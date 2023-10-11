Какой завтра, 12 октября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 12 октября, Всемирный день экономиста и День экономиста в Украине. Верующие чтят память троих святых мучеников Прова, Тараха и Андроника. До Нового года осталось 80 дней.

12 октября 2023 года – четверг. 596-й день войны в Украине.

Какой завтра, 12 октября, церковный праздник

12 октября в церковном календаре – день памяти трех святых мучеников Прова, Тараха и Андроника. Когда происходили гонения за христианами, троих мужчин схватили и привели на суд к правителю. По очереди Прова, Тараха и Андроника спрашивали, как их зовут, но они все говорили "Я христианин и это имя дороже того, которое мне дали родители". Мучеников долго допрашивали, избивали и наказывали, но утверждали, что не боятся смерти. Когда мучители отчаялись отвлечь христиан от их веры, то бросили мужчин в клетку к диким зверям. Но те их не трогали. Наконец, мучеников убили мечом.

Что запрещено делать в этот день

Не разрешается стирать белье, убирать в доме и ссориться с людьми.

Нельзя мстить или оскорблять кого-нибудь в этот день.

Запрещено покупать церковные свечи, потому что можно навлечь на себя болезнь.

Народные приметы и традиции на 12 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: слабый или порывистый ветер, также постоянно меняющий свое направление — пасмурная погода будет держаться очень долго;

северный ветер в этот день указывает на быстрое похолодание, а южный — на теплую погоду;

на небе ночью много звезд — ждите хорошего урожая в следующем году;

если звезды тусклые – будет тепло, мерцают – в ближайшее время может пойти снег, яркие – к морозу.

12 октября на небе ночью много звезд — ждите хорошего урожая в следующем году / Фото: Pexels

В народном календаре святого Прова часто связывали со звездами. Поэтому в этот день было принято до утра наблюдать за небесными светилами, гадать и предсказывать будущий урожай. Наши предки относились к звездам с особым уважением, потому что верили, что каждая живая душа имеет своего ангела-хранителя, который имеет вид звезды.

Погода на 12 октября

Завтра, 12 октября, в Киеве пасмурно, без осадков. Во Львове ясное утро, но днем и вечером облачно, осадков не ожидается. В Харькове солнце будет редко появляться из-за облаков, осадков не ожидается. В Одессе ясно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +18 днем и +8 ночью. Во Львове +19 днем и +6 ночью. В Харькове +16 днем и +6 ночью. В Одессе +22 днем и +11 ночью.

Памятные даты 12 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 12 октября:

1428 год — в ходе Столетней войны англичане начинают осаду Орлеана;

1492 год — Христофор Колумб, переплыв Атлантический океан, достигает современных Багамских островов, искренне веря, что добрался до Восточной Азии;

1618 год — армия Речи Посполитой совместно с казацкими отрядами захватывает Москву;

1727 год — на Генеральном совете в Глухове Даниила Апостола избирают гетманом Левобережной Украины;

1860 год – Гарибальди Дзузеппе провозглашает Виктора Эммануила королем объединенного Королевства Италия;

1863 год – в Женеве образуют Международный Красный Крест;

1871 год — Президент США Улисс Грант запрещает Ку-клукс-клан и приказывает арестовать лидеров этой организации;

1863 год – в Лондоне основывают Английскую футбольную ассоциацию;

1905 год – Норвегия разрывает унию со Швецией и становится независимым королевством;

1917 год — экипаж миноносца "Завидный" поднимает Украинский флаг и отказывается его спускать;

1920 год — в Риге подписывают Договор о перемирии и прелиминарных условиях мира, по которому прекращались боевые действия, определялась линия границы в Украине;

1956 год — создают Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ);

1965 год – на торжественной церемонии в Букингемском дворце члены группы The Beatles становятся кавалерами Ордена Британской империи;

1971 год — на Бродвее проходит премьера рок-оперы "Jesus Christ Superstar";

1991 год — в Киеве проходит учредительный съезд Социалистической партии Украины;

1994 год – в городе Вади-Араба на иордано-израильской границе подписывают полномасштабный договор о мире между Израилем и Иорданией;

2010 год — в результате столкновения локомотива с пассажирским автобусом в Никопольском районе погибает 45 человек.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 12 октября

Какие завтра именины: Богдан, Александр, Иван, Денис, Макар, Кузьма, Мартын, Тарас, Николай, Федот.

Талисманом человека, рожденного 12 октября является амазонит. Разновидность минерала микроклина. В древности с помощью шаров из амазонита лечили нервное утомление и укрепляли сердечный нерв. Также верили, что он символ смелости и преданности.

В этот день родились:

1881 год – украинский художник, представитель символизма и модерна, создатель почтовых марок Иван Мясоедов;

1937 год – украинский политик, правозащитник Степан Хмара;

1977 год – украинский гимнаст, двукратный призер Олимпийских игр Александр Береш.

Какой завтра день в Украине и мире

12 октября Всемирный день зрения / Фото: Pexels

12 октября в Украине и мире празднуют Всемирный день экономиста и День экономиста в Украине. В этот день работников отрасли обычно награждают премией Шведского центрального банка. На сегодняшний день эта профессия достаточно популярна на рынке труда. Но следует отметить, что экономисты должны получить высшее образование, иметь аналитический склад ума и достаточные математические знания.

Также 12 октября Всемирный день зрения. Праздник всегда выпадает на второй четверг октября. Оно было начато в 1999 году по инициативе ВОЗ. Событие посвятили проблемам борьбы с офтальмологическими заболеваниями. Глаз является важным органом чувств, который помогает человеку воспринимать до 90% информации. В ходе одного из исследований было обнаружено, что 285 миллионов человек во всем мире имеют нарушение зрения, а 39 миллионов вообще лишены возможности видеть. Каждые пять секунд один человек теряет зрение, а поминутно один ребенок.

А еще 12 октября Всемирный день борьбы с артритом. Событие было создано по инициативе ВОЗ в 1996 году. Артритом называют все заболевания суставов, имеющие воспалительную природу. Среди причин инвалидности чаще всего встречаются именно болезни ревматоидного спектра. Приблизительно каждый сотый человек в мире страдает артритом, а примерно через 6 лет после диагностирования 50% пациентов становятся нетрудоспособными из-за сильной боли.

12 октября празднуют День Колумба. Праздник особенно популярен в США. Оно приурочено к открытию Колумбом Америки, которое произошло именно в этот день 1492 года. В этот день мореплаватель со своей командой прибыл на остров Сан-Сальвадор в Багамах, искренне веря, что приплыл в Восточную Азию. Это событие празднуют как открытие новой части света.