Какой завтра, 13 апреля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 13 апреля, Всемирный день рок-н-ролла. Верующие чтят память священномученика Артемона. До Нового года осталось 262 дня.

13 апреля 2024 года — суббота. 780-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

13 апреля в церковном календаре — день памяти священномученика Артемона. Артемон жил в III веке и стал одним из тех, кто пал жертвой преследований христиан во времена Римской империи. Во время империи Диоклетиана (284-305 годы) христианство подвергалось суровым преследованиям. Артемон был одним из многочисленных священнослужителей, отказавшихся от запрета выполнять христианские обряды и отказаться от веры во Христа. Он предпочитал верность своим убеждениям над волей власти. В результате верноподданные Диоклетиана арестовали Артемона и подвергли жестоким мучениям. Он отказался отрекаться от своей веры и умер мученической смертью.

Что нельзя делать 13 апреля

Не стоит работать на земле.

Отложите какие-либо домашние дела на другой день.

Нельзя злословить и ругаться.

Народные приметы и традиции на 13 апреля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: вороны сидят на верхушках деревьев – май будет теплым;

громко поет кукушка – приближается потепление;

ночью много звезд — к большому урожаю летом;

уже распустился дуб — к погожим дням.

13 апреля громко поет кукушка — приближается потепление / Фото: Pexels

Наши предки заметили, что в этот день наши предки заметили, что в этот день наши предки наши предки. Ею лечили кровотечения, анемию и туберкулез.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 13 апреля

Какие завтра именины: Георгий, Дмитрий, Марфа.

Талисманом человека, рожденного 13 апреля, является лал. Самоцвет известен с давних времен. В древности верили, что он помогает вылечить любую болезнь своего владельца.

В этот день родились:

1936 год — украинская детская писательница, переводчица Оксана Иваненко;

1949 год — украинский поэт, критик, литературовед, педагог Юрий Ковалев;

1995 год — украинский пианист, композитор и профессор Саламанского университета Богдан Сыроид.

Памятные даты 13 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире за 13 апреля:

1204 год — крестоносцы папы Иннокентия III взяли греко-православный Константинополь;

1598 год — король Франции Генрих IV подписал Нантский эдикт, предоставлявший гражданские права гугенотам, способствуя гражданскому единству, секуляризму и веротерпимости;

1814 год — немецкий математик Карл Витте получил степень доктора философии в возрасте 12 лет;

1870 год — в Нью-Йорке открылся знаменитый Музей искусств "Метрополитен";

1923 год — состоялось торжественное открытие в Лондоне стадиона Уэмбли;

1924 год — в Греции основан футбольный клуб АЕК;

1928 год — в Киеве состоялась премьера фильма Александра Довженко "Звенигора";

1940 год — начался один из этапов депортации из западных областей Украины, выселены почти 320 тыс. человек;

1943 год — в Вашингтоне открыли мемориал Томаса Джефферсона;

1986 год — Иоанн Павел II первым среди пап посетил синагогу;

2012 год — Верховная Рада приняла Уголовный процессуальный кодекс Украины;

2014 год — и.о. президента Украины Александр Турчинов объявил Антитеррористическую операцию на востоке Украины.

Погода на 13 апреля

Завтра, 13 апреля, в Киеве пасмурно, без осадков. Во Львове облачно, без осадков. В Харькове пасмурно, без осадков. В Одессе пасмурно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве — +19 днем и +12 ночью. Во Львове — +16 днем и +9 ночью. В Харькове — +19 днем и +12 ночью. В Одессе — +19 днем и +14 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

13 апреля в Украине и мире празднуют Всемирный день рок-н-ролла / Фото: Pexels

13 апреля в Украине и мире празднуют Всемирный день рок-н-ролла. Хотя это и неофициальный праздник, однако он очень популярен среди поклонников этой драйвовой музыки во всех уголках мира. Рок-н-ролл был создан в США в середине прошлого столетия, но быстро распространился в другие страны.

Также 13 апреля Международный день благодарения растениям. Праздник появился в XXI веке с целью привлечь внимание общества к важному влиянию растений на планету и человека и привлечь к сохранению природы.

А еще 13 апреля Международный день осведомленности о функциональных неврологических расстройствах. Событие было создано для повышения осведомленности о неврологических расстройствах и их влиянии на жизнь и здоровье человека.