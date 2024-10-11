Какой завтра, 12 октября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 12 октября День экономиста в Украине. Верующие чтят память святых мучеников Прова, Тараха и Андроника. До Нового года осталось 80 дней.

12 октября 2024 года — суббота. 962-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

12 октября в церковном календаре – день памяти святых мучеников Прова, Тараха и Андроника. Они были христианскими мучениками, погибшими за свою веру в начале IV века во времена правления римского императора Диоклетиана. Они были схвачены и подвергнуты пыткам за отказ отречься от своей веры и приносить жертвы римским богам. Пров, Тарах и Андроник отличались своей твердой верой и мужеством перед лицом страшных испытаний. Они были приговорены к смертной казни и в конечном итоге были убиты за свое христианское исповедание.

Что нельзя делать 12 октября

Не стоит убирать в доме и стирать белье.

Запрещается покупать церковные свечи – будете болеть.

Нельзя оскорблять других, мстить.

Народные приметы и традиции на 12 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: тусклые звезды к теплу;

звезды мерцают — может скоро заснежить;

яркие звезды – ждите мороза;

дует северный ветер – к быстрому похолоданию;

на небе очень много звезд – в следующем году будет большой урожай.

12 октября на небе очень много звезд — в следующем году будет большой урожай / Фото: Unsplash

В старину в этот день наблюдали небо, особенно смотрели на звезды, чтобы спрогнозировать погоду и будущий урожай. Крестьяне готовили горох и кукурузу к весеннему сезону.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 12 октября

Какие завтра именины: Александр, Богдан, Денис, Иван, Макар, Николай, Остап, Тарас.

Талисманом человека, рожденного 12 октября является амазонит. Сегодня минерал используется при болезнях позвоночника. А в древности верили, что амазонит помогает омолодить кожу и разгладить морщинки.

В этот день родились:

1881 год – украинский художник, представитель символизма и модерна, создатель почтовых марок Иван Мясоедов;

1937 год – украинский политик, правозащитник Степан Хмара;

1977 год – украинский гимнаст, двукратный призер Олимпийских игр Александр Береш.

Памятные даты 12 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 12 октября:

1428 год — в ходе Столетней войны англичане начинают осаду Орлеана;

1492 год — Христофор Колумб, переплыв Атлантический океан, достигает современных Багамских островов, искренне веря, что добрался до Восточной Азии;

1618 год — армия Речи Посполитой совместно с казацкими отрядами пытается захватить Москву;

1727 год — на Генеральном совете в Глухове Даниила Апостола избирают гетманом Левобережной Украины (по новому стилю);

1860 год – Гарибальди Дзузеппе провозглашает Виктора Эммануила королем объединенного Королевства Италия;

1863 год – в Женеве образуют Международный Красный Крест;

1871 год — президент США Улисс Грант запрещает Ку-клукс-клан и приказывает арестовать лидеров этой организации;

1863 год – в Лондоне основывают Английскую футбольную ассоциацию;

1905 год – Норвегия разрывает унию со Швецией и становится независимым королевством;

1917 год — экипаж миноносца "Завидный" поднимает Украинский флаг и отказывается его спускать;

1939 год — Народное Собрание Западной Украины под давлением большевиков принимают декларации, направленные на вхождение края в состав УССР;

1947 год — в западных областях РСФСР начинается самая массовая за послевоенный период депортация украинцев;

1956 год – создают Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ);

1965 год – на торжественной церемонии в Букингемском дворце члены группы The Beatles становятся кавалерами Ордена Британской империи;

1994 год – в городе Вади-Араба на иордано-израильской границе подписывают полномасштабный договор о мире между Израилем и Иорданией;

2010 год — в результате столкновения локомотива с пассажирским автобусом в Никопольском районе погибает 45 человек.

Погода на 12 октября

Завтра, 12 октября, в Киеве будет облачно, весь день сильный дождь. Во Львове с самого утра согласится, без осадков. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе пасмурно, весь день ожидается сильный дождь, который закончится только вечером.

