Какой завтра, 13 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

13 февраля 2025 года — четверг. 1086-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

13 февраля в церковном календаре – день памяти святого преподобного Мартыниана. Он родился в Каппадокии (современная Турция) в IV веке. Известно, что Мартыниан с раннего возраста проявлял глубокую набожность и стремление к отшельнику. Он поселился в одиночестве в пещере близ города Кесарии и посвятил свою жизнь молитве, посту и размышлению. Мартыниан снискал славу своей святой жизнью и чудесами. Однажды, когда дьявол попытался соблазнить его, к его пещере пришла женщина, пытавшаяся соблазнить святого. Преподобный Мартыниан бросился к огню и обжег свои ноги, чтобы избежать греха. После этого он решил окончательно покинуть людей и поселился на необитаемом острове в море. Святой Мартыниан провел много лет на острове, живя в суровой аскезе. По преданию, Бог заботился о его еде, посылая ему ангела с хлебом и водой. Мартиниан умер в мире и благочестии в V веке.

Что нельзя делать 13 февраля

Запрещается шить, вышивать, заниматься рукоделием.

Не следует планировать важные или крупные закупки.

Нельзя ссориться, ведь ссора затянется надолго.

Народные приметы и традиции на 13 февраля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: морозный и сухой день – лето будет жарким;

светит солнце — к ясной погоде весной;

пасмурно — весна будет холодной;

снег лежит и не тает – весна придет поздно и будет холодной.

13 февраля снег лежит и не тает — весна придет поздно и будет холодной / Фото: Unsplash

Ночью наши предки смотрели на звезды, верили, что они помогают увидеть будущее. А святому Мартыниану молились для защиты от сглаза.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 13 февраля

Какие завтра именины: Василий, Владимир, Евгений, Иван, Ирина, Михаил, Николай, Павел, Тимофей, Анна, Вера, Зоя, Светлана.

Талисманом человека, рожденного 13 февраля, является кошачий глаз. Камень, способный привлечь внимание к своему владельцу. Кошачий глаз привлекает неземную любовь, помогает сохранить в браке верность.

В этот день родились:

1904 год — украинский политик и общественный деятель, сын гетмана Павла Скоропадского Даниил Скоропадский;

1909 год — украинский кинорежиссер, снял ленту "За двумя зайцами" Виктор Иванов;

1948 год — украинский писатель, сценарист, драматург Богдан Жолдак.

Памятные даты 13 февраля

Календарь важных событий в Украине и мире за 13 февраля:

1858 год – англичане Бертон и Спик открывают в Восточной Африке озеро Танганьика;

1867 год — начинаются работы по перекрытию Сенны в Брюсселе;

1895 год – братья Луи и Огюст Люмьер получают патент на свою версию синематографа на основе аппарата Леона Були;

1898 год – первой жертвой наезда автомобиля становится Генри Линдфилд из Брайтона (Великобритания);

1913 год – Далай-лама XIII объявляет независимость Тибета от Китая;

1917 год – в Великобритании правительство позволяет женщинам быть водителями такси;

1924 год — польская полиция замучивает Ольгу Басараб, организатора 1-й женской чаты Легиона УСС, разведчицу, активистку УВО, связную полковника Евгения Коновальца;

1931 год – торжественное открытие новой столицы Индии – Нью-Дели;

1942 год – начинается принудительный вывоз украинского населения с оккупированных территорий на принудительные работы в Германию;

1945 год – авиация союзников практически полностью разрушает Дрезден;

1959 год — в продажу поступают первые куклы Барби;

1960 год – происходит первое испытание французской атомной бомбы в Сахаре;

1981 год — в "Нью-Йорк таймс" публикуют самое длинное предложение — из одной тысячи двухсот восьмидесяти шести слов;

1992 год — Уганда признает независимость Украины

2001 год – арест экс-премьер-министра Юлии Тимошенко за контрабанду российского газа в Украину и неуплату налогов;

2012 год – выводят на орбиту первый венгерский искусственный спутник Земли MaSat-1.

Погода на 13 февраля

Завтра, 13 февраля, в Киеве ясно, без осадков. Во Львове ясная погода, осадков не ожидается. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +2 днем и -4 ночью. Во Львове — +4 днем и -6 ночью. В Харькове — -2 днем и -6 ночью. В Одессе — +2 днем и -2 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

13 февраля Международный день женской дружбы / Фото: Unsplash

13 февраля в Украине и мире празднуют День интернет-друзей. Это неофициальный, но популярный праздник, посвященный зародившейся и развивающейся дружбе в Интернете. Этот день посвящен людям, познакомившимся через социальные сети, форумы, онлайн-игры или другие цифровые платформы. Он напоминает о том, что у дружбы нет предела и она может быть такой же сильной и значимой, даже если люди ни разу не встречались лично. Точное происхождение праздника неизвестно, но его начали отмечать примерно с 2015 года. Оно приобрело популярность благодаря соцсетям, где люди делятся историями о своих интернет-друзьях, вспоминают общие моменты и выражают благодарность за поддержку.

Также 13 февраля Международный день женской дружбы. Это неофициальный праздник, посвященный женской дружбе, поддержке и сестренству. Идея Galentine's Day появилась благодаря популярному американскому сериалу Parks and Recreation (Парки и зоны отдыха). В одном из эпизодов 2010 года главная героиня Лесли Ноуп устраивает особый день для своих подруг 13 февраля в канун Дня влюбленных. Концепция быстро стала популярной и впоследствии праздник начали отмечать по всему миру. Это день, когда женщины празднуют дружбу между собой, показывают благодарность и любовь к своим подругам. У него нет романтического подтекста, в отличие от Дня святого Валентина, а сосредоточен на ценностях женской поддержки и единства.

А еще 13 февраля Международный день любви к себе. Это день, посвященный заботе о себе, принятию своей уникальности и развитию внутренней гармонии. Его основала американская писательница и мотивационная спикер Шеннон Кайзер (Shannon Kaiser). Она создала этот день, чтобы напомнить людям о важности самоуважения и самопринятия. Дата 13 февраля выбрана неслучайно – это день перед Днем святого Валентина, символически подчеркивающий: прежде чем дарить любовь другим, важно научиться любить себя.

13 февраля празднуют Международный день шаурмы. Этот праздник посвящен одному из самых популярных блюд уличной еды в мире – шаурме (также известной как шаверма, денер-кебаб или гирос в разных странах). Это блюдо из мяса (курица, говядина, баранина или смешанные варианты), которое обжаривается на вертикальном гриле и заворачивается в лаваш или питу вместе с овощами, соусами и специями. Она имеет корни в Османской империи, а ныне распространена по всему миру.

Также 13 февраля Всемирный день радио. Это международный праздник, установленный ЮНЕСКО в 2011 году для чествования радио как важного средства коммуникации, информации и культуры. Дата выбрана в честь дня основания Радио ООН (United Nations Radio) 1946 года.

А еще 13 февраля День рождения кинокамеры. Это дата, когда в 1895 году братья Огюст и Луи Люмьер запатентовали свое изобретение – синематограф, ставший первой коммерчески успешной кинокамерой. Это устройство, объединяющее функции кинокамеры, проектора и печатного аппарата для пленки. Он позволял снимать движущееся изображение, а затем демонстрировать его на большом экране.

13 февраля празднуют Международный день презерватива. Это инициатива организации AIDS Healthcare Foundation (AHF), начатая в 2008 году для популяризации безопасного секса и профилактики инфекций, передающихся половым путем (ИППП). Главная идея праздника – защита всегда должна быть приоритетом!