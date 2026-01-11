Какой праздник 12 января 2026 года / © ТСН

12 января 2026 года — понедельник. 1418-й день войны в Украине.

Какой завтра праздник

12 января верующие празднуют День памяти святой мученицы Татьяны (Татьянин день) / © Фото из открытых источников

Завтра, 12 января, верующие празднуют День памяти святой мученицы Татьяны (Татьянин день). Святая Татьяна жила в Риме в начале III столетия. Она происходила из знатной семьи, но избрала христианскую веру и служение Богу. В правление императора Александра Севера Татьяну жестоко пытали за отказ поклоняться языческим богам. По преданию, во время ее страданий совершались чудеса, укреплявшие веру христиан. В конце концов святую казнили, и она приняла мученическую смерть за Христа.

12 января в Украине День украинского политзаключенного / © pexels.com

12 января в Украине День украинского политзаключенного. Дата посвящена украинцам, которых в разные периоды истории преследовали, арестовывали и уничтожали за политические убеждения, национальную позицию и борьбу за независимость Украины. Дату избрали в память о массовых арестах украинской интеллигенции, начавшихся 12 января 1972 года — одной из самых жестоких волн репрессий советского режима.

12 января День упорной работы / © pexels.com

Также 12 января День упорной работы. Неофициальная мотивационная дата, посвященная ценности труда, выдержке и последовательному движению к цели. Его воспринимают как напоминание, что большие результаты рождаются по ежедневным усилиям, а не по мгновенным успехам.

12 января День поцелуя рыжего / © pexels.com

А еще 12 января День поцелуя рыжего. Неофициальный, теплый и шутливый праздник, посвященный рыжеволосым людям и их уникальности. Его отмечают как день комплиментов, внимания и искренней симпатии к тем, кого природа наделила яркими огненными волосами.

12 января День без глютена / © pexels.com

12 января День без глютена. Неофициальная дата, посвященная повышению осведомленности о глютене и безглютеновом питании. Этот день призван обратить внимание на людей с целиакией, непереносимостью или чувствительностью к глютену, для которых отказ от него не тренд, а жизненная необходимость. Также он напоминает о важности осознанного отношения к пище и собственному здоровью.