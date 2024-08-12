Какой завтра, 13 августа, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 13 августа, Всемирный день левшей. Верующие чтят память святого преподобного Максима Исповедника. До Нового года осталось 140 дней.

13 августа 2024 года — вторник. 902-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

13 августа в церковном календаре – день памяти святого преподобного Максима Исповедника. Он родился около 580 года в Константинополе в благочестивой христианской семье. Получил разностороннее образование, изучил философию, грамматику, риторику и богословие. Максим занимал высокий пост при дворе императора Ираклия, но оставил светскую жизнь, чтобы стать монахом.

Максим Исповедник известен своей борьбой против ереси монофелитов, утверждавшей, что у Христа была только одна воля – божественная. Он активно выступал против этой ереси, защищая православное учение о двух волях во Христе – божественной и человеческой. За свою непоколебимую позицию Максим подвергся преследованиям, был подвергнут пыткам и сослан. Святой Максим умер 13 августа 662 в ссылке.

Что нельзя делать 13 августа

Нельзя плакать и унывать.

Не следует ходить босиком по росе.

Запрещено заниматься тяжелой физической работой.

Народные приметы и традиции на 13 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: вокруг луны кольца — изменится погода;

молодая луна и красный оттенок — погода будет сырой;

ветер тихий — к сухой и теплой погоде, буря — сентябрь будет дождливым;

в лесу много грибов — ждите большой урожай хлеба в следующем году.

13 августа вокруг месяца кольца — изменится погода / Фото: Unsplash

Святому в народе молились о умиротворении души, а еще брали икону Божией Матери и обходили с ней весь дом, чтобы в нем царило только счастье.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 13 августа

Какие завтра именины: Алексей, Василий, Иван, Константин, Максим, Николай, Тихон, Яков, Евдокия, Оксана

Талисманом человека, рожденного 13 августа, является сардоникс. Камень, который использовался с давних времен. Сардоникс считают покровителем геологов, путешественников, исследователей.

В этот день родились:

1979 год – украинская певица, Заслуженная артистка Украины Екатерина Бужинская;

1976 год – украинская преподавательница, Геройка Украины Анна Бортюк;

1984 год – украинская теннисистка Елена Бондаренко.

Памятные даты 13 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 13 августа:

3113 год до н. э — по индейскому календарю мая в этот день создан мир;

1624 год — король Франции Людовик XIII назначает кардинала Ришелье своим первым министром — председателем королевского совета;

1642 год — Христиан Гюйгенс находит ледяную шапку на южном полюсе Марса;

1876 год — открытие в Байройте театра для исполнения произведений Рихарда Вагнера;

1899 год — американскому изобретателю Уильяму Греему выдают патент на телефон-автомат;

1907 год — в Нью-Йорке появляются первые такси;

1932 год — в Риме Маркони впервые испытал коротковолновое радио;

1941 год — в Канаде создают женский армейский корпус;

1964 год — происходит последняя смертная казнь в Великобритании;

2014 год — овладение украинскими силами АТО н. п. Хрящеватое и завершение оперативного окружения оккупированного Луганска для его дальнейшего увольнения.

Погода на 13 августа

Завтра, 13 августа, в Киеве облачно с прояснениями, без осадков. Во Львове ясно, осадков не ожидается. В Харькове без осадков. В Одессе ясно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве — +23 днем и +16 ночью. Во Львове — +24 днем и +13 ночью. В Харькове — +24 днем и +15 ночью. В Одессе — +29 днем и +20 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

13 августа в Украине и мире празднуют Всемирный день левшей / Фото: Unsplash

13 августа в Украине и мире празднуют Всемирный день левшей. Этот праздник был начат в 1976 году организацией Left-Handers International. Цель этого дня — привлечь внимание к потребностям и особенностям левшей людей, а также повысить осведомленность о вызовах, с которыми они сталкиваются в мире, где большинство людей праворуки.

В этот день левши всего мира организуют различные мероприятия и соревнования, чтобы показать свои способности и привлечь внимание к необходимости учитывать их удобства. Например, во многих школах и офисах проводятся акции, где праворукие люди пытаются выполнять задачи левой рукой, чтобы почувствовать, с какими трудностями сталкиваются левши.