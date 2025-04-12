Какой праздник 13 апреля 2025 года / © ТСН

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13 апреля 2025 года — воскресенье. 1145-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 13 апреля, верующие празднуют день памяти святого священномученика Артемона. Он был чрезвычайно предан Богу человеку, который жил очень давно, еще в III веке, в городе Лаодикия (территория современной Турции). Он был священником и всю свою жизнь посвятил служению Церкви. Не просто исполнял обязанности, а делал это с большим сердцем: хорошо знал Священное Писание, жил скромно, правдиво и помогал другим.

Его духовным наставником был епископ Сисиний — вместе они держали духовный фронт во время преследования христиан. И когда наступили страшные гонения за императора Декия, Артемон не скрылся, не отрекся от веры, не испугался — хоть мог бы спасти свою жизнь, если бы просто сказал язычникам то, что они хотели услышать.

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Он твердо сказал: “Я верю во Христа и не поклонюсь вашим идолам”. За это его схватили, пытали, мучили, но он выдержал все и до конца остался верен Богу. И погиб как мученик, став настоящим героем веры.

Что нельзя делать 13 апреля

Не ходили в лес, особенно в одиночестве.

Не начинали новых дел — верили, что это может “ужалить” (принести неприятности).

Нельзя было убивать змей, даже если увидел — это сулило болезнь или несчастье.

Народные приметы и традиции на 13 апреля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

если в этот день тепло — лето будет ранним и теплым;

дождь на Артемона — хороший урожай на хлеб;

утренняя роса — к ясному лету;

гром 13 апреля — на теплое лето и хороший урожай;

журавли летят высоко — лето будет сухое и жаркое;

если на небе много звезд, будет много ягод и грибов.

13 апреля журавли летят высоко — лето будет сухим и жарким. / © Pixabay

В народные 13 апреля носило название Костер или Фомаида Медуница. Последнее название связано с цветком медуницей, который расцветает в этот период. Медуница или медуница является одним из символов весны, и ее медовый запах ассоциируется с приходом тепла, когда пробуждается природа.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 13 апреля

Какие завтра именины: Дмитрий, Георгий.

Талисманом человека, рожденного 13 апреля является лал. Самоцвет известен со времен древности. В прошлом считалось, что он имеет способность исцелять любой недуг своего владельца.

В этот день родились:

1936 год — Оксана Иваненко, украинская детская писательница, переводчица;

1949 год — Юрий Ковалев, украинский поэт, критик, литературовед, педагог;

1995 год — Богдан Сыроед, украинский пианист, композитор и профессор Саламанского университета.

Памятные даты 13 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире за 13 апреля:

1204 год — крестоносцы под предводительством папы Иннокентия III захватили Константинополь, который был центром православия;

1598 год — французский король Генрих IV утвердил Нантский эдикт, дававший гугенотам права, поддерживая гражданское единство, секуляризм и веротерпимость;

1814 год — немецкий математик Карл Витте получил докторскую степень в возрасте всего 12 лет;

1870 год — в Нью-Йорке торжественно открыли знаменитый Музей искусств “Метрополитен”;

1923 год — в Лондоне состоялось торжественное открытие стадиона Уэмбли;

1924 год — в Греции основан футбольный клуб АЕК;

1928 год — в Киеве состоялась премьера фильма Александра Довженко “Звенигора”;

1940 год — начался один из этапов депортации к западу от Украины, когда было выселено около 320 тыс. лиц;

1943 год — в Вашингтоне открыли мемориал Томаса Джефферсона;

1953 год — вышла первая книга о Джеймсе Бонде “Казино “Рояль”” Яна Флеминга;

1967 год — песня “Something Stupid”, исполненная Фрэнком Синатрой вместе с дочерью Нэнси, возглавила американский чарт;

1975 год — в Бейруте начались столкновения между палестинскими боевиками и христианскими силами, что положило начало Гражданской войне в Ливане;

1986 год — Папа Иоанн Павел II стал первым папой, посетившим синагогу;

1991 год — песня “I’ve Been Thinking About You” группы “Londonbeat” возглавила американский чарт;

2012 год — Верховная Рада Украины приняла новый Уголовный процессуальный кодекс;

2014 год — и.о. Президент Украины Александр Турчинов объявил начало Антитеррористической операции на востоке страны.

