Какой завтра, 12 сентября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 12 сентября, День специалиста радиоэлектронной борьбы Вооруженных Сил Украины. Верующие чтят память святого священномученика Автонома. До Нового года осталось 110 дней.
12 сентября 2024 года — четверг. 932-й день войны в Украине.
Что завтра за церковный праздник
12 сентября в церковном календаре – день памяти святого священномученика Автонома. Он был епископом в Италии во время правления императора Диоклетиана (284–305). Из-за преследований христиан он покинул свою страну и поселился в Вифинии, в городке Сорея. Автоном ревностно проповедовал христианство и обратил многих язычников, основав великую церковь, которую освятил во имя Архистратига Михаила. Он рукоположил Корнилия сначала в сан диакона, а затем в пресвитера. Во время службы в храме язычники напали на него и после пыток убили, облив алтарь его кровью. После его смерти тело святого было похоронено по христианскому обычаю, а впоследствии на месте его погребения была построена церковь. Мощи святого Автонома были найдены нетленными и создан храм во его имя.
Что нельзя делать 12 сентября
- Нельзя ругаться, злословить, желать зла.
- Запрещается тяжело работать, убирать в доме.
- Не следует отказывать в помощи и подаянии.
Народные приметы и традиции на 12 сентября
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: все листья на дубе и берегу уже опали — зима будет теплой;
- все листья еще держатся на дереве — к суровой зиме;
- на дубе много желудей — в следующем году будет большой урожай;
- хорошая погода – такова будет еще несколько дней.
С этого дня змеи уже начинают прятаться по норам. Поэтому в лес ходить очень опасно.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 12 сентября
Какие завтра именины: Даниил, Иван, Николай, Алексей, Семен.
Талисманом человека, рожденного 12 сентября является турмалин. Издавна верили, что этот камень помогает медитировать. Также считалось, что турмалин убирает всякую тревогу и страхи.
В этот день родились:
- 1892 год – гуцульский народный мастер деревянной резьбы Юрий Корпанюк;
- 1965 год – украинский хоккеист и тренер Евгений Алипов;
- 1994 год – украинская теннисистка Элина Свитолина.
Памятные даты 12 сентября
Календарь важных событий в Украине и мире за 12 сентября:
- 490 год до н. э. — Марафонская битва (во время греко-персидской войны греческие войска под командованием Мильтиада одерживают победу над персидскими войсками Дария I);
- 1504 год — Христофор Колумб в ходе четвертого, последнего, плавание отправляется из Америки в Испанию;
- 1683 год — происходит Венская битва, в результате которой объединенная армия Священной Римской империи и Речи Посполитой во главе с Яном III Собеским одерживает победу над османским войском;
- 1789 год — французский революционер Жан-Поль Марат выпускает первый номер газеты "Друг народа";
- 1898 год — в Киеве открывают Киевский политехнический институт;
- 1934 год — образуют политический союз Латвии, Литвы и Эстонии (т. н. Балтийская Антанта);
- 1944 год — на территорию Германии вступают первые американские войска;
- 1958 год — в компании Texas Instruments создают первую микросхему;
- 1990 год — подписывают договор об окончательном урегулировании по Германии;
- 1991 год — в Киеве демонтируют монумент в честь Октябрьского переворота на Майдане Незалежности;
- 2008 год — в Харькове проходит первый в Украине концерт группы "Queen", который посещает около 350 тысяч зрителей.
Погода на 12 сентября
Завтра, 12 сентября, в Киеве облачно, днем возможен мелкий дождь. Во Львове пасмурно, без осадков. В Харькове пасмурно, осадков не ожидается. В Одессе ясно лишь вечером, ночью мелкий дождь, который по утрам перерастет в дождь с грозой, а после обеда сменится небольшим дождем.
Температура воздуха в Киеве — +28 днем и +19 ночью. Во Львове — +24 днем и +13 ночью. В Харькове — +31 день и +20 ночью. В Одессе — +25 днем и +20 ночью.
Какой завтра день в Украине и мире
12 сентября в Украине празднуют День специалиста радиоэлектронной борьбы Вооруженных Сил Украины. Этот праздник был установлен приказом министра обороны Украины от 12 января 2006 года. Однако в 2012 году его отменили вместе со многими другими профессиональными праздниками. Впоследствии, в 2021 году, приказом Главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Валерия Залужного, праздник был восстановлен. Войска радиоэлектронной борьбы играют немаловажную роль в защите стратегических систем управления войсками и оружием от препятствий врагу.
Также 12 сентября Всемирный день дельфинов. Это глобальная инициатива, направленная на повышение осведомленности о сохранении дельфинов и проблемах, с которыми они сталкиваются. Этот день напоминает о красоте, разуме и значении этих морских млекопитающих, а также о неотложной необходимости защитить их от различных антропогенных угроз, таких как разрушение среды обитания, загрязнение, охота и рыболовство.
А еще 12 сентября День школьных фотографий. Этот праздник посвящен сохранению воспоминаний о школьных годах из-за фотографий, которые часто становятся важной частью школьных альбомов. Этот день напоминает о важности документирования школьной жизни и о создании воспоминаний, которые остаются на всю жизнь. Многие школы организуют специальные фотосессии, где учащиеся могут сделать свои индивидуальные и групповые фотографии.
12 сентября День компьютерщика и программиста. Это неофициальный праздник программистов, который выпадает на 256-й день года. Число 256 выбрано не случайно: это количество чисел, которые можно выразить с помощью одного байта (2 в восьмой степени). Этот праздник является признанием важности и вклада программистов и компьютерщиков в современный мир. Они создают программы, которые упрощают нашу жизнь, автоматизируют процессы и открывают новые возможности для развития технологий.
Также 12 сентября Международный день вязания крючком. Этот праздник посвящен всем, кто увлекается вязанием крючком, и имеет целью популяризацию этого вида рукоделия. Инициатором создания этого праздника стал блогер из США, увлекшийся производством вязальных крючков. Он призвал провести международный праздник, посвященный вязанию, и эта идея нашла поддержку среди рукодельниц во всем мире. Вязание крючком имеет длинную историю, но документально подтверждено, что эта техника появилась и стала популярной только в начале XIX века. Вязанием крючком восхищались как бедняки, так и представители состоятельного класса, а позже даже королевские особы.
А еще 12 сентября Международный день осознанности. Этот праздник был начат в 2011 году издательством Wisdom Publications, специализирующимся на издании книг по буддийской философии и практических материалов об осознанности. Целью этого дня является повышение осведомленности о пользе и ценности осознанности. Осознанность помогает людям сосредотачиваться на настоящем моменте, испытывать свое тело, эмоции и потребности, а также уменьшать стресс и улучшать общее самочувствие.
12 сентября празднуют Международный день Организации Объединенных Наций по сотрудничеству Юг-Юг. Этот праздник был начат для повышения осведомленности о важности сотрудничества между развивающимися странами для достижения общих целей устойчивого развития. История этого дня начинается с 1974 года, когда Генеральная Ассамблея ООН создала специальное подразделение для содействия техническому сотрудничеству между развивающимися государствами. В 1978 г. на конференции в Буэнос-Айресе был утвержден план действий по развитию этого сотрудничества, известный как Буэнос-Айресский план.