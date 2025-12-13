Какой праздник 13 декабря 2025 года / © ТСН

13 декабря 2025 года — суббота. 1388-й день войны в Украине.

Какой сегодня праздник

13 декабря в церковном календаре День памяти святых мучеников Евстратия, Евгения, Аксентия, Мардария и Ореста / © unsplash.com

Сегодня, 13 декабря, в церковном календаре День памяти святых мучеников Евстратия, Евгения, Авксентия, Мардария и Ореста. Эти пять христианских мучеников пострадали в IV веке при гонениях императора Диоклетиана. Они мужественно отказались отречься от веры, за что подверглись пыткам и были казнены. Особенно почитается святитель Евстратий, который поддерживал других мучеников и оставил молитву, и сейчас читается в богослужениях.

13 декабря в Украине и мире празднуют Международный день условно-бесплатных программ / © unsplash.com

13 декабря в Украине и мире празднуют Международный день условно-бесплатных программ. Международный день условно-бесплатных программ — это праздник, посвященный так называемому shareware — программам, которые можно попробовать бесплатно к приобретению. Оно приходится на вторую субботу декабря. Идея условно бесплатного программного обеспечения (shareware) появилась в начале 1980-х годов. Первым таким программным продуктом называют PC-Talk (1982) — телекоммуникационную программу от Эндрю Флюгельмана.

13 декабря Международный день скрипки / © unsplash.com

Также 13 декабря Международный день скрипки. Этот праздник — чествование одного из самых любимых и древних инструментов в мировой музыкальной культуре — скрипки. Скрипка имеет многовековую историю: современная форма инструмента сформировалась в XVI-XVII веках; ее развитие тесно связано с музыкальной эволюцией Западной Европы. День скрипки — это повод оценить вклад мастеров скрипачей, лютников, музыкантов и композиторов, которые через скрипку принесли красоту, эмоцию и гармонию в жизнь людей.

13 декабря День рождественского свитера / © unsplash.com

А еще 13 декабря День рождественского свитера. Неофициальный, развлекательный и дружеский праздник, посвященный праздничным свитерам с новогодним рождественским дизайном (олени, снежинки, елки и т.д.). Идея проста — вдохновить людей на праздничное настроение, объединить в предрождественской атмосфере, дать возможность проявить креатив — одеть веселую, яркую, иногда и «немножко нелепую» одежду, которая поднимает настроение.