Какой завтра праздник в Украине и мире

13 апреля в Украине празднуют День работника оборонно-промышленного комплекса Украины / © ТСН.ua

13 апреля в Украине празднуют День работника оборонно-промышленного комплекса Украины. С 2023 года отмечается именно в этот день. Оборонно-промышленный комплекс включает в себя предприятия, создающие оружие, военную технику и другие специализированные средства. Эта отрасль является основой защиты Украины, а ее работники обеспечивают не только армию, но и технологический прогресс в стране.

День работника ОПК — это признание важности этих людей для национальной безопасности, подчеркивание их вклада в оборону и стабильность государства. Празднование обычно сопровождается торжественными мероприятиями, награждениями и активностями, способствующими признанию значимости этой отрасли для развития страны.

Также 13 апреля Всемирный день памяти жертв Катынского расстрела. Он посвящен почтинию более 20 000 польских офицеров, солдат, гражданских лиц и представителей интеллигенции, которых в 1940 году расстреляли советские войска. Эти ужасные события произошли в лесах под Катынью, а также на других территориях, таких как Тверь и Харьков.

Расстрел был организован советским правительством в то время, когда Польша находилась под оккупацией Советского Союза. Без всякого судебного процесса и следствия эти люди были арестованы и казнены. Среди жертв были офицеры армии, полицейские, художники, ученые — люди, которые могли быть важны для развития страны.

Годами советские власти отрицали свою причастность к этой трагедии, но только в 1990-х годах было признано, что ответственность за расстрелы лежит на НКВД.

А еще 13 апреля Международный день осведомленности о функциональных неврологических расстройствах. Целью этого дня является привлечение внимания к расстройствам, влияющим на нервную систему, но не связанным с физическими повреждениями мозга или нервов. Такие состояния могут вызвать симптомы, такие как паралич, тремор, судороги или проблемы с движением и речью, но при этом нельзя найти органических изменений, объясняющих эти симптомы.

13 апреля празднуют Международный день благодарения растениям. Этот день направлен на то, чтобы напомнить, насколько важны для планеты растения, ведь они обеспечивают нас кислородом, пищей, лекарствами и многими ценными ресурсами. Растения — это база жизни на Земле. Они не только производят кислород через фотосинтез, но и служат источником питания для многочисленных видов, в том числе и для человека. Они помогают стабилизировать климат, защищают почву от эрозии и поддерживают баланс в природе. Кроме того, растения имеют важное значение для медицины, фармацевтики и даже возобновляемых источников энергии.

Также 13 апреля Всемирный день борьбы с сексуальным насилием над детьми. Этот день призван напомнить обществу о необходимости активно бороться с сексуальным насилием над детьми и повышать осведомленность о том, как защитить детей от таких преступлений.

Сексуальное насилие над детьми — одна из самых страшных форм насилия, которое может оставить глубокие раны как на физическом, так и на психическом уровнях. Травмы, полученные от такого насилия, могут повлиять на всю дальнейшую жизнь ребенка, приводя к серьезным эмоциональным и психологическим проблемам. Поэтому очень важно своевременно выявлять такие случаи, оказывать поддержку пострадавшим и помогать им восстанавливаться.

А еще 13 апреля Всемирный день рок-н-ролла. Рок-н-ролл стал настоящим явлением, которое принесло свободу выражения, новые подходы к жизни и открыто протестовало против устоявшихся норм. Этот день празднует рождение рок-н-ролла в 1950-х годах в США, когда музыка стала голосом молодежи, стремившейся к переменам и независимости. Одним из символов этого жанра стал Элвис Пресли, чьи песни и образ олицетворяют дух целой эпохи. Однако влияние рок-н-ролла не ограничилось только Америкой — он быстро завоевал популярность во всем мире, став основой многих музыкальных направлений.