call” появился первый печатный рассказ 17-летнего Джона Гриффита (Джека Лондона) под названием “Тайфун у берегов Японии”;

1918 год — гетман Павел Скоропадский официально утвердил автокефалию Украинской Православной Церкви;

1918 год — Австрия провозгласила себя республикой, завершив монархическую эпоху Габсбургов;

1922 год — в Киеве открыли городскую картинную галерею;

1925 год — в Праге на совместном съезде представителей Украинского Национального объединения и Союза Освобождения Украины была основана Легия украинских националистов;

1944 год — 14-я Галицкая добровольческая дивизия войск СС “Галичина” была переименована в 14-ю Военную гренадерскую дивизию СС (Первую украинскую);

1967 год — в Нью-Йорке открылся Первый Мировой конгресс свободных украинцев, объединивший представителей диаспоры с разных континентов;

1992 год — в 23:00 рубль окончательно вывели из обращения на территории Украины;

2009 год — в Харькове, в центре Союза украинской молодежи, состоялась академия, во время которой торжественно провозгласили и впервые отметили День украиноязычной прессы;

2010 год — в китайском Гуанчжоу начались XVI Азиатские игры;

2014 год — впервые в истории космонавтики на поверхность кометы Чурюмова — Герасименко был спущен автоматический исследовательский модуль.

Какой завтра праздник в Украине и мире

12 ноября Всемирный день балета / © unsplash.com

12 ноября в Украине и мире празднуют Международный день патологии. Выпадает на вторую среду ноября. Патология — это медицинская отрасль, которая занимается изучением причин, природы и развития болезней, а также диагностикой через анализ тканей, органов, клеток, биологических жидкостей.

Также 12 ноября Всемирный день балета. Международное празднование искусства балета, когда ведущие балетные труппы из разных стран открывают “закулисье”: показывают репетиции, упражнения класса, интервью и другие мероприятия для широкой аудитории. Основная идея: дать возможность увидеть, что стоит за сценой балетного искусства — техника, дисциплина, творческий процесс.

А еще 12 ноября Всемирный день борьбы с пневмонией. Пневмония — воспаление легких, которое может быть вызвано бактериями, вирусами или грибками, и которое часто становится смертельным, особенно среди детей и пожилых людей. Первый раз день прошел в 2009 году как совместная инициатива различных организаций здравоохранения.