Какой завтра, 13 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 13 февраля, Международный день женской дружбы (День подруг). Верующие чтят память преподобного Мартыниана Кесарийского. До Нового года осталось 322 дня.

13 февраля 2024 года — вторник. 720-й день войны в Украине.

Какой завтра, 13 февраля, церковный праздник

13 февраля в церковном календаре – день памяти преподобного Мартиниана Кесарийского. Рано начал вести затворную жизнь. Некоторое время жил в пустыне, где проводил все время в молитвах. За это Господь наделил его даром исцеления. Вернувшись из пустыни, встретил в городе развратную девку, предлагавшую святому свое тело. Однако Мартыниан не повел себя и остался верен Богу. Еще и направил девку в храм, чтобы она покаялась во грехах. Часто святого называют защитником семейной верности.

Что нельзя делать 13 февраля

Не стоит планировать масштабные или важные покупки.

Нельзя злословить, ругаться, ссориться.

Запрещено шить и вышивать.

Народные приметы и традиции на 13 февраля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: снег еще не тает – весной будет холодная погода;

пасмурный день – на холодную весну;

солнце светит – весной будет много ясных дней;

сухой и морозный день – к жаркому лету.

13 февраля сухой и морозный день — к жаркому лету / Фото: Pexels

Ночью, глядя на звезды, наши предки читали заговоры от сглаза и молитвы к святому Мартыниану, чтобы защитить свою семью от беды.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 13 февраля

Какие завтра именины: Симеон, Стефан, Иван, Михаил, Василий, Павел, Евгений, Владимир, Зоя, Фотиния, Светлана, Вера, Анна.

Талисманом человека, рожденного 13 февраля, является кошачий глаз. Полудрагоценный камень, отличающийся уникальным внешним видом. Издавна верили, что кошачий глаз помогает защитить человека от разных бед и болезней.

В этот день родились:

1784 год — украинский писатель, ученый и театральный деятель Николай Гнидич;

1874 год — украинский химик, который сновал электронную теорию катализа Лев Писаржевский;

1892 год — украинская певица и общественный деятель Мария Литвиненко-Вольгемут.

Памятные даты 13 февраля

Календарь важных событий в Украине и мире за 13 февраля:

1858 год — англичане Бертон и Спик открывают в Восточной Африке озеро Танганьика;

1867 год — начинаются работы по перекрытию Сенны в Брюсселе;

1895 год — братья Луи и Огюст Люмьер получают патент на свою версию синематографа на основе аппарата Леона Були;

1898 год — первой жертвой наезда автомобиля становится Генри Линдфилд из Брайтона (Великобритания);

1913 год — Далай-лама XIII объявляет независимость Тибета от Китая;

1917 год — в Великобритании правительство позволяет женщинам быть водителями такси;

1931 год — торжественное открытие новой столицы Индии – Нью-Дели;

1942 год — начинается принудительный вывоз украинского населения с оккупированных территорий на работы в Германию;

1945 год — авиация союзников практически полностью разрушает Дрезден;

1959 год — в продажу поступают первые куклы Барби;

1960 год — происходит первое испытание французской атомной бомбы в Сахаре;

1981 год — в "Нью-Йорк таймс" опубликовали самое длинное предложение — из одной тысячи двухсот восьмидесяти шести слов;

1992 год — Уганда признает независимость Украины;

2001 год — арест экс-премьер-министра Юлии Тимошенко за контрабанду российского газа в Украину и неуплату налогов;

2012 год — выводят на орбиту первый венгерский искусственный спутник Земли MaSat-1.

Погода на 13 февраля

Завтра, 13 февраля, в Киеве облачно, с утра и до позднего вечера будет идти мелкий дождь. Во Львове пасмурная погода, от середины до и вечера мелкий дождь. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе пасмурно, осадков не предполагается.

Температура воздуха в Киеве — +10 днем и +6 ночью. Во Львове — 8 днем и 6 ночью. В Харькове — +10 днем и +4 ночью. В Одессе — +13 днем и +7 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

13 февраля в Украине и мире празднуют Международный день женской дружбы (День подруг) / Фото: Pexels

13 февраля в Украине и мире празднуют Международный день женской дружбы (День подруг). Неофициальный праздник, который ежегодно празднуют в канун Дня святого Валентина. В этот день подруги собираются вместе, устраивают вечерницы, дарят друг другу подарки. История празднования началась от американского фильма "Парки и зоны отдыха" 2009 года, а которому главная героиня придумывает собственный праздник — День подруг.

Также 13 февраля Международный день принятия себя. В этот день люди пытаются беспокоиться о собственных чувствах и принимать себя такими, какие они есть, со всеми несовершенствами или недостатками. Основательницей праздника стала Сана Дживани, разработавшая собственную концепцию принятия себя в 2011 году.

А еще 13 февраля Международный день шаурмы. Неофициальный праздник, который популярен во всем мире. Был создан в 2011 году. Существует версия, что основателем праздника стала американская компания Rudolph Foods, специализирующаяся на приготовлении быстрых перекусов.

13 февраля празднуют Международный день блинчика. Это особый день, который популярен в разных уголках мира, особенно в Великобритании, США, Канаде, Ирландии, Франции, Австралии, Испании, Бразилии и Италии. Оно всегда приходится на вторник, а потому нет фиксированной даты.

Также 13 февраля Всемирный день радио. Идея создать такой праздник принадлежит ЮНЕСКО, а утвердили его в 2011 году. Уже через год ООН поддержала инициативу, поэтому праздник стал международным.

А еще 13 февраля День рождения кинокамеры. Именно в этот день в 1895 году братья Люмьер запатентовали первую кинокамеру. Изобретатели назвали устройство синематографом. А создали его на основе кинескопа (изобрел Томас Эдисон), позволявшего смотреть через маленькое окошко небольшое кино.

13 февраля празднуют Международный день презерватива. Нестандартный, но очень важный праздник. Событие молодое, впервые оно произошло в 2017 году. Дата была выбрана неслучайно, она связана с празднованием 14 февраля Дня святого Валентина и является дополнительной возможностью напомнить о важности контрацепции.