12 сентября 2025 года — пятница. 1297-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 12 сентября, верующие празднуют день памяти святого священномученика Автонома. Святой Автоном жил в первые века христианства в период, когда христианская вера подвергалась гонениям со стороны римской власти. Он был священником и активно проповедовал христианство среди людей, поддерживая его в духовной жизни.

Его особенностью было соединение пастырского служения и личной аскезы. Автоном не только учил верующих, но и сам ревностно заботился о духовном развитии и нравственной чистоте. Священномученик Автоном пострадал за веру во Христа, когда римские власти начали преследовать христиан. Он отказался приносить жертвы идолам и отречься от Христа, за что был заключен и подвергнут жестоким пыткам. В конечном счете он принял мученическую смерть, оставляя после себя пример непоколебимой веры.

Что нельзя делать 12 сентября

Не следует начинать ни одного важного дела — день считается “неспокойным”.

Нельзя ругаться, ссориться — конфликты в этот день считаются опасными для здоровья.

Запрещается есть много тяжелой пищи — чрезмерное переедание влияет на самочувствие.

Народные приметы и традиции на 12 сентября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

утром большая роса — к хорошему урожаю ягод и грибов;

ясный рассвет — к теплому и солнечному дню;

южный ветер — осень будет затяжной и теплой;

на закате красное небо — ждите хорошую погоду на следующий день;

листья начали активно желтеть — к холодной осени.

В народе 12 сентября носило название Осенний Автоном. Это был период, когда начинали активно убирать урожай и готовиться к осени.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 12 сентября

Какие завтра именины: Даниил, Иван, Николай, Алексей, Афанасий, Семен, Федор.

Талисманом человека, рожденного 12 сентября, является турмалин. С давних времен считалось, что этот камень способствует глубокой медитации и внутренней концентрации. Ему также приписывали способность снимать тревогу, разгонять страхи и успокаивать разум.

В этот день родились:

1892 год — Юрий Корпанюк, гуцульский народный мастер деревянной резьбы;

1965 год — Евгений Алипов, украинский хоккеист и тренер;

1994 год — Элина Свитолина, украинская теннисистка.

Памятные даты 12 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 12 сентября:

490 год до н. э. — во время греко-персидских войн происходит Марафонское сражение: греческие войска под предводительством Мильтиада одерживают выдающуюся победу над войсками Дария I;

1504 год — Христофор Колумб завершает четвертое и последнее плавание, отправившись из Америки в Испанию;

1683 год — в Венской битве объединенное войско Священной Римской империи и Речи Посполитой под командованием Яна III Собеского наносит поражение османской армии;

1789 год — французский революционер Жан-Поль Марат выпускает первый номер своей газеты “Друг народа”;

1898 год — в Киеве открывает свои двери Киевский политехнический институт;

1934 год — образуют политический союз Латвии, Литвы и Эстонии, известный как Балтийская Антанта;

1940 год — возле поселка Монтиньяк во Франции четверо местных подростков открывают пещеру с настенными рисунками в возрасте 15-17 тысяч лет, которые ныне считаются одной из самых ценных коллекций доисторической живописи раннего палеолита;

1944 год — на территорию Германии вступают первые американские войска;

1953 год — полгода после смерти Иосифа Сталина первым секретарем Компартии СССР становится Никита Хрущев;

1958 год — компания Texas Instruments создает первую микросхему;

1990 год — подписывают договор об окончательном урегулировании вопросов по Германии;

1991 год — в Киеве демонтируют монумент в честь Октябрьского переворота на Майдане Незалежности;

2008 год — в Харькове проходит первый концерт легендарной группы Queen в Украине, которая посещает около 350 тысяч зрителей.

Какой завтра праздник в Украине и мире

12 сентября в Украине празднуют День специалиста радиоэлектронной борьбы Вооруженных Сил Украины. Это профессиональный праздник военных, специализирующихся на радиоэлектронной борьбе (РЭБ) — важной составляющей современных вооруженных конфликтов. Цель праздника — подчеркнуть роль и значение специалистов РЭБ в обеспечении обороноспособности страны.

Также 12 сентября Всемирный день дельфинов. Он посвящен защите дельфинов и повышению осведомленности об угрозах, с которыми они сталкиваются в природе. Цель праздника — показать важность сохранения дельфинов и морских экосистем. Проводятся образовательные мероприятия: лекции, выставки, вебинары и видеопрезентации по дельфинам.

А еще 12 сентября Международный день вязания крючком. Этот праздник объединяет любителей рукоделия со всего мира, увлекающихся искусством создания изделий крючком. Вязание крючком существует более 400 лет и происходит из Европы. Эта техника позволяет создавать как простую практичную одежду, так и сложные декоративные изделия.

12 сентября празднуют Международный день осознанности. Этот праздник призван привлечь людей к практике осознанности и важности психического и эмоционального здоровья. Поощрить людей жить в данный момент, чувствовать и осознавать свои мысли, эмоции и действия. Повысить осведомленность о пользе медитации, концентрации и осознанных практик для здоровья и благополучия.

Также 12 сентября Международный день Организации Объединенных Наций по сотрудничеству Юг-Юг. Этот праздник посвящен развитию сотрудничества между странами Глобального Юга — развивающимися государствами для совместного решения экономических, социальных и экологических проблем. Его цель состоит в том, чтобы подчеркнуть важность солидарности и взаимной помощи между развивающимися странами.