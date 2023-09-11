Какой завтра, 12 сентября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

12 сентября 2023 года — вторник. 566-й день войны в Украине.

Какой завтра, 12 сентября, церковный праздник

12 сентября в церковном календаре – день памяти священномученика Автонома. Он был проповедником, обратившим в христианство множество язычников. Образовалась спустя некоторое время немалая община, для которой Автоном решил построить и освятить храм. В те времена императором был Диоклетиан, поощрявший гонения христиан. Он приказал схватить автономию, но святитель узнал об этом и успел скрыться. Он сумел и дальше проповедовать.

Как-то новообращенные разрушили капище идолов и язычники, желая мести напали на храм христиан. Они убили Автонома и помяли алтарь святой церкви его кровью. Дьяконесса Мария вытащила тело святителя из-под груды камней и похоронила его по-христиански. Когда правителем стал Константин Великий, то на месте захоронения Автонома построили храм.

Что запрещено делать в этот день

Не рекомендуется ходить в лес, потому что выползают из своих гнезд змеи.

Если увидели змею, ее ни в коем случае нельзя убивать, иначе можно навлечь на себя несчастье.

Нельзя в этот день находиться в неубранном доме.

Народные приметы и традиции на 12 сентября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: на деревьях много желтых листьев — осень будет длинной;

идет дождь – ждите затяжную зиму;

много желудей уродилось — будет теплая зима и плодородное лето;

услышать гром — к теплой осени;

высоко растущие сорняки — выпадет много снега.

12 сентября много желудей уродило — будет теплая зима и плодородное лето / Фото: Pexels

В этот день обязательно занимались генеральной уборкой дома. Также занимались тем, что собирали рябину, из которой потом делали разнообразные заготовки на зиму. По поверью этого дня рябина обладала особой целебной силой. Требовалось быть крайне осторожными во время уборки рябины, так как считалось плохим признаком случайное повреждение дерева.

Погода на 12 сентября

Завтра, 12 сентября, в Киеве ясно без осадков. Во Львове облачно с прояснениями, осадков не ожидается. В Харькове пасмурное утро, затем облачно с прояснениями, без осадков. В Одессе ясно, что осадков не предполагается.

Температура воздуха в Киеве — +25 днем ​​и +15 ночью. Во Львове — +27 днем ​​и +14 ночью. В Харькове — +22 днем ​​и +12 ночью. В Одессе — +24 днем ​​и +17 ночью.

Памятные даты 12 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 12 сентября:

490 год до н. э. — марафонская битва (во время греко-персидской войны греческие войска под командованием Мильтиада одерживает победу над персидскими войсками Дария I);

1504 год — Христофор Колумб в ходе четвертого, последнего, плавание отправляется из Америки в Испанию;

1683 год — происходит Венская битва, в результате которой объединенная армия Священной Римской империи и Речи Посполитой во главе с Яном III Собеским одерживает победу над османским войском;

1789 год — французский революционер Жан-Поль Марат выпускает первый номер газеты "Друг народа";

1898 год — в Киеве открывают Киевский политехнический институт;

1934 год — образуют политический союз Латвии, Литвы и Эстонии (т. н. Балтийская Антанта);

1940 год — вблизи поселка Монтиньяк (Франция) четыре местных подростка находят пещеру-грот с настенными рисунками в возрасте 15—17 тысяч лет, которые являются одной из лучших коллекций доисторической живописи периода раннего палеолита;

1944 год — на территорию Германии вступают первые американские войска;

1958 год — в компании Texas Instruments создают первую микросхему;

1990 год — подписывают договор об окончательном урегулировании по Германии;

1991 год — в Киеве демонтируют монумент в честь Октябрьского переворота на Майдане Незалежности;

2008 год — в Харькове проходит первый в Украине концерт группы "Queen", который посетило около 350 тысяч зрителей.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 12 сентября

Какие завтра именины: Александр, Арсений, Афанасий, Гавриил, Григорий, Даниил, Дионисий, Ефрем, Иван, Игнатий, Леонид, Макар, Никодим, Павел, Петр, Савва, Спиридон, Федор, Христофор, Иаков, Елизавета.

Талисманом человека, рожденного 12 сентября, является турмалин. Этот камень был известен очень давно, первые упоминания появились еще на Дальнем Востоке. В переводе название означает "разноцветное". Издавна верили, что турмалин оказывает благоприятное влияние на наш организм. Поэтому его часто использовали в альтернативной медицине.

В этот день родились:

1875 год — украинский композитор, дирижер, этнограф Александр Кошиц;

1892 год — гуцульский народный мастер деревянной резьбы Юрий Корпанюк;

1994 год — украинская теннисистка Элина Свитолина.

Какой завтра день в Украине и мире

12 сентября Международный день вязания крючком / Фото: Pexels

12 сентября в Украине празднуют День специалиста радиоэлектронной борьбы ВСУ. Праздник был основан приказом Министра обороны Украины от 12 января 2006 года. Однако в 2012 году праздник решили отменить, потому что произошло тотальное сокращение всех подразделений РЭБ. В 2014 году на момент начала войны войска Украины были практически полностью оставлены без столь необходимой радиоэлектронной поддержки, когда на востоке страны происходили боевые действия. Войска радиоэлектронной борьбы — специальные войска, предназначенные для специальных мер по завоеванию господства в эфире, защите своих стратегических систем управления войсками и оружием от преднамеренных препятствий врага.

Также 12 сентября Международный день вязания крючком. Интересно, что инициатором создания такого праздника стали не сами рукодельницы, а американский блоггер, увлекавшийся производством крючков для вязания. Он призвал в своем блоге провести международный праздник, посвященный вязанию. Техника вязания крючком имеет очень длинную историю. но существуют документы, подтверждающие, что она появилась и распространилась только в начале XIX столетия. При этом вязание крючком было популярно среди всех слоев населения.

А еще 12 сентября Международный день осознанности. Впервые праздник провели по инициативе издательства Wisdom Publications в 2011 году. Оно занимается выпуском современных и старых книг о буддийской философии, различных практических материалов об осознанности. Главная цель праздника состоит в том, чтобы усилить информированность людей о ценности и полезности осознанности.

12 сентября Международный день Организации Объединенных Наций по сотрудничеству Юг-Юг. В 1974 году Генеральная ассамблея ООН утвердила создание специального подразделения согласно Программе Развития ООН, которое помогло бы технической поддержке между развивающимися государствами. Эта инициатива повлияла на развитие главного координационного органа по сотрудничеству Юг-Юг.