Какой праздник 13 августа 2025 года / © ТСН

13 августа 2025 года — среда. 1267-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 13 августа, верующие празднуют день памяти святого преподобного Максима Исповедника. Максим происходил из знатной христианской семьи. Он получил блестящее светское и богословское образование. Сначала служил при императорском дворе, занимая должность первого секретаря императора Ираклия, но оставил дворскую службу и принял монашество в монастыре под Константинополем.

Когда в Церкви началось распространение ереси монофелитства (учение об одной воле во Христе вместо двух — человеческой и Божьей), святой Максим стал одним из самых решительных ее противников. Он защищал халкидонское православие, признающее в Иисусе Христе две природы — Божью и человеческую — и соответственно две воли.

Из-за своей твердой позиции относительно истинной веры Максим подвергся преследованиям со стороны власти. В 653 году его арестовали и доставили в Константинополь. В 656 году сослали во Фракию. В 661 году вторично привезли на суд в столицу, где потребовали от него принять ересь. Когда он отказался, ему отрезали язык, а затем отрубили правую руку. После этого его сослали на Кавказ, где он умер в 662 году.

Что нельзя делать 13 августа

Не следует есть мед из нового уборки до освящения — это считается грехом.

Не рекомендуется тяжелый физический труд — в народе говорили: “На Максима не мне соломы — не будет ни риги, ни покоя”.

Нельзя начинать новые важные дела — все новое, начатое в этот день, будет иметь неустойчивую почву.

Народные приметы и традиции на 13 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

ясная погода — сухая осень;

дождь на Максима — осень будет холодная и мокрая;

холодный ветер — зима придет рано;

пчелы летают низко, гудят — ждите дождя;

утренняя роса — к ясной погоде.

13 августа пчелы летают низко, гудят — ждите дождя / © unsplash.com

В народе 13 августа называлось Максим Теплый. Такое название день получил из-за того, что часто бывает солнечным, теплым, иногда даже жарким.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 13 августа

Какие завтра именины: Антон, Арсений, Василий, Владимир, Георгий, Денис, Иван, Иосиф, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий, Анна, Елизавета.

Талисманом человека, рожденного 13 августа является сардоникс. Камень с глубоким символическим значением. Его ценили еще по античности, считая оберегом для геологов, путешественников и тех, кто открывает новые горизонты.

В этот день родились:

1979 год — Екатерина Бужинская, украинская певица, Заслуженная артистка Украины;

1976 год — Анна Бортюк, украинская преподавательница, Геройка Украины;

1984 год — Елена Бондаренко, украинская теннисистка.

Памятные даты 13 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 13 августа:

3113 год до н. е. — Согласно календарю цивилизации мая, именно в этот день начинается новый мировой цикл;

29 год до н. е. — Октавиан Август устраивает в Риме первый из триумфальных парадов, посвященных победе над далматскими племенами;

1099 год — Папским престолом овладевает Пасхалий II, избранный преемником Урбана II;

1521 год — После длительной осады Эрнан Кортес с отрядом конкистадоров обретает столицу ацтеков — Теночтитлан;

1624 год — Король Франции Людовик XIII доверяет кардиналу Ришелье высшую государственную власть, назначив его первым министром;

1642 год — Астроном Христиан Гюйгенс делает открытие: фиксирует на южном полюсе Марса полярную ледяную шапку;

1677 год — Начинается Первая оборона Чигирина от объединенных войск Османской империи и Крымского ханства;

1680 год — В Санта-Фе (современное Нью-Мексико) местные индейцы поднимают восстание и изгоняют испанских колонизаторов;

1704 год — В битве при Бленгейме (Бавария), англо-австрийская коалиция наносит сокрушительное поражение французско-баварским войскам в пределах Войны за испанское наследство;

1868 год — Мощное землетрясение, встряхивающее территории Эквадора и Перу, уносит жизни более 25 тысяч человек;

1876 год — В Байройте (Германия) открывают специализированный театр для постановок опер Рихарда Вагнера;

1898 год — Во время Испано-американской войны американские военно-морские силы захватывают филиппинскую столицу Манилу;

1899 год — Уильям Грейм получает патент на первый в мире автоматический телефон;

1905 год — В Норвегии проводят референдум, на котором большинство населения проголосовало за расторжение унии со Швецией;

1907 год — На улицах Нью-Йорка появляются первые автомобильные такси;

1913 год — В Шеффилде (Великобритания) происходит историческое выплавление первой партии нержавеющей стали;

1932 год — Адольф Гитлер категорически отвергает предложение стать вицеканцлером;

1946 год — В США создают специальную федеральную комиссию для изучения условий жизни коренного населения — индейцев;

1952 год — Япония и Германия присоединяются к Международному валютному фонду;

1990 год — Указ президента СССР Михаила Горбачева о восстановлении прав жертв политических репрессий 1920-1950-х годов;

1992 год — В Сараево погибает журналист телеканала ABC Дэвид Каплан;

2014 год — Украинские силы АТО устанавливают контроль над поселком Хрящеватое, завершив оперативное окружение Луганска.

Какой завтра праздник в Украине и мире

13 августа Всемирный день каллиграфии / © unsplash.com

13 августа в Украине и мире празднуют Международный день волка. Идея создания этого дня принадлежит организации “Wolf Awareness Week” (Неделя осознания волков) в США, которая стремится поддержать сохранение этих уникальных животных, часто страдающих от преследований, охоты и потери среды обитания. Международный день волка — это возможность освежить знания о волках, развеять мифы и стереотипы, а также привлечь людей к защите природы.

Также 13 августа Всемирный день левшей, или Международный день левшей. Этот день возник как способ поддержать и почтить левшей — людей, которые преимущественно используют левую руку для письма, работы и других повседневных действий. В истории левшей часто сжимали или даже заставляли пользоваться правой рукой, что вызывало у многих дискомфорт и проблемы. Поэтому Всемирный день левшей — это также призыв к пониманию и уважению.

А еще 13 августа Всемирный день каллиграфии. Выпадает на вторую среду августа. Каллиграфия — это не просто искусство писать красиво, а утонченное сочетание эстетики, традиции и индивидуальности. Всемирный день каллиграфии был основан, чтобы популяризировать этот уникальный вид искусства, поддержать каллиграфы по всему миру и сохранить наследие традиционного письма, которое в цифровую эпоху рискует быть забытым.