Температура воздуха в Киеве +13 днем и +10 ночью. Во Львове +12 днем и +6 ночью. В Харькове +21 днем и +12 ночью. В Одессе +19 днем и +13 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

12 октября отмечают Международный день африканских пингвинов / Фото: Unsplash

12 октября в Украине и мире празднуют Всемирный день экономиста и День экономиста в Украине. Этот праздник чествует профессионалов, работающих в области экономики, исследующих рынки, анализирующих финансовые тенденции и помогающих формировать экономическую политику. Экономисты играют немаловажную роль в понимании сложных экономических процессов и влияют на принятие решений как на государственном, так и на корпоративном уровне.

Также 12 октября День свободомыслия. Он посвящен отстаиванию свободы мысли и права на свободное выражение. Цель этого дня — подчеркнуть важность критического мышления, научного скептицизма и рационализма. Свободомыслие способствует поиску истины, развитию общества и поддержанию демократических ценностей. Именно сегодняшний день служит напоминанием о том, что свобода мысли является неотъемлемой частью человеческого достоинства.

А еще 12 октября Международный день крика в момент разочарования. Это день, когда люди могут отпустить свои отрицательные эмоции, крича от разочарования. Цель этого дня – помочь людям выпустить пару и снять стресс здоровым способом. Жизнь бывает тяжелой, и иногда просто необходимо позволить себе уронить эмоции.

12 октября Международный день астрономии. Приходится дважды в год – весной и осенью. Этот праздник был начат в 1973 году астрономом и астрологом Дугласом Бергером с целью популяризации астрономии. В этот день астрономы-любители и профессионалы открывают телескопы для общественности, организуют лекции и мероприятия, чтобы познакомить людей с удивительным миром звезд, планет и галактик.

Также 12 октября День Колумба. Это праздник, отмечающий прибытие Христофора Колумба в Америку 12 октября 1492 года. Его празднуют во многих странах, особенно в США, где он является официальным национальным праздником.

А еще 12 октября Всемирный день мигрирующих птиц. Этот день посвящен повышению осведомленности о важности миграции птиц и защите их маршрутов. Миграция птиц – это важный этап их жизни, когда они перелетают на большие расстояния, чтобы найти лучшие условия для выживания, размножения и зимовки. Этот день также создан для поддержания усилий, направленных на сохранение природных сред обитания птиц, часто страдающих от потери среды, изменения климата и других антропогенных факторов. Празднуя этот день, люди могут принять участие в различных мероприятиях, таких как наблюдение за птицами, участие в программах сохранения и учебных мероприятиях.

12 октября празднуют Международный день африканских пингвинов. Этот день посвящен повышению осведомленности о положении африканских пингвинов и защите их среды. Африканские пингвины, такие известные как пингвины Магеллана, являются одними из самых больших морских птиц в мире. Они обитают в южной части Атлантического океана, у берегов Южной Африки, Антарктиды и островов Южной Америки.

Также 12 октября Всемирный день борьбы с артритом. Этот день предназначен для повышения осведомленности об артрите, поддержки людей, страдающих этой хронической болезнью, и популяризации исследований для поиска новых методов лечения. Артрит – это группа расстройств, вызывающих воспалительные реакции в суставах, что приводит к боли, отеку и постепенному повреждению суставов. Это одна из самых распространенных причин инвалидности у людей старше 65 лет.

А еще 12 октября Европейский день донорства и трансплантации органов. Этот день посвящен повышению осведомленности о важности донорства органов и трансплантации как жизненно важных процедур, которые могут спасти жизнь тысяч людей. Этот день также направлен на поддержку и поощрение людей в донорство органов, а также на улучшение системы организации трансплантации в Европе. Он ставит перед собой цели уменьшить числа людей, ожидающих трансплантации, и повысить осведомленность населения о важности донорства.

12 октября Всемирный день хосписов и паллиативной помощи. Этот день посвящен повышению осведомленности о хосписах и паллиативной помощи, а также поддержке тех, кто оказывает и получает паллиативную помощь. Хосписи – это организации, оказывающие поддержку и помощь людям, страдающим хроническими заболеваниями, а также их семьям. Паллиативная помощь, с другой стороны, направлена на облегчение симптомов и улучшение качества жизни пациентов, страдающих серьезными заболеваниями.