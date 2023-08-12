Какой завтра, 13 августа, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

13 августа 2023 — воскресенье. 536-й день войны в Украине.

Какой завтра, 13 августа, церковный праздник

13 августа в церковном календаре – день памяти праведного Евдокима Каппадокиянина. Издавна этот святой считался покровителем семейного очага. Родился в Каппадокии (Малая Азия) в IX веке, когда императором этих земель был Феофил. Родители Евдокима, Василий и Евдокия, происходили из знатных родов, близких императору. С юности Евдоким всю свою жизнь отдавал служению Богу и помощи нуждающимся.

Евдоким угодил Господу своей праведной жизнью, поэтому он призвал его к себе в достаточно молодом возрасте. Мужчине было всего 33 года. На смертном одре он приказал положить его в гроб в той одежде, в которой он умрет. Потом, лежа в комнате, долго молился. Домашние похоронили его так, как Евдоким попросил. У гроба праведного мужа происходило немало чудес, исцелений и чудес.

Что запрещено делать в этот день

В доме не стоит ругаться, кричать, злословить.

В этот день не рекомендуется ехать в далекое путешествие, даже если оно связано с работой.

Запрещается выбрасывать остатки со стола.

Народные приметы и традиции на 13 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: пчелы вылетели с улья на поля — ждите хорошую погоду;

муравьи закрыли вход к муравейнику – будет дождь;

ветреная погода 13 августа — зима будет снежной;

летает паутина к жаркой погоде еще долгое время;

утренний туман быстро рассеялся — погода будет ясной и теплой.

13 августа муравьи закрыли вход в муравейник — будет дождь / Фото: Pexels

Верующие 13 августа молятся праведному Евдокиму, чтобы ни одна беда не проникла в их дома. Церковь в этот день позволяет работать, несмотря на праздник. Более того, считалось, чем больше полезного человек сделает, тем благосклоннее к нему будет Евдоким.

Погода на 13 августа

Завтра, 13 августа, в Киеве ясно без осадков. Во Львове без осадков. В Харькове ясно, хотя во второй половине дня небо может быть покрыто облаками, осадков не ожидается. В Одессе во второй половине дня солнце исчезнет за облаками, чтобы к вечеру появиться снова, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +24 днем и +17 ночью. Во Львове +25 днем и +12 ночью. В Харькове +26 днем и +16 ночью. В Одессе +27 днем и +20 ночью.

Памятные даты 13 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 13 августа:

3113 год до н. — по индейскому календарю Майя в этот день создают мир;

29 год до н. э. — Октавиан проводит первый из трех триумфов в Риме в честь победы над далматами;

1099 год — Пасхалия II выбирают Папой Римским;

1521 год — после трехмесячной осады отряд испанских конкистадоров во главе с Эрнаном Кортесом (Fernando Cortés Monroy Pizarro Altamirano) захватывает столицу ацтеков Теночтитлан (сейчас город Мехико);

1624 год — король Франции Людовик XIII назначает кардинала Ришелье своим первым министром — председателем королевского совета;

1642 год — Христиан Гюйгенс находит ледяную шапку на южном полюсе Марса;

1677 год — начинается Первая чигиринская оборона от османско-татарских войск;

1680 год – индейцы выгоняют испанцев из Санта-Фе (Нью-Мексико);

1704 год – в ходе войны за испанское наследие англо-австрийские войска разбивают французов и баварцев в битве при Бленгейме (Бавария);

1822 год — император Александр I издает рескрипт о запрете всех тайных объединений, в том числе масонских лож;

1868 год — землетрясение в Эквадоре и Перу уносит жизни более 25000 человек;

1876 год – открытие в Байройте театра для исполнения произведений Рихарда Вагнера (Wilhelm Richard Wagner);

1898 год — американский флот захватывает Манилу (Филиппины);

1899 год — американскому изобретателю Уильяму Греему выдают патент на телефон-автомат;

1905 год — в Норвегии проходит референдум о расторжении унии со Швецией;

1907 год – в Нью-Йорке появляются первые такси;

1912 год — французский врач Г. Один объявляет об открытии вируса рака;

1913 год – в Шеффилде выплавляют первую нержавеющую сталь;

