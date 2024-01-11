Какой завтра, 12 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

12 января 2024 года — пятница. 688-й день войны в Украине.

Какой завтра, 12 января, церковный праздник

12 января в церковном календаре – день памяти Татьяны Римской. Родилась в семье римского чиновника, тайно исповедовавшего христианство, поэтому выросла в церковных традициях. В молодом возрасте она отказалась выходить замуж, потому что хотела посвятить жизнь Господу. Во времена правления императора Александра Севера христиане подверглись тяжелым гонениям. Татьяну тогда тоже схватили и привели к языческому капищу, чтобы она там принесла пожертвование идолам. Женщина не согласилась, поэтому ее долго пытали. Однако все ее раны чудом исцелялись. После молитвы Татьяны все идолы разрушились. Александр увидел, что не может справиться с Татьяной и приказал зарубить ее мечом. Такая же судьба позже ждала и ее отца.

Что нельзя делать 12 января

Нельзя ругаться и ссориться, особенно с родными.

Запрещено заниматься физическим трудом, убирать, стирать.

Если у вас попросят подаяние, особенно еду, не отказывайте.

Народные приметы и традиции на 12 января

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: солнце рано взошло — скоро потеплеет и птицы вернутся из теплых краев;

ясная и морозная погода – к хорошему урожаю;

звездное небо ночью означает, что весна придет рано;

снежит — к дождливому лету;

теплая и снежная погода — урожая в этом году не будет;

ветер дует с юга — к малоурожайному и засушливому лету;

какая погода в этот день, таким будет декабрь;

метель — к большому урожаю хлеба.

12 января ясная и морозная погода — к хорошему урожаю / Фото: Pexels

Наши предки верили, если хоть немного выпить в этот день, то весь год будет счастливым. А еще обязательно молились святой Татьяне. Существовало поверье, если в этот день жениться, то семейная жизнь будет долгой.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 12 января

Какие завтра именины: Петра, Саввы, Ильи, Макара, Татьяны.

Талисманом человека, рожденного 12 января, является жадеит. Минерал, имеющий зеленый цвет. Благодаря своей красоте во многих странах жадеит считается одним из самых популярных камней после алмаза. Издавна считалось, что он помогает человеку обрести мудрость и отвагу.

В этот день родились:

1986 год — украинская певица, представительница Украины на песенном конкурсе Евровидения 2013, заняла третье место Злата Огневич;

1990 год — украинский шахматист, в возрасте 12 лет и 211 дней стал самым молодым гроссмейстером в истории, внесен в Книгу рекордов Гиннесса Сергей Карякин;

1999 год — украинский скелетонист, первый в истории этого вида спорта украинский представитель на Олимпийских играх Владислав Гераскевич.

Памятные даты 12 января

Календарь важных событий в Украине и мире за 12 января:

1554 год — Баиннаун, создатель крупнейшей империи в истории Юго-Восточной Азии, становится королем Бирмы;

1848 год — в Палермо на Сицилии начинается восстание против короля Двух Сицилий Фердинанда II и неаполитанских Бурбонов – хронологически первое от "Весны народов";

1879 год — начинается война между британскими колонистами в Южной Африке и местными племенами зулусов;

1920 год — в Варшаве (Польша) проходит заседание членов правительства УНР с участием председателя Директории С. Петлюры, на котором заслушан доклад министра труда А. Беспалко о деятельности правительства в Украине, положении в Украине, решении правительства созвать предпарламент и об утверждении Брацлавской краевой управы ;

1923 год — в Кривом Роге ГПУ "разоблачает" крупную украинскую повстанческую организацию, было арестовано более 200 человек;

1932 год — Гетти Каравей становится первой женщиной, избранной в Сенат США;

1938 год — немецкий археолог Вильгельм Кениг во время раскопок под Багдадом обнаруживает предмет, который оказался древнейшей батареей из гальванических элементов;

1939 год — в Хусте проходит учредительное собрание "Общества греко-католических священников";

1939 год — в Полтаве начинают курсировать первые шесть такси;

1942 год — рейхскомиссар Украины издает постановление о применении строгих мер наказания в отношении горняков, уклоняющихся от регистрации на бирже труда и тем самым саботирующих приказ немецких властей об обязательной трудовой повинности;

1954 год — в австрийской провинции (земле) Форарльберг в результате схода лавины погибает 200 человек;

1964 год — Папа Римский Павел VI назначает митрополита Иосифа Слепого членом конгрегации для Восточной церкви;

