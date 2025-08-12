- Дата публикации
Какой завтра, 13 августа, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать
Завтра, 13 августа, Всемирный день левшей, или Международный день левшей. Верующие чтят память святого преподобного Максима Исповедника. До Нового года осталось 137 дней.
13 августа 2025 года — среда. 1267-й день войны в Украине.
Какой завтра церковный праздник по новому календарю
Завтра, 13 августа, верующие празднуют день памяти святого преподобного Максима Исповедника. Максим происходил из знатной христианской семьи. Он получил блестящее светское и богословское образование. Сначала служил при императорском дворе, занимая должность первого секретаря императора Ираклия, но оставил дворскую службу и принял монашество в монастыре под Константинополем.
Когда в Церкви началось распространение ереси монофелитства (учение об одной воле во Христе вместо двух — человеческой и Божьей), святой Максим стал одним из самых решительных ее противников. Он защищал халкидонское православие, признающее в Иисусе Христе две природы — Божью и человеческую — и соответственно две воли.
Из-за своей твердой позиции относительно истинной веры Максим подвергся преследованиям со стороны власти. В 653 году его арестовали и доставили в Константинополь. В 656 году сослали во Фракию. В 661 году вторично привезли на суд в столицу, где потребовали от него принять ересь. Когда он отказался, ему отрезали язык, а затем отрубили правую руку. После этого его сослали на Кавказ, где он умер в 662 году.
Что нельзя делать 13 августа
Не следует есть мед из нового уборки до освящения — это считается грехом.
Не рекомендуется тяжелый физический труд — в народе говорили: “На Максима не мне соломы — не будет ни риги, ни покоя”.
Нельзя начинать новые важные дела — все новое, начатое в этот день, будет иметь неустойчивую почву.
Народные приметы и традиции на 13 августа
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
ясная погода — сухая осень;
дождь на Максима — осень будет холодная и мокрая;
холодный ветер — зима придет рано;
пчелы летают низко, гудят — ждите дождя;
утренняя роса — к ясной погоде.
В народе 13 августа называлось Максим Теплый. Такое название день получил из-за того, что часто бывает солнечным, теплым, иногда даже жарким.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 13 августа
Какие завтра именины: Антон, Арсений, Василий, Владимир, Георгий, Денис, Иван, Иосиф, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий, Анна, Елизавета.
Талисманом человека, рожденного 13 августа является сардоникс. Камень с глубоким символическим значением. Его ценили еще по античности, считая оберегом для геологов, путешественников и тех, кто открывает новые горизонты.
В этот день родились:
1979 год — Екатерина Бужинская, украинская певица, Заслуженная артистка Украины;
1976 год — Анна Бортюк, украинская преподавательница, Геройка Украины;
1984 год — Елена Бондаренко, украинская теннисистка.
Памятные даты 13 августа
Календарь важных событий в Украине и мире за 13 августа:
3113 год до н. е. — Согласно календарю цивилизации мая, именно в этот день начинается новый мировой цикл;
29 год до н. е. — Октавиан Август устраивает в Риме первый из триумфальных парадов, посвященных победе над далматскими племенами;
1099 год — Папским престолом овладевает Пасхалий II, избранный преемником Урбана II;
1521 год — После длительной осады Эрнан Кортес с отрядом конкистадоров обретает столицу ацтеков — Теночтитлан;
1624 год — Король Франции Людовик XIII доверяет кардиналу Ришелье высшую государственную власть, назначив его первым министром;
1642 год — Астроном Христиан Гюйгенс делает открытие: фиксирует на южном полюсе Марса полярную ледяную шапку;
1677 год — Начинается Первая оборона Чигирина от объединенных войск Османской империи и Крымского ханства;
1680 год — В Санта-Фе (современное Нью-Мексико) местные индейцы поднимают восстание и изгоняют испанских колонизаторов;
1704 год — В битве при Бленгейме (Бавария), англо-австрийская коалиция наносит сокрушительное поражение французско-баварским войскам в пределах Войны за испанское наследство;
1868 год — Мощное землетрясение, встряхивающее территории Эквадора и Перу, уносит жизни более 25 тысяч человек;
1876 год — В Байройте (Германия) открывают специализированный театр для постановок опер Рихарда Вагнера;
1898 год — Во время Испано-американской войны американские военно-морские силы захватывают филиппинскую столицу Манилу;
1899 год — Уильям Грейм получает патент на первый в мире автоматический телефон;
1905 год — В Норвегии проводят референдум, на котором большинство населения проголосовало за расторжение унии со Швецией;
1907 год — На улицах Нью-Йорка появляются первые автомобильные такси;
1913 год — В Шеффилде (Великобритания) происходит историческое выплавление первой партии нержавеющей стали;
1932 год — Адольф Гитлер категорически отвергает предложение стать вицеканцлером;
1946 год — В США создают специальную федеральную комиссию для изучения условий жизни коренного населения — индейцев;
1952 год — Япония и Германия присоединяются к Международному валютному фонду;
1990 год — Указ президента СССР Михаила Горбачева о восстановлении прав жертв политических репрессий 1920-1950-х годов;
1992 год — В Сараево погибает журналист телеканала ABC Дэвид Каплан;
2014 год — Украинские силы АТО устанавливают контроль над поселком Хрящеватое, завершив оперативное окружение Луганска.
Какой завтра праздник в Украине и мире
13 августа в Украине и мире празднуют Международный день волка. Идея создания этого дня принадлежит организации “Wolf Awareness Week” (Неделя осознания волков) в США, которая стремится поддержать сохранение этих уникальных животных, часто страдающих от преследований, охоты и потери среды обитания. Международный день волка — это возможность освежить знания о волках, развеять мифы и стереотипы, а также привлечь людей к защите природы.
Также 13 августа Всемирный день левшей, или Международный день левшей. Этот день возник как способ поддержать и почтить левшей — людей, которые преимущественно используют левую руку для письма, работы и других повседневных действий. В истории левшей часто сжимали или даже заставляли пользоваться правой рукой, что вызывало у многих дискомфорт и проблемы. Поэтому Всемирный день левшей — это также призыв к пониманию и уважению.
А еще 13 августа Всемирный день каллиграфии. Выпадает на вторую среду августа. Каллиграфия — это не просто искусство писать красиво, а утонченное сочетание эстетики, традиции и индивидуальности. Всемирный день каллиграфии был основан, чтобы популяризировать этот уникальный вид искусства, поддержать каллиграфы по всему миру и сохранить наследие традиционного письма, которое в цифровую эпоху рискует быть забытым.