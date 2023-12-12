Какой завтра, 13 декабря, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 13 декабря, День рождественского свитера. Верующие чтят память мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста. До Нового года осталось 18 дней.

13 декабря 2023 года — среда. 658-й день войны в Украине.

Какой завтра, 13 декабря, церковный праздник

13 декабря в церковном календаре – день памяти мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста. Эти мужчины пострадали от рук двух императоров, ненавидевших христиан, Максимилиана и Диоклетиана. События происходили примерно в те времена, когда в Армении и Кападокии уверовали в Иисуса Христа. Тогда же правителям донесли, что по вере люди могут удалиться от Римской империи. Святые пытались разоблачить своих палачей в жестокости, проповедовали Слово Божие и помогали бедным.

Что нельзя делать 13 декабря

После заката лучше не выходить из дома, потому что человека может унести с собой нечистая сила.

Не следует ругаться, повышать голос, можно заработать проблемы с горлом.

Этот день считается неудачным для любых процедур с ногами.

Народные приметы и традиции на 13 декабря

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: какая погода в этот день, таким будет весь январь;

домашние животные пьют много воды — ждите вьюгу;

сороки садятся на снег — к теплу;

слышно, как воют волки, значит, скоро ударят сильные морозы;

метель в этот день указывает на позднюю зиму;

солнце села за большую тучу — к метели ночью;

яркие звезды на небе — ждите мороз.

13 декабря слышно, как воют волки, значит, скоро ударят сильные морозы. / Фото: Pexels

В прежние времена в этот день ожидали дождя. Также существовало поверье, что муртады дьявола пытаются стянуть с небосвода солнце, ведь оно для всякой нечистой силы губительно. Чтобы уменьшить метели, забирали все веники со двора в дом. Верили, что именно их злые силы используют для "выметания" солнца.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 13 декабря

Какие завтра именины: Василий, Владимир, Герман, Евгений, Иван, Николай, Яков, Анастасия, Люция.

Талисманом человека, рожденного 13 декабря, является альмандин. Драгоценный камень, являющийся одной из разновидностей граната. Был популярен еще в давние времена. Так, например, в Древних Риме и Греции альмандин считался символом огненной стихии. Его носили те, кто хотел обратить на себя внимание противоположного пола.

В этот день родились:

1926 год – украинский историк Ярослав Дашкевич;

1946 год – украинский пианист, композитор Владимир Быстряков;

1972 год – украинский хирург, доктор медицинских наук Андрей Кебкало.

Памятные даты 13 декабря

Календарь важных событий в Украине и мире за 13 декабря:

1577 год — английская эскадра из 5 кораблей (164 члена экипажа) во главе с Фрэнсисом Дрейком отплывает из Плимута (Англия) для нападений на тихоокеанское побережье испанских владений в Новом Свете;

1642 год — нидерландский мореплаватель Абель Тасман становится первым европейцем, посещающим группу островов в южной части Тихого океана, известную сегодня как Новая Зеландия;

1769 год — начинается первое концертное турне 13-летнего Вольфганга Амадея Моцарта по Италии;

1913 год — торжественное открытие во Львове Национального музея, как собственности украинского сообщества, организатором музея становится митрополит Андрей Шептицкий;

1917 год — Курултай провозглашает Крымскую Народную Республику;

1917 год — Украинская Центральная Рада официально образует Воздушный флот;

1942 год — футболист парижского "Россинга" Стефан Станис забивает в матче Кубка Франции 16 голов в ворота команды "Обри" (мировой рекорд для профессионального футбола);

1958 год — американские ученые производят запуск живого существа в космос с возвращением., обезьяна Гордо на борту ракеты АМ-13 проводит 15 минут в космосе, но, вернувшись на Землю, капсула с обезьяной тонет в океане;

1992 год — в Эдинбурге завершается трехдневная встреча 12 стран Европейского сообщества, на которой принимают компромиссные решения по всем важнейшим спорным вопросам: сумма вкладов беднейших стран — Испании, Ирландии, Греции и Португалии — была уменьшена с учетом их экономических возможностей, согласован ряд экономических мер преодоление спада экономики, а отказ Дании войти в валютный Европейский Союз перестал препятствовать дальнейшей интеграции страны в объединенную Европу;

1994 год — в Массачусетском технологическом институте (США) проходит первая организационная встреча консорциума World Wide Web (W3C), созданного как международная ассоциация для разработки и распространения унифицированных протоколов передачи данных в Сети;

2004 год — Андрей Шевченко становится обладателем "Золотого мяча".

Погода на 13 декабря

Завтра, 13 декабря, в Киеве облачно, вечером мелкий дождь со снегом. Во Львове пасмурно, днем сильный дождь, который к вечеру стихнет. В Харькове облачно, ночью небольшой дождь со снегом, но утром он закончится и дальше без осадков. В Одессе облака с самого утра, большая часть дня без осадков, поближе к вечеру мелкий дождь.

Температура воздуха в Киеве — +2 днем и ночью. Во Львове 2 днем и около 0 ночью. В Харькове — +1 день и 0 ночью. В Одессе — +7 днем и +1 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

13 декабря в Украине и мире празднуют День рождественского свитера / Фото: Pexels

13 декабря в Украине и мире празднуют День рождественского свитера. Эта теплая одежда стала очень популярной в Ирландии и Англии в 80-х годах прошлого века, когда в подобном появился на телешоу "The Cosby Show" его ведущий Билл Косби. Свой второй шанс на популярность рождественский свитер получил в 2010 году, когда телеведущий Джимми Феллон опять же придумал сделать что-то интересное для своих зрителей. Он приступил к проекту "12 дней рождественских свитеров". Каждый день (за 12 дней до Рождества) он брал в окошечке специального адвент-календаря один рождественский свитер и дарил его одному из зрителей.

Также 13 декабря Международный день скрипки. Праздник посвящен одному из самых древних и любимых музыкальных инструментов — скрипке. Ее история началась в 1530 году, когда ее современная конструкция развилась из лиры да браччио и ребека. Первую же современную скрипку приписывают Андреа Амати из Кремоны (Италия).