Какой завтра, 13 декабря, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 13 декабря, День рождественского свитера. Верующие чтят память святых мучеников Евстратия, Евгения, Авксентия, Мардария, Ореста. До Нового года осталось 18 дней.

13 декабря 2024 года — пятница. 1024-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

13 декабря в церковном календаре – день памяти святых мучеников Евстратия, Евгения, Авксентия, Мардария, Ореста. Они были римскими военными, оставшимися верными Христу и казненными за свою веру. Они жили во II веке нашей эры. Их мощи находятся в катакомбах Рима.

Что нельзя делать 13 декабря

Не следует проводить какие-либо операции или другие процедуры, связанные с ногами.

Нельзя повышать голос, ссориться, злословить.

Не стоит выходить из дома после заката.

Народные приметы и традиции на 13 декабря

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: на небе яркие звезды — к морозной погоде;

домашние животные пьют много воды – придет метель;

воют волки — к сильным морозам;

какая погода, таким будет весь январь.

13 декабря воют волки до сильных морозов / Фото: Unsplash

Наши предки верили, что в этот день вся нечисть собирается на земле, накрывает сильными вьюгами жилища людей, закрывая от нас солнечный свет. Чтобы побороть вьюгу, нужно было забрать веники с порога дома.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 13 декабря

Какие завтра именины: Аркадий, Арсений, Василий, Владимир, Григорий, Евгений, Александр, Алексей, Емельян, Иван, Николай, Яков.

Талисманом человека, рожденного 13 декабря, является альмандин. Издавна верили, что этот камень прогоняет скуку. А еще существует мнение, что альмандин привлекает внимание противоположного пола.

В этот день родились:

1926 год — украинский историк Ярослав Дашкевич;

1946 год — украинский пианист, композитор Владимир Быстряков;

1972 год — украинский хирург, доктор медицинских наук, профессор кафедры хирургии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика Андрей Кебкало.

Памятные даты 13 декабря

Календарь важных событий в Украине и мире за 13 декабря:

1577 год — английская эскадра из 5 кораблей (164 члена экипажа) во главе с Фрэнсисом Дрейком отплывает из Плимута (Англия) для нападений на тихоокеанское побережье испанских владений в Новом Свете;

1642 год — голландский мореплаватель Абель Тасман становится первым европейцем, посетившим группу островов в южной части Тихого океана, известную сегодня как Новая Зеландия;

1769 год — начинается первое концертное турне 13-летнего Вольфганга Амадея Моцарта по Италии;

1913 год — торжественное открытие во Львове Национального музея, как собственности украинского сообщества, организатором музея стал митрополит Андрей Шептицкий;

1917 год — Украинский Центральный Совет официально образует Воздушный флот;

1958 год — американские ученые производят запуск живого существа в космос с возвращением;

1994 год — в Массачусетском технологическом институте (США) проходит первая организационная встреча консорциума World Wide Web (W3C), созданного как международная ассоциация для разработки и распространения унифицированных протоколов передачи данных в интернете;

2004 год — Андрей Шевченко становится обладателем "Золотого мяча".

Погода на 13 декабря

Завтра, 13 декабря, в Киеве облачно, ночью возможен мелкий снег, утром и днем без осадков. Во Львове без осадков. В Харькове пасмурно, утром небольшой снег, который закончится к середине дня. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — -2 днем и -5 ночью. Во Львове — -1 день и -5 ночью. В Харькове — -3 днем и -5 ночью. В Одессе — +1 день и -3 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

13 декабря в Украине и мире празднуют День рождественского свитера / Фото: Unsplash

13 декабря в Украине и мире празднуют День рождественского свитера. Это неофициальный праздник, который отмечается в третью пятницу декабря. Оно посвящено веселью и юмору, связанному с ношением ярких, забавных, а иногда и откровенно "безобразных" рождественских свитеров. Этот праздник стал популярен благодаря культуре вечеринок, на которых люди намеренно надевают такие свитера, чтобы создать праздничное настроение.

Идея носить рождественские свитера появилась в Северной Америке в 1980-х годах, но широкое распространение получила в 2000-х. Сначала такие свитера изготовлялись как часть традиционного праздничного гардероба, но их комический вид быстро сделал их объектом шуток. 2011 День рождественского свитера начали отмечать как отдельный праздник.

Также 13 декабря Международный день скрипки. Этот праздник посвящен одному из самых известных и красивых музыкальных инструментов в мире — скрипке. Оно является прекрасной возможностью почтить историю, мастеров, музыкантов и красоту музыки, которую дарит этот инструмент.

Появившаяся в Италии в XVI веке скрипка стала символом классической музыки и творчества. Она является важнейшим элементом оркестров, камерной музыки и сольных выступлений. Хотя точная дата основания этого праздника неизвестна, его создание имеет целью популяризацию искусства игры на скрипке и поддержку музыкантов. Эта дата была выбрана в честь Антонио Страдивари, легендарного итальянского мастера, изготовившего некоторые из лучших скрипок в мире. Страдивари родился примерно в декабре, и этот праздник символически связан с его вкладом в развитие скрипичного искусства.