Какой завтра, 12 октября, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 12 октября День работников государственной санитарно-эпидемиологической службы в Украине. Верующие чтят память святых мучеников Прова, Тараха и Андроника. До Нового года осталось 80 дней.

Какой праздник 12 октября 2025 года

Какой праздник 12 октября 2025 года / © ТСН

12 октября 2025 года — воскресенье. 1326-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 12 октября, верующие отмечают день памяти святых мучеников Прова, Тараха и Андроника. Пров, Тарах и Андроник были христианами во времена преследований при императоре Диоклетиане (конец III — начало IV века). Они происходили из Антиохии или ее окрестностей и были известны своей верой, мудростью и благочестием. Когда императорские войска начали преследование христиан, они не отреклись от веры, несмотря на страшные пытки. Известно, что они проповедовали христианство даже перед палачами, обращая многих к вере во Христа. Святые подверглись жестоким пыткам и были казнены за свою веру.

Что нельзя делать 12 октября

  • Нельзя начинать новые дела — начатое 12 октября будет неудачным или приведет к непредсказуемым трудностям.

  • Не следует выбрасывать старые вещи без надобности — это может “слить” благосостояние и удачу.

  • Запрещается тяжело работать — чрезмерный труд в этот день может навредить здоровью и не принести урожай.

Народные приметы и традиции на 12 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

  • утром туман — до холодной и морозной ночи;

  • утром обильная роса — к хорошей погоде в ближайшие дни;

  • сильная морось, дождь — ждите дождливую погоду ближайшие 3-4 дня;

  • листья на деревьях уже желтеют и опадают — будет ранний и холодный зимний период.

12 октября утром туман — до холодной и морозной ночи / © unsplash.com

В народе 12 октября называлось Провские Морозы. Народные наблюдения связывали эту дату с первым серьезным похолоданием.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 12 октября

Какие завтра именины: Богдан, Денис, Иван, Макар, Николай, Александр, Остап, Тарас.

Талисманом человека, рожденного 12 октября является амазонит. Сегодня амазонит применяют преимущественно при заболеваниях позвоночника. Раньше люди верили, что этот камень способен омолаживать кожу и разглаживать морщины, поворачивая лицом свежесть и юношеский вид.

В этот день родились:

  • 1881 год — Иван Мясоедов, украинский художник, представитель символизма и модерна, создатель почтовых марок;

  • 1937 год — Степан Хмара, украинский политик, правозащитник;

  • 1977 год — Александр Береш, украинский гимнаст, двукратный призер Олимпийских игр.

Памятные даты 12 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 12 октября:

  • 1428 год — Во время Столетней войны английские войска начинают осаду города Орлеан;

  • 1492 год — Христофор Колумб, пересек Атлантический океан, достигает территории современных Багамских островов, искренне считая, что он прибыл в Восточную Азию;

  • 1727 год — На Генеральном совете в Глухове Даниила Апостола избирают гетманом Левобережной Украины;

  • 1860 год — Джузеппе Гарибальди провозглашает Виктора Эммануила королем объединенного Королевства Италия;

  • 1863 год — В Женеве создают Международный Красный Крест;

  • 1863 год — В Лондоне основывают Английскую футбольную ассоциацию;

  • 1871 год — Президент США Улисс Грант запрещает деятельность Ку-клукс-клана и приказывает арестовать его лидеров;

  • 1905 год — Норвегия разрывает унию со Швецией и обрела независимость как королевство;

  • 1917 год — Экипаж миноносца “Завидный” поднимает украинский флаг и отказывается его спускать;

  • 1920 год — В Риге подписывают договор о перемирии и предварительных условиях мира, который прекращал боевые действия и определял границу на территории Украины;

  • 1939 год — Народное Собрание Западной Украины под давлением большевиков принимают декларации, предусматривавшие присоединение края к УССР;

  • 1947 год — В западных областях РСФСР начинается массовая депортация населения;

  • 1956 год — Создают Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ);

  • 1965 год — Члены группы The Beatles на торжественной церемонии в Букингемском дворце получают звание кавалеров Ордена Британской империи;

  • 1968 год — В Мехико (Мексика) торжественно открывают XIX Олимпийские игры;

  • 1971 год — На Бродвее проходит премьера рок-оперы “Jesus Christ Superstar”;

  • 1991 год — В Киеве проходит учредительный съезд Социалистической партии Украины;

  • 1994 год — В Вади-Арабе, на иордано-израильской границе, подписывают полномасштабный мирный договор между Израилем и Иорданией;

  • 2010 год — В Никопольском районе из-за столкновения локомотива с пассажирским автобусом погибает 45 человек.

Какой завтра праздник в Украине и мире

12 октября в Украине празднуют День работников государственной санитарно-эпидемиологической службы / © pixabay.com

12 октября в Украине отмечают День работников государственной санитарно-эпидемиологической службы. Выпадает на второе воскресенье октября. Его цель — отдать уважение специалистам, которые обеспечивают безопасную среду для жизни и труда людей, контролируют качество пищевых продуктов, воды, санитарное состояние общественных мест и учреждений здравоохранения. Работники санитарно эпидемиологической службы имеют решающее значение во время вспышек инфекционных болезней и пандемий, проводя эпидемиологический надзор и профилактические мероприятия.

Также 12 октября День профессиональных союзов Украины. Праздник людей, объединяющих работников для защиты их трудовых, социальных и экономических прав. Оно подчеркивает важность солидарности, взаимоподдержки и справедливых условий труда. Профессиональные союзы существуют как объединение людей, совместно борющихся за справедливую заработную плату, безопасные условия труда и социальную защиту.

А еще 12 октября День художника Украины. Выпадает на второе воскресенье октября. Праздник установлен для того, чтобы почтить труд художников, подчеркнуть их вклад в культурное и духовное развитие общества. Художники всегда были важными свидетелями истории и жизни народа, сохраняя традиции и передавая через искусство эстетические ценности будущим поколениям.

12 октября празднуют Международный день борьбы с артритом. Ежегодная глобальная кампания, посвященная повышению осведомленности об артрите и других ревматических заболеваниях, оказывающих значительное влияние на качество жизни миллионов людей в мире. Главная цель праздника — информировать общественность о симптомах и последствиях артрита, привлечь внимание к проблемам пациентов и популяризировать раннюю диагностику и эффективное лечение.

Также 12 октября Всемирный день экономиста и День экономиста в Украине. Профессиональный праздник людей, исследующих закономерности развития экономики, анализируют финансовые процессы и разрабатывают стратегии повышения благосостояния общества.

А еще 12 октября Международный день геологического тайника. Это специально разработанные подземные объекты, предназначенные для длительного хранения опасных отходов, в том числе радиоактивных. Примером является проект Cigeo во Франции, предусматривающий строительство глубокого геологического хранилища для радиоактивных отходов на глубине около 500 метров.

