- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 34
- Время на прочтение
- 4 мин
Какой завтра, 12 сентября, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать
Завтра, 12 сентября День специалиста радиоэлектронной борьбы Вооруженных Сил Украины. Верующие чтят память святого священномученика Автонома. До Нового года осталось 110 дней.
12 сентября 2025 года — пятница. 1297-й день войны в Украине.
Какой завтра церковный праздник по новому календарю
Завтра, 12 сентября, верующие празднуют день памяти святого священномученика Автонома. Святой Автоном жил в первые века христианства в период, когда христианская вера подвергалась гонениям со стороны римской власти. Он был священником и активно проповедовал христианство среди людей, поддерживая его в духовной жизни.
Его особенностью было соединение пастырского служения и личной аскезы. Автоном не только учил верующих, но и сам ревностно заботился о духовном развитии и нравственной чистоте. Священномученик Автоном пострадал за веру во Христа, когда римские власти начали преследовать христиан. Он отказался приносить жертвы идолам и отречься от Христа, за что был заключен и подвергнут жестоким пыткам. В конечном счете он принял мученическую смерть, оставляя после себя пример непоколебимой веры.
Что нельзя делать 12 сентября
Не следует начинать ни одного важного дела — день считается “неспокойным”.
Нельзя ругаться, ссориться — конфликты в этот день считаются опасными для здоровья.
Запрещается есть много тяжелой пищи — чрезмерное переедание влияет на самочувствие.
Народные приметы и традиции на 12 сентября
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
утром большая роса — к хорошему урожаю ягод и грибов;
ясный рассвет — к теплому и солнечному дню;
южный ветер — осень будет затяжной и теплой;
на закате красное небо — ждите хорошую погоду на следующий день;
листья начали активно желтеть — к холодной осени.
В народе 12 сентября носило название Осенний Автоном. Это был период, когда начинали активно убирать урожай и готовиться к осени.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 12 сентября
Какие завтра именины: Даниил, Иван, Николай, Алексей, Афанасий, Семен, Федор.
Талисманом человека, рожденного 12 сентября, является турмалин. С давних времен считалось, что этот камень способствует глубокой медитации и внутренней концентрации. Ему также приписывали способность снимать тревогу, разгонять страхи и успокаивать разум.
В этот день родились:
1892 год — Юрий Корпанюк, гуцульский народный мастер деревянной резьбы;
1965 год — Евгений Алипов, украинский хоккеист и тренер;
1994 год — Элина Свитолина, украинская теннисистка.
Памятные даты 12 сентября
Календарь важных событий в Украине и мире за 12 сентября:
490 год до н. э. — во время греко-персидских войн происходит Марафонское сражение: греческие войска под предводительством Мильтиада одерживают выдающуюся победу над войсками Дария I;
1504 год — Христофор Колумб завершает четвертое и последнее плавание, отправившись из Америки в Испанию;
1683 год — в Венской битве объединенное войско Священной Римской империи и Речи Посполитой под командованием Яна III Собеского наносит поражение османской армии;
1789 год — французский революционер Жан-Поль Марат выпускает первый номер своей газеты “Друг народа”;
1898 год — в Киеве открывает свои двери Киевский политехнический институт;
1934 год — образуют политический союз Латвии, Литвы и Эстонии, известный как Балтийская Антанта;
1940 год — возле поселка Монтиньяк во Франции четверо местных подростков открывают пещеру с настенными рисунками в возрасте 15-17 тысяч лет, которые ныне считаются одной из самых ценных коллекций доисторической живописи раннего палеолита;
1944 год — на территорию Германии вступают первые американские войска;
1953 год — полгода после смерти Иосифа Сталина первым секретарем Компартии СССР становится Никита Хрущев;
1958 год — компания Texas Instruments создает первую микросхему;
1990 год — подписывают договор об окончательном урегулировании вопросов по Германии;
1991 год — в Киеве демонтируют монумент в честь Октябрьского переворота на Майдане Незалежности;
2008 год — в Харькове проходит первый концерт легендарной группы Queen в Украине, которая посещает около 350 тысяч зрителей.
Какой завтра праздник в Украине и мире
12 сентября в Украине празднуют День специалиста радиоэлектронной борьбы Вооруженных Сил Украины. Это профессиональный праздник военных, специализирующихся на радиоэлектронной борьбе (РЭБ) — важной составляющей современных вооруженных конфликтов. Цель праздника — подчеркнуть роль и значение специалистов РЭБ в обеспечении обороноспособности страны.
Также 12 сентября Всемирный день дельфинов. Он посвящен защите дельфинов и повышению осведомленности об угрозах, с которыми они сталкиваются в природе. Цель праздника — показать важность сохранения дельфинов и морских экосистем. Проводятся образовательные мероприятия: лекции, выставки, вебинары и видеопрезентации по дельфинам.
А еще 12 сентября Международный день вязания крючком. Этот праздник объединяет любителей рукоделия со всего мира, увлекающихся искусством создания изделий крючком. Вязание крючком существует более 400 лет и происходит из Европы. Эта техника позволяет создавать как простую практичную одежду, так и сложные декоративные изделия.
12 сентября празднуют Международный день осознанности. Этот праздник призван привлечь людей к практике осознанности и важности психического и эмоционального здоровья. Поощрить людей жить в данный момент, чувствовать и осознавать свои мысли, эмоции и действия. Повысить осведомленность о пользе медитации, концентрации и осознанных практик для здоровья и благополучия.
Также 12 сентября Международный день Организации Объединенных Наций по сотрудничеству Юг-Юг. Этот праздник посвящен развитию сотрудничества между странами Глобального Юга — развивающимися государствами для совместного решения экономических, социальных и экологических проблем. Его цель состоит в том, чтобы подчеркнуть важность солидарности и взаимной помощи между развивающимися странами.