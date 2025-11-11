- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 274
- Время на прочтение
- 4 мин
Какой завтра, 12 ноября, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать
Завтра, 12 ноября, Всемирный день балета. Верующие чтят память святого священномученика Иосафата, архиепископа Полоцкого. До Нового года осталось 49 дней.
12 ноября 2025 года — среда. 1357-й день войны в Украине.
Какой завтра церковный праздник по новому календарю
Завтра, 12 ноября, верующие празднуют день памяти святого священномученика Иосафата, архиепископа Полоцкого. Иван Кунцевич (мирское имя Иосафата) родился около 1580 во Владимире-Волынском в благочестивой православной семье. С юных лет отличался глубокой верой, любовью к молитве и стремлением монашеской жизни.
В 1604 году поступил в василианский монастырь Святого Троицы в Вильнюсе, где принял монашеское имя Иосафат. Быстро стал известен как подвижник, проповедник и реформатор монашеской жизни. Его проповеди и аскетичность привлекали к нему как простых верующих, так и знать.
1617 года Иосафат поставлен архиепископом Полоцким. Он принялся за восстановление церковной дисциплины, моральное обновление духовенства и углубление религиозной жизни паствы. Решительность и прямота Иосафата вызвали как восхищение, так и резкое противодействие, особенно среди противников унии.
В 1623 году Иосафат приехал в Витебск, чтобы разрешить конфликты между сторонниками и противниками униатской Церкви. Напряжение в городе было чрезвычайно высоким. 12 ноября 1623 года толпа враждебно настроенных людей ворвалась в дом архиерея. Иосафат попытался остановить насилие словами мира, но был жестоко избит, застрелен и убит. Тело сбросили в реку Двина.
Его мученичество стало переломным моментом: смерть Иосафата привлекла внимание Европы и привела к укреплению позиций Униатской Церкви. Иосафата провозгласили блаженным в 1643 году, а канонизировали в 1867 году папой Пием IX.
Что нельзя делать 12 ноября
Не следует начинать ссор, конфликтов — говорили “Кто в этот день поссорится — будет враждовать долго”.
Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом — весь тяжелый труд пойдет ”вопреки”, а человек быстро истощится.
Запрещается начинать новые дела — новое дело “не пойдет”, застрянет или развалится.
Народные приметы и традиции на 12 ноября
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
теплый день — к мягкой зиме;
утром густой туман — ждите потепления;
12 ноября ударил мороз — будет зима с оттепелями;
ветер порывистый, сильный — к ветреной зиме;
вечером яркие звезды — следующие дни будут холодными.
В народе 12 ноября называлось Предзимник. Это название указывало на переходный момент между осенью и ранней зимой.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 12 ноября
Какие завтра именины: Борис, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Константин, Лев, Матвей, Николай, Александр, Афанасий, Степан, Федор.
Талисманом человека, рожденного 12 ноября, является топаз. Этот минерал олицетворяет непоколебимую преданность и тонкую чувственность, а также особенно гармонирует с вдохновенными и творческими натурами.
В этот день родились:
1936 год — Николай Сингаивский, украинский поэт, писатель, переводчик;
1941 год — Юрий Некрасов, украинский кинорежиссер;
1944 год — Александр Авагян, украинский археолог, спелеолог, музыкант и поэт.
Памятные даты 12 ноября
Календарь важных событий в Украине и мире за 12 ноября:
1648 год — после получения откупа казацкое войско прекратило осаду Замостья и отступило от города;
1871 год — в Одессе впервые вышел на профессиональную сцену Марко Кропивницкий, дебютировавший в труппе народного русского театра графов Марковых и Чернышева;
1893 год — в журнале “San Francisco Morning Call” появился первый печатный рассказ 17-летнего Джона Гриффита (Джека Лондона) под названием “Тайфун у берегов Японии”;
1918 год — гетман Павел Скоропадский официально утвердил автокефалию Украинской Православной Церкви;
1918 год — Австрия провозгласила себя республикой, завершив монархическую эпоху Габсбургов;
1922 год — в Киеве открыли городскую картинную галерею;
1925 год — в Праге на совместном съезде представителей Украинского Национального объединения и Союза Освобождения Украины была основана Легия украинских националистов;
1944 год — 14-я Галицкая добровольческая дивизия войск СС “Галичина” была переименована в 14-ю Военную гренадерскую дивизию СС (Первую украинскую);
1967 год — в Нью-Йорке открылся Первый Мировой конгресс свободных украинцев, объединивший представителей диаспоры с разных континентов;
1992 год — в 23:00 рубль окончательно вывели из обращения на территории Украины;
2009 год — в Харькове, в центре Союза украинской молодежи, состоялась академия, во время которой торжественно провозгласили и впервые отметили День украиноязычной прессы;
2010 год — в китайском Гуанчжоу начались XVI Азиатские игры;
2014 год — впервые в истории космонавтики на поверхность кометы Чурюмова — Герасименко был спущен автоматический исследовательский модуль.
Какой завтра праздник в Украине и мире
12 ноября в Украине и мире празднуют Международный день патологии. Выпадает на вторую среду ноября. Патология — это медицинская отрасль, которая занимается изучением причин, природы и развития болезней, а также диагностикой через анализ тканей, органов, клеток, биологических жидкостей.
Также 12 ноября Всемирный день балета. Международное празднование искусства балета, когда ведущие балетные труппы из разных стран открывают “закулисье”: показывают репетиции, упражнения класса, интервью и другие мероприятия для широкой аудитории. Основная идея: дать возможность увидеть, что стоит за сценой балетного искусства — техника, дисциплина, творческий процесс.
А еще 12 ноября Всемирный день борьбы с пневмонией. Пневмония — воспаление легких, которое может быть вызвано бактериями, вирусами или грибками, и которое часто становится смертельным, особенно среди детей и пожилых людей. Первый раз день прошел в 2009 году как совместная инициатива различных организаций здравоохранения.