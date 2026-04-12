13 апреля 2026 года — понедельник. 1509-й день войны в Украине.

Завтра, 13 апреля, верующие празднуют День памяти святого священномученика Артемона и тех, кто с ним. Он жил в III веке в городе Лаодикия и был благочестивым пресвитером (священником), ревностно проповедовавшим христианскую веру. Во время гонений за императора Диоклетиана Артемона схватили вместе с другими христианами. Его заставляли отречься от веры и принести жертву языческим богам, но он остался непреклонен. Вместе с ним пострадали и другие верующие — его ученики и сослужители, которые тоже не отреклись от Христа. Всех их подвергли жестоким пыткам, а впоследствии казнили. За свою верность они были прославлены как мученики.

13 апреля в Украине отмечают День работника оборонно-промышленного комплекса Украины. Праздник был введен указом президента Владимир Зеленский в 2023 году в условиях полномасштабной войны, чтобы подчеркнуть ключевую роль оборонной отрасли. Это также возможность поблагодарить всех, кто работает «в тылу», но вносит весомый вклад в защиту страны.

Также 13 апреля Международный день благодарения растениям. Неофициальный экологический праздник, цель которого — напомнить людям о важности растений для жизни на Земле и выразить им символическую «благодарность». Этот день не имеет официального государственного статуса, но он популярен среди экоактивистов и всех, кто заботится об окружающей среде. Его главный смысл — сформировать благодарное отношение к природе и осознание, что без растений существование человечества невозможно.

А еще 13 апреля Всемирный день памяти жертв Катынского расстрела. День памяти связан с датой обнародования правды о трагедии — 13 апреля 1943 года, когда было официально сообщено о массовых захоронениях. Катынский расстрел — это серия казней, совершенных по решению советского руководства, в частности, по приказу Иосифа Сталина.

13 апреля празднуют Всемирный день рок-н-ролла. Праздник связан с событием 1954 года — записью песни Rock Around the Clock исполнителя Bill Haley и группы His Comets. Эта композиция стала одним из первых глобальных хитов рок-н-ролла и сделала жанр популярным во всем мире.

Также 13 апреля Международный день осведомленности о функциональных неврологических расстройствах. Ежегодная инициатива, призванная привлечь внимание к сложным и часто недооцененным состояниям нервной системы. Люди с функциональными неврологическими расстройствами (FND) часто сталкиваются с непониманием, ведь внешне их симптомы могут выглядеть как другие неврологические болезни. Этот день напоминает: даже если причина не всегда видна на обследованиях, страдания человека — настоящее и нуждается в понимании и помощи.