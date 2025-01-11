Какой завтра, 12 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

12 января 2025 года — воскресенье. 1054-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

12 января в церковном календаре – день памяти святой мученицы Татьяны. Она родилась в конце II века в Риме в аристократической семье. Ее отец был тайным христианином и воспитал донку в христианской вере. Когда Татьяна достигла совершеннолетия, она решила посвятить свою жизнь Богу и стала диаконисой в Римской церкви. Татьяна помогала больным, бедным и арестованным, а также вела активную проповедническую деятельность. В 229 году император Александр Север начал гонения на христиан, и Татьяна была схвачена и подвергнута пыткам. Она отказывалась от своей веры и была казнена в январе 230 года.

Что нельзя делать 12 января

Не следует ссориться и ругаться.

Не отказывайте в подаянии.

Запрещается стирать, убирать.

Народные приметы и традиции на 12 января

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: какая погода, таким будет декабрь;

солнце взошло рано – уже скоро потепление;

ночью звездное небо – до ранней весны;

снег идет – лето будет дождливым.

Какая погода 12 января, таким будет декабрь / Фото: Unsplash

Святой Татьяне в этот день обязательно молились об успехах в учебе и работе. Существовало поверье, если молодая пара женится, то будет жить вместе долго и счастливо.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 12 января

Какие завтра именины: Илья, Макар, Петр, Татьяна.

Талисманом человека, рожденного 12 января является жадеит. Давно верили, что этот камень помогает нормализовать кровяное давление. Жадеит дарит человеку уверенность в себе, учит смотреть в будущее с радостью.

В этот день родились:

1960 год – украинский актер театра и кино, народный артист Украины Станислав Боклан;

1986 год — украинская певица, представительница Украины на песенном конкурсе Евровидения 2013, заняла третье место Злата Огневич;

1999 год – украинский скелетонист, первый в истории этого вида спорта украинский представитель на Олимпийских играх Владислав Гераскевич.

Памятные даты 12 января

Календарь важных событий в Украине и мире за 12 января:

1554 год — Баиннаун, создатель крупнейшей империи в истории Юго-Восточной Азии, становится королем Бирмы;

1848 год – в Палермо на Сицилии начинается восстание против короля Двух Сицилий Фердинанда II и неаполитанских Бурбонов – хронологически первое из "Весны народов";

1879 год – начинается война между британскими колонистами в Южной Африке и местными племенами зулусов;

1923 год — в Кривом Роге ГПУ "разоблачают" крупную украинскую повстанческую организацию, арестовывают более 200 человек;

1932 год — Гетти Каравей становится первой женщиной, избранной в Сенат США;

1938 год — немецкий археолог Вильгельм Кениг во время раскопок под Багдадом обнаруживает предмет, который оказался древнейшей батареей из гальванических элементов;

1939 год – в Полтаве начинают курсировать первые шесть такси;

1954 год — в австрийской провинции (земле) Форарльберг в результате схода лавины погибает 200 человек;

1964 год — Римский Папа Павел VI назначает митрополита Иосифа Слепого членом конгрегации для Восточной церкви;

1965 год — мэр города Торонто (Канада) подписывает прокламацию о провозглашении 22 января "Днем украинской независимости";

1967 год – впервые крионированное тело человека – профессора психологии Университета Калифорнии Джеймса Бедфорда;

1974 год — Вячеслав Чорновил обращается с заявлением к председателю президиума Верховного Совета УССР, в котором сообщалось, что, начиная с 12 января 1972 года (дня его ареста и начала широких репрессий против течения шестидесятников в украинской литературно-общественной жизни), он ежегодно, как в заключении, так и после, будет отмечать однодневной голодовкой вплоть до справедливого пересмотра его и других аналогичных дел;

1998 год — 19 стран — членов Евросоюза подписывают протокол о запрете клонирования человека;

2007 год — Китай создает собственный метеорологический спутник, осуществив, таким образом, первое применение оружия в космосе за последние двадцать лет;

2008 год – создают крымскотатарскую википедию;

2024 год — премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибывает в Киев с военной помощью для Украины и подписывает с главой государства Владимиром Зеленским двустороннее соглашение о безопасности, которое будет действовать до момента вступления Украины в НАТО.

Погода на 12 января

Завтра, 12 января, в Киеве будет облачно, вечером мелкий снег. Во Львове пасмурно, с утра и до вечера будет снег. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе ясно, осадков не предполагается.

Температура воздуха в Киеве +1 днем и -1 ночью. Во Львове 0 днем и -2 ночью. В Харькове +3 днем и -1 ночью. В Одессе +4 днем и +1 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

12 января в Украине День украинского политзаключенного / Фото: Unsplash

12 января в Украине День украинского политзаключенного. Это памятная дата, начатая украинским освободительным движением 1975 года, чтобы привлечь внимание к проблеме политических репрессий и поддержать украинцев, пострадавших из-за своей борьбы за независимость и права человека. Дата была выбрана не случайно. В январе 1972 г. в Украине началась масштабная волна арестов украинских диссидентов, вошедшая в историю как "большой погром". Советские власти жестко подавляли деятельность украинских правозащитников, членов диссидентских организаций, таких как Украинская Хельсинкская группа. Репрессии были направлены против тех, кто отстаивал национальную идентичность, язык и культуру, выступал против русификации и политического угнетения.

В независимой Украине этот день сохранился как символическое событие, напоминающее о цене свободы и необходимости защиты прав человека. К сожалению, проблема политзаключенных актуальна и сегодня. В контексте российской агрессии и оккупации части территорий Украины многие украинцы стали политическими заключенными Кремля. Их поддержка, международное давление и борьба за их увольнение являются важными задачами для государства и общества. День украинского политзаключенного делает акцент на единстве, солидарности и напоминает о том, что борьба за права человека продолжается.