1916 год – первые британские танки Mark I тайно отправлены на фронт во Французскую республику;

1917 год – в Каталонии начинается восстание сепаратистов;

1918 год — правительство Великобритании признает чехов как "союзную нацию";

1920 год — во Французской республике двумя греческими воинами ранен премьер-министр Королевства Греция Венизелос;

1923 год — Мустафа Кемаль Ататюрк был избран первым президентом Турции;

1932 год — в Риме Маркони впервые испытывает коротковолновое радио;

1940 год – первый авианалет Люфтваффе на британские военные объекты и города;

1941 год – в Канаде создают женский армейский корпус;

1942 год — премьера в Нью-Йорке полнометражного мультипликационного фильма Уолта Диснея "Бемби";

1945 год – всемирный сионский конгресс принимает требование к правительству Великобритании разрешить въезд в Палестину миллиона евреев;

1946 год – британскими властями начинается депортация из Палестины на Кипр незаконных еврейских иммигрантов;

1948 год — Совет Безопасности ООН принимает резолюцию, в которой признавалось право народа Кашмира на самоопределение;

1952 год — Германия и Япония входят в состав Международного валютного фонда;

1960 год — новое правительство Центральноафриканская Республика провозглашает независимость от Франции;

1961 год – Немецкая Демократическая Республика закрывает государственный кордом между Западным и Восточным Берлином;

1964 год — происходит последняя смертная казнь в Великобритании;

1965 год — дебютное выступление группы "The Jefferson Airplane" на сцене клуба "The Matrix" в Сан-Франциско;

1966 год — запрет мини-юбок в Тунисе;

1967 год — премьера в США фильма Артура Пенна "Бонни и Клайд";

1992 год — в Сараево снайпер убивает продюсера телекомпании "АВС" Дэвида Каплана;

1993 год – в Таиланде заваливается гостиница, погибает около 100 человек;

1997 год – правительство провинции Онтарио (Канада) объявляет о плане закрытия семи атомных электростанций вблизи границы с США;

2002 год – на одном из гавайских островов происходит брак знаменитого актера Николаса Кейджа и дочери короля рок-н-ролла Элизабет Пресли;

2004 год – создают первый подкаст;

2014 год — овладение украинскими силами АТО н. п. Хрящеватое и завершение оперативного окружения оккупированного Луганска для его дальнейшего увольнения.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 13 августа

Какие завтра именины: Антоний, Арсений, Василий, Вениамин, Владимир, Георгий, Евдоким, Иван, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий, Анна.

Талисманом человека, рожденного 13 августа является сардоникс. Одна из разновидностей оникса. Издавна верили, что сардоникс помогает снять боль и воспаление, улучшает слух. Также его считали сильным талисманом, который делает человека сильнее.

В этот день родились:

1773 год – украинский мореплаватель, географ, океанограф Юрий Лисянский;

1979 год – украинская певица, Заслуженная артистка Украины Екатерина Бужинская;

1984 год – украинская теннисистка Елена Бондаренко.

Какой завтра день в Украине и мире

13 августа в Украине и мире празднуют Всемирный день левшей / Фото: Pexels

13 августа в Украине и мире празднуют Всемирный день левшей. Левкой называют человека, который использует левую руку вместо правой. Главная цель этого праздника состоит в том, чтобы привлечь внимание к потребностям левшей, ведь практически все товары изготавливаются в расчете на использование правой рукой. Впервые день отпраздновали в 1976 году, а основан он был основателем Международного клуба левшей Дином Р. Кэмпбеллом. Эта дата стала широко известна с 1992 года.

Также 13 августа День работников строительной отрасли в Украине. Праздник выпадает на второе воскресенье августа. Это профессиональный праздник не только строителей, но всех работников строительной отрасли. Строителями является особая категория рабочих, которые помогают развивать и строить нашу страну.

А еще 13 августа День работников ветеринарной медицины. Праздник был создан указом президента Украины в 2001 году. Слово "ветеринар" имеет латинские корни, а ветеринария довольно древней отраслью, которая появилась еще тогда, когда люди приручили животных. Первая ветеринарная школа была открыта во Франции в XVIII веке по инициативе правителя Людовика XV.