1965 год — мэр города Торонто (Канада) подписывает прокламацию о провозглашении 22 января "Днем украинской независимости";

1967 год — впервые крионировали тело человека – профессора психологии Университета Калифорнии Джеймса Бедфорда;

1974 год — Вячеслав Чорновил обращается с заявлением к председателю президиума Верховного Совета УССР, в котором сообщалось, что, начиная с 12 января 1972 года (дня его ареста и начала широких репрессий против течения шестидесятников в украинской литературно-общественной жизни), он ежегодно, как в заключении, так и после, будет отмечать однодневной голодовкой вплоть до справедливого пересмотра его и других аналогичных дел;

1981 год — проходит премьера сериала "Династия" на телеканале Ай-Би-Си;

1990 год — новая власть Румынии первой из стран Восточного блока и бывших членов Организации Варшавского договора запрещает коммунистическую партию;

1990 год — начинается семидневный погром армян в Баку;

1998 год — 19 стран-членов Евросоюза подписывают протокол о запрете клонирования человека;

2004 год — крупнейшее (на то время) в мире круизное судно "Queen Mary 2" отправляется в свое первое плавание через Атлантический океан;

2007 год — Китай сбивает собственный метеорологический спутник, осуществив, таким образом, первое применение оружия в космосе за последние двадцать лет;

2008 год — создают крымскотатарскую википедию;

2010 год — около 17:00 по местному времени, в центральной части Гаити с незначительным интервалом происходят два землетрясения магнитудой 7,0 и 5,9 соответственно, парализована телефонная связь и линии электропередач, разрушены и повреждены многие здания, в том числе президентский дворец и здание штаб-квартиры миротворческой миссии ООН, погибает более 100 тыс. человек.

Погода на 12 января

Завтра, 12 января, в Киеве облачно, днем будет идти мелкий снег. Во Львове пасмурно, на протяжении всего дня будет идти снег. В Харькове облачно, к вечеру ожидается мелкий снег. В Одессе облачно, ночью до утра прекратится, а днем начнется мелкий дождь, который закончится до наступления вечера.

Температура воздуха в Киеве — 0 днем и -8 ночью. Во Львове — 0 днем и -3 ночью. В Харькове — -4 днем и -14 ночью. В Одессе — +5 днем и ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

12 января в Украине День украинского политзаключенного / Фото: Pexels

12 января в Украине День украинского политзаключенного. Естественно считать, что гражданин любой страны мира может свободно пользоваться основными правами человека (иметь собственное мнение, исповедовать определенную религию, участвовать в объединениях и т.п.). Однако, к сожалению, многие ощутили на себе, что государства не всегда придерживаются задекларированных ценностей. Во времена Советского Союза те украинцы, которые боролись за свободу и независимость для своего народа, часто страдали из-за репрессий и преследований со стороны власти. Фактически они были обречены стать политическими заключенными — людьми, осуждаемыми по политическим причинам.

Несмотря на то, что Украина — самая большая страна Европы, долгое время у украинцев не было собственной государственности. Впервые украинцы обрели независимость 1918 года, но ненадолго. Уже с 1922 года Украина присоединилась к союзу республик СССР. С тех пор власти пытались не допустить никакой возможности украинского освободительного движения. Для этого использовали разные средства, от жестокого голодомора до политики упорной русификации. Но советская диктатура не смогла подавить национальное сознание украинцев. После окончания Второй мировой войны мечта стать свободными снова начала набирать обороты. В основном она локализовалась в западных областях.

Так, в 1955 году в Ивано-Франковске была создана подпольная организация, которая называлась Объединенная партия освобождения Украины, деятельность которой заключалась в пропаганде среди населения идея независимой Украины. 1958 организацию разоблачили, а всех ее членов осудили на сроки от 7 до 10 лет заключения. В 1961 году во Львове также была разоблачена организация Украинского рабоче-крестьянского союза. Одним из ее организаторов был Левко Лукьяненко, юрист, которого сначала приговорили к смерти, а затем сменили наказание на 15 лет заключения.

Подобным образом, советская власть сломала судьбы и жизнь многих сознательных патриотов Украины. Часто людей арестовали даже из-за запрещенной литературы, распространения листовок или вывешивания украинского национального флага. 12 января 1972 года в Киеве начались массовые аресты, продолжавшиеся три дня. В то время были задержаны публицисты, историки и литераторы, Василий Стус, Стефания Шабатура, Вячеслав Чорновил, Михаил Осадчий и другие. Они были известны под названием "шестидесятники". Практически все подсудимые получили очень серьезные приговоры.